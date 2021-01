En ligne

Colloque "Jeu vidéo & romanesque"

Les 4-5 février 2021, Université de Picardie, en ligne

En raison de la situation sanitaire, le colloque a lieu à distance. Contacter les organisateurs pour obtenir le lien de connexion (isabelle.hautbout@u-picardie.fr ; sebastien.wit@u-picardie.fr).

Jeudi 4 février 2021

9h15 – Ouverture du colloque – Anne Duprat (directrice du CERCLL, Université de Picardie-Jules Verne)

9h30 – 11h10 – Première session : "Du roman au jeu vidéo : l’adaptation en question"

Modération : Anne Duprat (Université de Picardie-Jules Verne)

Olivier Caïra (IUT Évry/EHESS), "Fidélité et écarts au roman dans Metro 2033"

Benoiste Salembier (Université Catholique de l'Ouest), Stéphane Blocquaux (Université Catholique de l’Ouest) & Renaud Hétier (Université Catholique de l’Ouest), "Quand le roman policier devient un espace vidéoludique interactif pour enquêteurs virtuels"

Alina Nastase Gonzalez (Université de Caen Normandie), "La Bête humaine d’Émile Zola en serious game 2D : la programmation vidéoludique ou la refonte du romanesque"

11h10 – 11h25 – Pause

11h25 – 12h30 – Deuxième session : "Auteurs-concepteurs : les nouveaux polygraphes ?"

Modération : Renaud Hétier (Université Catholique de l’Ouest)

Martin Carayol, "Quand l’échec d’un roman aboutit à une réussite vidéoludique : le cas de Disco Elysium"

Simon Gauthier, "Du narrateur au maître du jeu : la tentation du romanesque infernal dans deux versions de I Have No Mouth and I Must Scream"

12h30 – 13h30 – Pause méridienne

13h30 – 15h10 – Troisième session : "Un romanesque transmédiatique ? "

Modération : Olivier Caïra (IUT Évry/EHESS)

Anthony Bekirov (Université de Genève) & Thibaut Vaillancourt (Université de Konstanz), "Une archéologie du romanesque, du point de vue du jeu vidéo"

Simon Hagemann (Université de Lorraine), "Quelques stratégies d’appropriation vidéoludique de récits historiques : dans la tradition du roman historique ?"

Hyeli Kim (Université d’Artois) & Gabriele Ficara (École 42), "Transposition du romanesque dans Céleste (2018) et Journey (2012)"

15h10 – 15h25 – Pause

15h25 – 17h05 – Quatrième session : "Les arts aux sources du romanesque vidéoludique"

Modération : Isabelle Hautbout (Université de Picardie-Jules Verne)

Florent Perget (Sorbonne-Université), "Bande dessinée et jeux vidéo : la narration séquentielle au service de l’expérience ludique ?"

Antoine Morisset, "Comprendre un jeu par sa musique : une analyse narrative de The Legend of Zelda: The Wind Waker "

Quentin Petit dit Duhal (Université Paris Nanterre), "L'identité mise en jeu : la quête comme expérimentation artistique interactive"

Vendredi 5 février 2021

9h30 – 10h35 – Première session : "Les modèles romanesques du jeu vidéo"

Modération : Justine Breton (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Sykstus Pfajfer (Ecole Pratique des Hautes Etudes), "La narration pour le salut de l’âme : The Witcher 3 et le pacte faustien"

Alice Dionnet (Université d’Orléans), "Dragon Age: Origins, un roman d’aventures vidéoludique"

10h35 – 10h50 – Pause

10h50 – 12h30 – Deuxième session : "Les ramifications livresques du jeu vidéo"

Modération : Bruno Dupont (Université de Liège)

Virginie Tellier (CY Cergy Paris Université), "Jeu vidéo et expérimentation romanesque en littérature de jeunesse"

Justine Breton (Université de Reims Champagne-Ardenne), "The Witcher : du sang et du vin pour combler les manques narratifs"

Yannick Maufroid (Université d'Aix Marseille/Ifrae), "Entre monde joué et monde réel, la représentation du jeu vidéo dans le roman japonais contemporain"

12h30 – 13h30 – Pause méridienne

13h30 – 14h35 – Troisième session : "Le romanesque comme ludème"

Modération : Hélène Sellier (The Seed Crew)

Esteban Giner (Université de Lorraine/OMNSH), "Quels enjeux narratifs et discursifs pour le play design des légendes ? Le cas des mothertales"

François-Xavier Surinx (Université de Liège), "Pour une analyse sémiotextuelle du jeu vidéo : le cas de la peur dans Bloodborne »

14h35 – 15h35 – Table ronde : "L’apport des études littéraires à la conception de jeux vidéo". Avec : Sarah Beaulieu (scénariste et narrative designer), Laura Goudet (U. Rouen Normandie), Erwan Le Breton (Ubisoft), Hélène Sellier (The Seed Crew)

15h35 – 15h50 – Pause

15h50 – 17h30 – Quatrième session : "Éléments de stylistique gaming"

Modération : Virginie Tellier (CY Cergy Paris Université)

Bruno Dupont (Université de Liège), "La quête, l’inventaire et la carte : adaptations de la grammaire du jeu d’aventure dans le roman gamer"

Hélène Sellier (The Seed Crew), "Des genres de romans vidéoludiques : littérature casual, gamer et indé"

Nadège Langbour (Université de Rouen), "Le jeu vidéo dans les romans de Christian Grenier : entre exploitation romanesque du motif, mise en abyme de l’intermédialité et invention d’une écriture romanesque gaming"

17h30 – 17h45 – Conclusion du colloque.