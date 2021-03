Université Bordeaux Montaigne

(english version below)

Montesquieu et l’Asie.

Traductions, circulations et usages de L’esprit des lois hors d’Europe Occidentale

De l’Esprit des lois est un monument qui déroute à double titre ; tout d’abord par son ampleur (plus de mille pages pour quatorze ans de travail), ensuite par sa difficulté de lecture. L’œuvre maitresse de Montesquieu a suscité une grande diversité d’interprétations : salué comme le moment fondateur de la science politique, certains voient en lui l’expression du républicanisme moderne alors que d’autres préfèrent le ranger dans le crédo libéral. La multiplicité des thèmes abordés, dans un désordre apparent, ne manque pas de troubler : dans sa recherche des causes physiques et morales des institutions, Montesquieu propose tour à tour une théorie sur la loi, sur les types de gouvernements ; une réflexion sur la liberté politique ainsi qu’une théorie des climats et de « l'esprit général ». Cet ouvrage fut aussi celui par lequel Montesquieu donna matière au concept de despotisme qu’il inventa, rassemblant sous l’adjectif « oriental » associé à ce régime politique, entre autres, les empires Ottoman et Perse, la Chine et le Japon.

Comment ce monument des Lumières a-t-il été lu hors d’Europe, notamment dans les pays que Montesquieu rangea dans la catégorie du despotisme ? Quels défis représentèrent la traduction de l’œuvre et la compréhension des thèmes abordés ? Quel en fut l’usage dans un contexte d’introduction de la philosophie politique européenne ? Ces questions qui s’imposent très tôt dans le Japon moderne (où L’Esprit des lois est traduit dès 1875), concernent certainement aussi une bonne partie des pays d’Asie ou d’ailleurs. Du moins tels sont les thèmes que nous invitons tous les spécialistes de langues non-européennes à discuter. La réflexion devra s’orienter vers l’analyse de la traduction de tout ou partie des thèmes constitutifs de l’ouvrage, avec le souci de s’inscrire dans la perspective du transfert culturel et de l’histoire intellectuelle.



The Spirit of the Laws is a difficult work to read, for two reasons; firstly by its size (more than a thousand pages written during fourteen years), second by its difficulty of interpretation. Montesquieu's masterpiece has given rise to a great diversity of interpretations: hailed as the founding moment of political science, some see in him the expression of modern republicanism while others prefer to put it in the liberal creed. The multiplicity of themes tackled, in an apparent disorder, can puzzle the reader: in his search for the physical and moral causes of institutions, Montesquieu proposes a theory on the law, on the types of government; a reflection on political freedom as well as a theory of climates and the "general spirit". This book was also the one by which Montesquieu gave substance to the concept of despotism he invented, bringing together under the adjective "oriental" associated with this political regime, the Ottoman and Persian empires, China and Japan.

How this monument of the Enlightenment was read outside Europe, especially in the countries Montesquieu ranked in the category of despotism? What challenges represented the translation of the work and the understanding of the topics? What was the use in a context of introduction of European political philosophy? These questions, which are very early in modern Japan (where The Spirit of the Laws is translated as early as 1875), certainly concern a good part of the countries of Asia or elsewhere and we invite all specialists of non-European language to discuss them. The analysis will focus on all or part of the constituent themes of Montesquieu’s book, in the perspective of the cultural transfer and the intellectual history.



Programme

Jeudi 4 mars 2021

9h-9h15 : Introduction (Eddy Dufourmont)

9h15-10h45 : 1ère séance. De l’esprit des lois en Russie et dans le monde arabe

9h15-10h : Véronika Altashina (Professeur, Université d'Etat de Saint-Pétersbourg).

L’Esprit des lois dans l’Еmpire russe : Pro et Contra

10h-10h45 : Abdesselam Cheddadi (Professeur émérite, Université Mohammed V)

Montesquieu et les idées des Lumières en Egypte au XIXe siècle.

10h45-11h30 : Laib Khemissa (MCF Université de Batna) et Chafika Bouraiou (MCF Université Larbi ben M’Hidi)

La présence de Montesquieu, dans les écrits politiques de Rifa'a Rafi al-Tahtawi et Bourhan Ghalioune

11h30-13h : pause



13h-15h15 : 2ème séance. De l’esprit des lois en Asie de l’Est

13h-13h45 : Soh Jean Hyoung (postdoctorante, Seoul National University, Séoul)

The translation of The Spirit of the Laws and the meaning of ‘the separation of power’ in Colonial Korea

13h45-14h30 : Wang Xiaoling (MCF, Université Paris Diderot)

L’influence de la pensée politique de Montesquieu en Chine

14h30-15h15 : Eddy Dufourmont (MCF HDR, Université Bordeaux Montaigne)

L’Esprit des lois comme objet et agent de transfert culturel au Japon : l’enjeu de sa traduction à l’aube de l’époque moderne (1868-1889).

Vendredi 5 mars 2021

9h-11h30. 3ème séance. Un autre regard asiatique sur De l’esprit des lois

9h-9h45 : Kim Minchul (MCF, Sungkyunkwan University, Séoul)

Montesquieu in the French Revolution

9h45-10h30 : Brij Tankha (Professeur émérite, Institute of Chinese Studies, Delhi)

Varieties of Despotism : Montesquieu on Asia

10h30-11h15 : Lee Junhyung (Doctorant, Sungkyunkwan University, Séoul)

Montesquieu in mid- to late-twentieth-century South Korea

11h15-13h : pause

13h-15h15 : 4ème séance. De l’esprit des lois en Asie du Sud-Est

13h-13h45 : Quang Pham Van (MCF, Université des sciences sociales à Ho Chi Minh Ville)

De l’idée des lumières de Montesquieu à la pensée de Phan Châu Trinh

13h45-14h30 : Eugénie Mériau (postdoctorante ENS Lyon, Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School)

Montesquieu, le Siam et l’Esprit des Lois : Circulations croisées du despotisme oriental

14h30-15h15 : Etienne Naveau (PU, CERLOM/INALCO)

La réception de Montesquieu en Indonésie



15h15-16h : discussion générale.