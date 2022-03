Adresse : Paris, Sorbonne Université

Colloque international

Le corps du monarque en scène : le théâtre de la monarchie dans l’Europe de la première modernité

8-9 AVRIL 2022, Sorbonne Université



Sorbonne Université (Projet ClioS : L’Histoire immédiate en scène et VALE EA 4085) et Université de Rennes 2 (Cellam EA 3206)

Colloque organisé par Line Cottegnies (Sorbonne Université) et Anne Teulade (Université de Rennes 2)





Programme



8 avril 2022

9 h 30 – 10 h 30, Conférence plénière: Gisèle VENET (Université Sorbonne nouvelle):

« ‘Deform’d, unfinish’d, sent before my time’ – le corps de Richard dans Richard III, ou le déclin de la théorie des « deux corps du roi » (Présidence : Christine Sukic)

Pause

11h00-12h15 : Le corps royal et la raison d’état (Présidence : Tiphaine Karsenti)

Inès ZAHRA (Université Paris Nanterre), « La représentation d’Henri III dans la tragédie ligueuse à l’issue de la mise à mort des frères Guise. »

Christine SUKIC (Université Champagne Ardenne): « ‘Search, surgeon, and resolve me what thou seest’: Anatomy of Kingship in Christopher Marlowe’s The Massacre at Paris (1593) ».

Déjeuner

14h 00 – 15 h 15 : Dévoiler le corps du roi I (Présidence : Anne Teulade)

Louise FANG (Université Paris Nord) : « ’Body o’ me !’ : la visibilité du corps d’Henry VIII dans When You See Me You Know Me de Samuel Rowley (1604) »

Florence D’ARTOIS (Sorbonne Université) : « Le corps dansé du roi dans le théâtre du siècle d’or ».

Pause

15 h 45 – 17 h 00 : Dévoiler le corps du roi II (Présidence : Christophe Couderc)

Hector RUIZ SOTO (Sorbonne Université) : « L’apariencia théâtrale au miroir du dévoilement royal : politique(s) d’un effet scénique ».

Josefa TERRIBILINI (Université de Lausanne) : « Plusieurs corps pour un seul roi. Les gardes comme relais du pouvoir royal (Rotrou, Corneille) ».

17 h 00 – 18 h 00 : Conférence plénière : Karen BRITLAND (University of Wisconsin at Madison):

« ‘Such is the breath of kings’: Unkinging Richard in Richard II’ » (Présidence : Line Cottegnies

19 h 30 : TOTEM, 11 place nationale: Représentation théâtrale :

Richard II par la Compagnie Scena Mundi (Metteuse en scène : Celia Dorland).

Gratuit pour les étudiants et les personnels de Sorbonne Université, sur inscription obligatoire.

9 avril 2022

8 h 45 : Accueil café

9 h 30 – 10 h 45 : La crise du droit divin (Présidence : tba)

Anne-Valérie DULAC (Sorbonne Université) : « L’étoffe d’un roi : De la pesanteur tragique des fourrures du Roi Lear de William Shakespeare ».

Gilles BERTHEAU (Université de Tours): « La Tragédie de Chabot de George Chapman ou la chute du roi thaumaturge ».

Pause

11 h 00 – 12 h 30 : Rencontre avec Cecilia Dorland (Metteuse en scène) et les comédiens de la troupe Scena Mundi, animée par John Delsinne, Béatrice Rouchon et Nicolas Thibault.

Déjeuner

13 h 45 – 15 h 00 : Le corps de la reine en question I (Présidence : Claire Gheeraert)

Yan BRAILOWSKY (Université Paris Nanterre) : « Les trois corps des reines dans le théâtre élisabéthain : matérialité, généalogie, représentation »

Marie-Thérèse MOUREY (Sorbonne Université) : « Le corps sacré de la Reine : ‘Catherine de Géorgie’ (1649), d’Andreas Gryphius (1616-1664) ».

Pause

15 h 15 – 16 h 30 : Le corps de la reine en question II (Présidence : Guillaume Navaud)

Aurélie GRIFFIN (Université Sorbonne nouvelle) : “La division du corps royal dans The Tragedy of Mariam d’Elizabeth Cary (1613)”.

Caroline LABRUNE (Université de Rouen) : « Le front de la reine. La majesté tourmentée dans le théâtre tragique de l’époque moderne ».

16 h 30 : Cocktail de clôture.