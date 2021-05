École normale supérieure de Paris / Université de Paris (en ligne via GatherTown et Zoom)

Le colloque « Écrire l’exil. Échanges franco-allemands sur la littérature et le cinéma de langue allemande du XXIe siècle » se propose en premier lieu de constituer une plateforme d’échanges entre de jeunes chercheur.e.s ainsi que des chercheur.e.s confirmé.e.s en études germaniques en France et en Allemagne travaillant sur le sujet de l’exil et de la migration dans la littérature et le cinéma contemporains de langue allemande. D’une part, un accent particulier sera mis sur la production littéraire après 2015, nous interrogeant sur les répercussions que la « crise migratoire » de cette année-là a pu engendrer dans les textes actuels. Comme cet événement ne constitue pourtant que le comble d’une crise s’étalant sur plusieurs années, des contributions englobant des œuvres publiées dès le début du XXIe siècle y trouveront leur place. D’autre part, ce corpus nous donnera l’occasion de discuter et de comparer des approches méthodologiques dans le champ des études sur la littérature de l’exil et de la migration en France et en Allemagne.

Le colloque sera inauguré par une conférence de Doerte Bischoff (Université de Hambourg) sur le sujet « Exilliteratur : transnational und transhistorisch » et se conclura par une table ronde autour du thème « État des lieux et perspectives : la recherche sur la littérature de l’exil et de la migration au sein des études germaniques en France et en Allemagne ».

Dans le cadre du colloque, nous co-organisons avec le CIERA une lecture-débat avec l’écrivain Senthuran Varatharajah et l’écrivaine et traductrice Marina Skalova.

Langues: Les communications et les discussions des jeunes chercheur.e.s se tiendront en allemand et en français. La conférence inaugurale de Doerte Bischoff aura lieu en allemand, de même que la table ronde et la lecture-débat. Ces deux derniers événements du colloque seront traduit simultanément en français via la plateforme Zoom.

Pour plus d’informations sur le colloque, y compris la conférence inaugurale et la table ronde, veuillez consulter l’agenda de l’École normale supérieure (Paris) : https://www.ens.psl.eu/agenda/ecrire-l-exil-echanges-franco-allemands-sur-la-litterature-et-le-cinema-de-langue-allemande .

Pour plus d’information sur la lecture-débat avec Senthuran Varatharajah et Marina Skalova, veuillez consulter l’agenda du CIERA : http://www.ciera.fr/en/node/16611.

Pour obtenir les liens d’accès aux différents volets du colloque, merci d’envoyer un mail au comité d'organisation : Theresa Wagner (theresa.wagner@ens.psl.eu), Thomas Sähn (tsahn@eila.univ-paris-diderot.fr) et Verena Richter (verena.richter@uni-graz.at).