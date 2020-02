Bordeaux

Colloque international

L'indiscipline des humanités médicales

Quelle place pour les humanités dans les pratiques, dans l'enseignement des métiers du soin ? Quelles fonctions peuvent-elles jouer dans le cadre de la relation soignant-soigné ?

Ce colloque mettra plus particulièrement l'accent sur deux nouvelles propositions : la médecine narrative développée par Rita Charon à Columbia University (présente au colloque) et la méditation(Jon Kabat Zinn au MIT).

La soirée inaugurale accueillera le Dr. Boris Cyrulnik au TNBA pour une conférence sur le thème: "Pourquoi écrire?".

Lieu : Pôle Juridique et Judiciaire (Pey Berland), à Bordeaux

PROGRAMME

Mercredi 18 mars 2020 – Théâtre national Bordeaux Aquitain

19h00 – Ouverture du colloque

Conférence plénière du Dr Boris Cyrulnik (Université Toulon Sud), « Pourquoi écrire ? »

21h00 Cocktail

Jeudi 19 mars 2020 – Matinée 9h15 -13h00

Accueil des participants à partir de 8h30

Mot d’accueil

Hélène Velasco-Graciet (Présidente de l’université Bordeaux-Montaigne)

José Manuel Tunon de Lara (Président de l’université de Bordeaux)

Yann Bubien (Directeur Général du CHU de Bordeaux) (sous réserve)

Michel Laforcade (ARS)

Fondation Anthony Mainguéné

Introduction

Session 1 – Les humanités dans le domaine du soin : de la pluridisciplinarité à la critique (10h00)

*Philosophie : Frédéric Worms (ENS)

*Littérature : Gérard Danou (Médecin essayiste), « Éloge de la littérature dans les Humanités médicales : une science du vivre »

*Méditation :Guido Bondolfi (Université de Genève et Hôpitaux universitaires de Genève), « La méditation en médecine : mode éphémère ou changement de paradigme ? »

Pause 11h30

Table ronde – Les humanités en médecine autrement (11h45)

Présentation (7 min) d’expériences menées dans le cadre d’instituts de soin suivie d’une discussion

Modération :

*Michèle Lévy-Soussan (Hôpital la Pitié-Salpêtrières) et Philippe Mercier (comédien) – Atelier sous le magnolia

*Alice Venditti (Université Paris8/Milan – la philosophie comme pratique)

*Mathieu Simonet (Biographie collective dans le cadre de l’AP-HP)

*Alexandra Martin (Pôle Culture et Santé Nouvelle Aquitaine)

*Arnaud Théval (Le chemin de sa personne)

Proposition chorégraphique de la compagnie Elirale, O! – 13h30

Proposition chorégraphique de la compagnie Elirale, O! – 13h30

Après-midi 14h30-18h30

Session 2 – Patrick Autréaux (écrivain), « Parcours d’un médecin-écrivain, ou la littérature comme ‘école buissonnière’ »

Session 3 – Les humanités, pour une pluridisciplinarité du soin (15h15)

Panel 3.1 : Humanités médicales et fin de vie

*Patrick Baudry (Directeur MSHA-Université Bordeaux-Montaigne, co-président de la plateforme nationale de réflexion sur la fin de vie), « Mettre en mots le mourir, mettre en sens la mort »

*Véronique Averous (Dr en philosophie pratique et éthique médicale SPH, Présidente du Comité d’éthique du CHU de Bordeaux), « Que raconte la prescription médicale de la relation entre le médecin et le malade en fin de vie ? »

*Frédérique Drillaud (Doctorante anthropologie - Université Bordeaux-Montaigne), « Les soins palliatifs précurseurs des Humanités médicales ? Récit d’une anthropologie de la communication appliquée à la dimension existentielle en fin de vie »

En association avec la Plateforme nationale de recherche sur la fin de vie

Panel 3.2 : Les pratiques narratives : une approche holistique dans le domaine du soin

* Simon Harel (Chaire McConnell sur la recherche-création en contexte de soin, Université de Montréal), "Vivre et devenir-ensemble : la construction de récits de soi avancés dans un contexte de transplantation cardiaque"

*Claire Petitmengin (Institut Mines-Télécom Business School, micro-phénoménologie), « Explorer la face cachée de l’expérience vécue par la Micro-phénoménologie »

*Isabelle Lombard (Psychologue – Institut Bergonié) et Aude Sallé (psychologue couturière), « L’étoffe des mots… Petits arrangements avec le cancer dans le dispositif 3M »

Panel 3.3 : La méditation au service de l’attention à l’autre – patient et soignant

*Emmanuel Mellet (Université de Bordeaux-Neurocampus), « Empathie et compassion : le point de vue des neurosciences »

*Marion Barrault (Psychologue – Institut Bergonié),

*Marie Floccia (Dr – PH CHU bordeaux), « Pleine conscience, expérience d’un CHU »

Pause 16h30

Proposition chorégraphique de la compagnie Elirale, O! – 16h30

Proposition chorégraphique de la compagnie Elirale, O! – 16h30

Table ronde – Compte-rendu en amphi (16h45)

Le modérateur se fait rapporteur : il propose une synthèse à l’ensemble des participants (5 à 10 min par panel, max.)

17h15 – Table ronde : L’évolution de la médecine vers les humanités, face aux logiques budgétaires

Barbara Stiegler (Université Bordeaux Montaigne)

Françoise Jeanson (Région Nouvelle Aquitaine)

Michel Laforcade (ARS)

Jean-Luc Pellegrin (Collège des Sciences de la Santé) (sous réserve)

Yann Bubien (CHU) (sous réserve)

Bernard Bioulac (ERENA)

Marie-Christine Balasque (URPS)

18h30 – Conférence plénière

Pr Rita Charon (Columbia University – NY)

Vendredi 20 mars 2020 – Matinée 9h30 – 13h00

Accueil 9h00

Ateliers de pratiques

Possibilité de participer à deux ateliers

INSCRIPTION AUX ATELIERS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION AU COLLOQUE

Pratiques narratives : Christian Delorenzo (doctorant en littérature et coordinateur de la formation en médecine narrative au CHIC)

Pratiques narratives : Véronique Lefèbvre des Noëttes (Psychiatre, Dr en philosophie pratique et éthique médicale UPEC)

Méditation : François Sztark et François Tison

Danse Pantxika Telleria (danseuse chorégraphe)

Danse Bolewa Sabourin (danseur chorégraphe)

Premier atelier 9h30 -10h45

Pause 10h45

Second atelier 11h00 – 12h15

Proposition chorégraphique de la compagnie Elirale, O! – 12h30

Proposition chorégraphique de la compagnie Elirale, O! – 12h30

Après-midi 14h30-17h30

Session 5 – État des lieux sur l’enseignement des humanités médicales (14h30)

* François Villa (Psychanalyse - Paris-Diderot – La personne en médecine)

*Isabel Fernandes (Université de Lisbonne), “From literature’s indiscipline to the challenges of the Medical Humanities interdiscipline”

Session 6 – Expériences d’enseignement (15h30)

Panel 6.1 : L’éthique avec la littérature, le cinéma et le théâtre dans les humanités médicales

* Maria Cabral (Projet SHARE, Programme en Humanités Médicales, Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne) et Marie-France Mamzer (Equipe d’accueil ETRES, Faculté de Médecine Paris Descartes), « La réflexion éthique peut être un labyrinthe : jalons d’un laboratoire littéraire pour le domaine médicale»

*Nicolas Vonarx (Faculté des Sciences infirmières de l’Université de Laval), « Passer par les arts et le cinéma pour intégrer les SHS dans la formation des professionnels de la santé »

*Pauline Bouchet (Études théâtrales de l’Université de Grenoble-Alpes), « Construire des humanités ‘indisciplinaires’ : Dialogue et synergie ‘Arts du spectacle-Médecine’ à l’Université Grenoble-Alpes »

Panel 6.2 : Méditation et Médecine : quelle place pour les pratiques dans l’enseignement des humanités médicales ?

*Dr Jean-Gérard Bloch (Université de Strasbourg), « Pourquoi enseigner la méditation en médecine ? »

*Dr Cloé Brami (université Paris Descartes - CRI), « La pleine conscience pour les étudiants en médecine : partage d’expériences pédagogiques à Paris Descartes et perspectives »

*Jean-Philippe Lachaux (CNRS – Lyon), « Méditation et processus attentionnels »

Panel 6.3 : Les pratiques narratives, de la formation initiale à la formation continue

*Thierry Belleguic (Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Laval) et Janie Giard (Faculté de Médecine l’Université de Laval), « Projet pilote d’implantation d’un programme de médecine narrative dans le programme de résidence en médecine familiale de la faculté de médecine de l’Université Laval (Québec). Un premier pas vers l’intégration des humanités médicales dans le cursus ».

*Roberto Poma/Christian Delorenzo/Jean-Marc Baleyte (UPEC – CHIC Créteil),

*Cécile Bartholome, Jo Prunier (Institut de formation Nightingale Bagatelle), « L’écriture réflexive en formation initiale : regards croisés entre étudiant et formateur »

Pause 16h30

Proposition chorégraphique de Bolewa Sabourin

Table ronde /restitution des ateliers et discussion (16h45)

Le modérateur se fait rapporteur : il propose une synthèse à l’ensemble des participants (5 à 10 min par panel, max.)

Conclusion

Lieux du colloque

Soirée inaugurale le 18 mars au TnBA

Place Renaudel à Bordeaux

Se rendre au TnBA :

- Tram Ligne C, arrêt Sainte-Croix ou Tauzia

Ligne B, arrêt Victoire + 10 min à pied

Bus Ligne 16, 1, 11 et 58, arrêt place André-Meunier

VCub Stations devant le TnBA et devant

le Conservatoire Jacques Thibaud – Quai Sainte-Croix

- Parkings souterrains André Meunier (Place André Meunier) ou Quai Sainte-Croix (6, rue Jean Descas)

Journées du 19 et 20 mars au Pôle Juridique et Judiciaire de Pey Berland

35, Place Pey Berland à Bordeaux

*

Se rendre au colloque :

- Tram Ligne A et B, arrêt Pey Berland

- Parking souterrain Saint-Christoly (place Pey Berland)

- Depuis la gare : ligne 1, direction Mérignac aéroport, descendre arrêt Palais de justice (3min de marche)

Ou Tram C descendre arrêt Porte de Bourgogne puis Tram A descendre arrêt Pey Berland

- Depuis l’aéroport : ligne 1, direction gare St Jean, descendre arrêt Palais de justice (3min de marche)