Adresse : Besançon

PAYSAGES : DE LA SCÈNE AUX VIVANTS



Colloque – Besançon

Mardi 7 juin

Grand Salon, bâtiment Chifflet, UFR SLHS, université de Franche-Comté

10h00 Damien Marage, professeur géographie, université de Franche-Comté Topos, tropos, epimeleomai : du paysage perçu au paysage du vivre

10h30 Alexis Anne-Braun, ATER philosophie, université de Franche-Comté Paysages de l’ordinaire



11h00 Pause-café



11h15 Arnaud Macé, professeur philosophie, université de Franche-Comté Cartographies mentales : itinéraires et paysages des limites du monde en Grèce ancienne

11H45 Zoé Pfister, doctorante philosophie, université de Bourgogne Dans les coulisses des cartes : les cartographies d’itinéraire enregistrements d’explorations paysagères

12h30 Déjeuner



14h00 Jean-Philippe Pierron, professeur philosophie, université de Bourgogne Côté cour et côté jardin. Penser le théâtre à l’heure de la transition écologique

14h30 Carine Rousselot, PAST DEUST Théâtre, université de Franche-Comté Quitter l’anthropo-scène : dérèglement de nos horizons d’attente



15h00 Pause-café

15h15 Kamilla Mamadnazarbekova, doctorante lettres, Sorbonne Université Recartographier la Grande-Bretagne : l’invention de la nature dans la dramaturgie britannique ultra-contemporaine

15h45 Pauline Ringeade, metteure en scène, directrice artistique de l’Imaginarium, artiste associée à la Scène Nationale de Besançon Spectacles du vivant



16h15 Discussion sur l’ensemble des interventions de la journée



17h00 Pause



18h00 François Jullien, philosophe Vivre de paysage, à partir des traditions de Chine et d’Europe



19h30 Fin de la première journée

Mercredi 8 juin

Salle de conférence, MSHE C. N. Ledoux

10h00 Nathalie Vuillemin, professeure ordinaire littérature française, université de Neuchâtel Le paysage impossible : quand le voyageur ne décrit pas ce que l’on voudrait...

10h30 Perrine Besson, assistante-doctorante littérature française, université de Neuchâtel Représentations et expériences du paysage botanique au 18e siècle.



11h00 Pause-café



11h15 France Marchal Ninosque, professeure histoire des idées, université de Franche-Comté Sentiment, plutôt que paysage de la montagne dans La Nouvelle Héloïse : aux sources de la morale sensitive de Jean-Jacques Rousseau

11h45 Khan Sen, doctorant sociologie, université de Franche-Comté Le paysage in visu : le rapport homme-nature à travers la peinture paysagère en France et en Chine



12h30 Déjeuner



14h00 Céline Marty, doctorante philosophie, université de Franche-Comté Scènes de la pratique écologique : une lecture d’André Gorz

14h45 Matthieu Amat, premier assistant philosophie, université de Lausanne Distanciation et réconciliation : l’antinomie du paysage



15h30 Pause-café



15h45 Michaël Crevoisier, docteur philosophie, université de Franche-Comté Les scènes du sublime. La question du partage entre le naturel et l’artistique à la lumière du Land art

16h30 Discussion générale