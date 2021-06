Université Paul-Valéry Montpellier3

Colloque "La fabrique de l’opinion"

23-25 juin

Site Saint-Charles-Université Paul-Valéry Montpellier 3, & en ligne

Ce colloque se propose d’explorer les dimensions de la fabrique de l’opinion et la multiplicité des enjeux qu’elle ouvre. Il s’agit de confronter les regards pluridisciplinaires et de les enrichir mutuellement. L’objectif sera de provoquer la rencontre et le dialogue de différentes approches à travers des sessions thématiques mêlant interventions et tables rondes. En ce sens, il importe de rendre compte des éléments permettant de forger une opinion et de l’alimenter, dans le but de l’instrumentaliser à des fins de promotion, de prise du pouvoir ou de mobilisation des foules.

La conférence d'ouverture sera présentée par Stefano CRISTANTE, fondateur du modèle de la doxasphère (2014).

Une table sera organisée autour de l'ouvrage "Black Mirror et l'aurore numérique. Nos vies après l'humanisme" (2021), avec la participation des auteurs Claudia ATTIMONELLI et Vincenzo SUSCA.

Nous accueillerons également, le réalisateur franco-libanais Christophe KARABACHE pour nous parler de la censure au cinéma.

Ce colloque organisé en hybride sera le lieu de rencontre de chercheurs de différents horizons, pour discuter sur des thématiques proposées dans les différentes communications gravitant autour de la construction de l'opinion publique.

L'inscription au colloque est gratuite et se fait via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/1ka8fFbf1ss9zLMLWKf7FSDL8SfksLRTyqaBxSffJLxA/edit?ts=60bdf7df

Une fois inscrit.e, vous recevrez par mail le programme en fichier PDF et le lien d'accès aux trois journées du colloque.