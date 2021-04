En distanciel/Zoom

Les arts du spectacle dans les établissements pénitentiaires et les établissements hospitaliers en France

Colloque Université PARIS 8 Saint-Denis, le vendredi 7 mai 2021

Université Paris 8

Département Théâtre

Retransmission en direct par internet

(seul.e.s les communicant.e.s et artistes seront en présentiel)

PROGRAMME

En matinée :

Colloque Les arts du spectacle dans les établissements pénitentiaires en France

9h30-10h15 : Conférence inaugurale

« Les ateliers en arts du spectacle dans les établissements pénitentiaires

en France (2014-2019) »

Conférencier : Jérôme Dubois (Maître de conférences, Université Paris 8)

10h20-10h50 : Moment de restitution

Court extrait (15 minutes) adapté du spectacle La Fierté, d’où vient cet enfant qui parle avec Maëlle Faucheur (Cie Le Dahu, comédienne, co-metteure en scène avec David Costé) et Dyckson E. D. (comédien), création inscrite dans un cycle de recherche autour de la rencontre au plateau entre prison et société civile, qui fait suite à des ateliers en détention. Echanges (15 minutes) avec les communicants présents et les auditeurs.

10h50-11h00 : Pause

11h00-12h00 : Table ronde avec Bruno Poissonnier ("intervenant écriture" en détention, coauteur de l'ouvrage Sortir. Des lumières en prison, édité en 2019, retraçant l'expérience de Mr Patrick Rigolet en tant que coordinateur culturel de l’Yonne de 2006 à 2016 chargé de mission à la Maison d’Arrêt d'Auxerre et au Centre de Détention de Joux-la-Ville ; Alexia Stathopoulos (sociologue dont la thèse, soutenue en 2019 à l’Université de Lille, s’intitulait « Le "théâtre carcéral" : des complexités sociales en prison et de l’art comme possibilité de créer du commun. Etude menée en France et en Espagne ») ; mais aussi des artistes intervenants : Laetitia Peyre (Cie Nezànez, comédienne, metteure en scène) ; Yan Allegret (Cie (&) So Weiter, écrivain, metteur en scène, codirecteur du Nouveau Gare au Théâtre) ; Merle-Anne Prins-Jorge (auteure-compositeure-interprète) ; Maëlle Faucheur (Cie Le Dahu, comédienne, metteure en scène) et Dyckson E. D. (comédien).

12h00-12h30 : Echanges avec les auditeurs

12h30-14h00 : Interruption/Pause déjeuner

En après-midi :

Colloque Les arts du spectacle dans les établissements hospitaliers en France

14h00-14h45 : Conférence inaugurale

« Les ateliers en arts du spectacle dans les établissements de soins

en France (2014-2019) »

Conférencier : Vincent Clavel (Doctorant, Université Paris Nanterre– Laboratoire SOPHIAPOL)

14h50-15h20 : Moment de restitution

Présentation du travail d’atelier théâtre mené en service de psychiatrie et du projet de création à partir d'Hamlet de Shakespeare, avec un extrait de 15 minutes du spectacle, avec Fabrice Pesle - acteur non professionnel qui joue le rôle du spectre -, Paola Pelagalli, assistante à la mise en scène et Luca Giacomoni (Cie Why Theatre, metteur en scène). Echanges (15 minutes) avec les communicants présents et les auditeurs.

15h20-15h30 : Pause

15h30-16h15 : Table ronde en présence de Bernadette L’Huillier (Chargée de mission Culture/Santé, ARS PACA), Karine Mazel (conteuse et comédienne, Cie Les mots tissés), et Luca Giacomoni (metteur en scène, Cie Why Theatre).

16h15-17h00 : Echanges avec les auditeurs

17h00 : Clôture du colloque

Partenaires institutionnels :

Scènes du monde, création et savoirs critiques (EA1573) – Université Paris 8 Saint-Denis

SOPHIAPOL (EA 3932) – Université Paris Nanterre

Université Paris Lumières

Coordination de la journée et comité d’organisation :

Jérôme Dubois (Université Paris 8 Saint-Denis)

Vincent Clavel (Université Paris Nanterre- Laboratoire SOPHIAPOL)

Contacts :

jdubois@univ-paris8.fr

vincent.clavel@parisnanterre.fr