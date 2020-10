Ateliers-débats en ligne

Colloque Fabula-LhT : Débattre d'une fiction

Du 13 novembre 2020 au 27 novembre 2020, sous la forme de quatre ateliers numériques d'une demi-journée.

Responsables : Marc Escola, Françoise Lavocat et Aurélien Maignant

Un partenariat de la revue Fabula-LhT avec

la Formation doctorale interdisciplinaire de l'Université de Lausanne

et la Société internationale de recherches sur la Fiction et la Fictionnalité

(International Society for Fiction and Fictionality Studies),

soutenu par l'Université Sorbonne nouvelle, l'équipe Thalim, et le CERC.

PRÉSENTATION

En raison de la situation sanitaire actuelle, le colloque qui aurait dû précéder la parution du numéro de Fabula LhT intitulé "Débattre d'une fiction" sera remplacé par quatre ateliers en ligne. Les versions de travail des contributions ont été rendues disponibles aux participant.e.s afin de permettre ces moments d'échanges préalables à la publication définitive qui aura lieu l'année prochaine.

PROGRAMME

Atelier 1 – 13 nov. 2020 (9h-13h) : Délibérer d’une fiction classique : théâtre, roman

Clotilde Thouret – Les polémiques, nouveaux espaces de la fiction ?

Véronique Lochert – Héroïnes et spectatrices : la participation des femmes au débat sur le théâtre au XVIIe siècle

Zoé Schweitzer – Le débat sur la coupe sanglante d'Atrée. Scène de théâtre et éthique de la tragédie

Vanessa Glauser – Débattre des genres, débattre des fictions : Les dialogues dans L’Heptaméron

Stéphane Pouyaud – Débattre d'une fiction : réceptions de Pamela de Richardson

Atelier 2 –– 14 novembre 2020 (9h-12h) : Formes du jugement : procès, débats, réécritures

Françoise Lavocat – Débattre d'une fiction : essai de typologie

Anna Arzoumanov – Débattre d’une fiction au tribunal. Pour une étude de la jurisprudence en droit de la presse depuis les années 2000

Caroline Julliot – Juger Monte-Cristo : Condamnation esthétique, absolution morale

Florent Favard – « I will finish what you started » : juger Kylo Ren dans l’ombre de Darth Vader dans Star Wars

Atelier 3 –– 23 novembre 2020 (9h30-12h) : La réception des fictions : méthodes actuelles

Vanessa Depallens – L’engagement empathique et éthique du lecteur : quel intérêt pour l’enseignement de la littérature ?

Anne-Claire Marpeau – Débattre d’un classique ou comment lire la fiction dans le cadre scolaire ?

Edgar Dubourg – La consommation de fiction : l’hypothèses de fonctions évolutionnaires sociales

Aurélien Maignant – Immersions en débat : empathie et violence terroriste dans la réception d’Orestes in Mosul

Atelier 4 –– 27 novembre 2020 (16h30-19h) : Débats contemporains et pratiques de fans

Richard Saint-Gelais – Compléter sans fin, débattre sans arbitre : le dossier Edwin Drood

Charles Coustille & Clément Sigalas – Le couple en débat. “We were on a break !” (Friends)

Fabienne Dumontet – « The last generation » : « La dernière génération » des lecteurs-devins (Harry Potter et les Reliques de la Mort)

David Peyron – « C'est qui le plus fort entre Wolverine, Dark Vador ou Saroumane ? Ça c'est un pur débat de geek ! ». Affirmation d'une identité collective et discussions fictionnelles dans la culture geek.