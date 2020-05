Les planches de l’Encyclopédie en lumière. Mise en perspective et recherches sur le Recueil de planches (1762-1772) (Paris Sorbonne)

Sorbonne Université

Projet ENCCRE

Appel à communications pour le colloque

« Les Planches de l’Encyclopédie en lumière.

Mise en perspective et recherches sur le Recueil de planches (1762-1772) »

Sorbonne Université du 27 au 29 mai 2021.

Ce colloque international, dont les langues de communication seront le français et l’anglais, doit permettre de dresser un point d’étape sur les recherches dédiées aux planches de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) de Diderot et D’Alembert.

Détail de l'appel à communications :

– in English, via the link

http://enccre.academie-sciences.fr/presse/Conference_the_Plates_of_the_Encyclopedie.pdf

– en français, via le lien

http://enccre.academie-sciences.fr/presse/Colloque_Les_Planches_de_l_Encyclopedie.pdf

Les communications sont à envoyer avant le 30 septembre 2020 à l’adresse enccre@gmail.com.