Adresse : Paris & Poitiers

Colloque international sur la compagnie Péniche (1982-2015)

du lundi 4 avril au samedi 9 avril 2022

Paris et Poitiers.





En 1975, la metteuse en scène Mireille Larroche crée avec le comédien-musicien Jean-Paul Farré une compagnie itinérante : la Péniche Théâtre. En quête de nouvelles pratiques théâtrales, les spectacles s’ouvrent de plus en plus à la musique (Utopopolis, Instantanés/Actualités, Il était un soldat/L’Histoire du Soldat). En 1982, la compagnie devient « Compagnie d’Expression Musicale et d’Opéra Vivant » (association loi 1901) à bord du bateau de 80 places appelé Péniche Opéra, amarré à Paris sur le bassin de La Villette.



Les quatre fondateurs de la Péniche Opéra représentent chacun un domaine : Mireille Larroche vient du théâtre, Pierre Danais défend la création musicale contemporaine, Ivan Matiakh porte le répertoire des XIXe et XXe siècles, Béatrice Cramoix soutient la musique ancienne. En 1988, une deuxième péniche, la Péniche Adélaïde, propose les soirées « Coups de coeur », cartes blanches intimistes confiées aux collaborateurs de la Péniche Opéra. Reconnue « Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical » par le Ministère de la Culture en 1998, cette institution atypique témoigne de l’histoire du spectacle vivant au tournant des XXe et XXIe siècles et d’une politique favorisant les processus de démocratisation, de diffusion et de décentralisation culturelles.



La Péniche Opéra soutient la création à travers la commande d’opéras et de pièces de théâtre musical, comme Opéra Louffe (1983), La Barca de Venitia per Padova / O comme Eau (1984), Les Chambres de Cristal (1985), Shoot again (1986), Moderato Cantabile (1987), Vingt mille lieues sous les mers (1988), Le Rouge et le noir (1989), Rêves et dérives (1991), Scorrendo (1992), Le Fusil de chasse (1999), La Belle Lurette (2000), Ubu, opéra (2002), Cantates de bistrot (2005)... Les formes sont souvent novatrices, les oeuvres peuvent rassembler plusieurs compositeurs ou établir des perspectives à travers le temps et l’espace. Des opéras oubliés sont ressuscités comme Le Mariage forcé, Le Toréador, Ô mon bel inconnu, Le Vin herbé, Le Roi Pausole... Enfin, la compagnie programme des soirées thématiques en cycles : « cabaret contemporain » (1985, 1998), « coups de coeur » (1988-2015), « le printemps de la mélodie » (2002-05), « les lundis de la contemporaine » (2006-2014), « les mardis baroques » (2007-2008) et peut accueillir des spectacles d’autres compagnies.



La politique de la Péniche Opéra repose sur une volonté de mobilité et de diffusion, notamment envers les publics peu sensibilisés au théâtre lyrique. Dans un souci de mutualisation, elle conçoit des coproductions avec le Cargo-Maison de la culture de Grenoble, l’Opéra-Comique, l’Opéra de Toulon, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre Sylvia Monfort et diffuse son répertoire (Wozzeck) dans certains opéras de la Réunion des opéras de France (Avignon, Rouen, Limoges, Reims, Nice). Elle est programmée dans de nombreux festivals (Romans, Utrecht, Sarrebruck, Strasbourg, Avignon, Versailles, Aix-en-Provence, Beaune, Évian, Brétigny), tourne au Japon et en Chine, est accueillie en résidence à Fontainebleau, Vitry-sur-Seine et part en tournée sur les canaux européens depuis Paris jusqu’à Berlin (1985), Prague (1990), Magdebourg (1993), Maubeuge (2000). En 2015, Mireille Larroche a transmis la Péniche Opéra à la POP, incubateur artistique et citoyen destiné à soutenir des spectacles de création sonore et musicale. Ses anciens partenaires artistiques et institutionnels sont alors sollicités pour penser la valorisation de ses archives.



Vous trouverez ci-dessous le programme définitif des rencontres et des événements culturels. Détails, informations et contact: https://criham.labo.univ-poitiers.fr/colloque-la-peniche-opera-1982-2015/



L'accès est gratuit sur réservation obligatoire auprès des adresses suivantes:

A Paris : augustinbraud@gmail.com

A Poitiers : anita.boulay@univ-poitiers.fr

PROGRAMME du COLLOQUE INTERNATIONAL La Péniche Opéra (1982-2015), à Paris et Poitiers, 4-9 Avril 2022

LUNDI 4 AVRIL 2022

PÉNICHE ADÉLAÏDE, face au 59 quai de la Seine, PARIS XIXe

16h30 Lancement de la semaine « Péniche Opéra », rencontre du public avec Mireille Larroche ainsi que Graciane Finzi, Christophe Crapez, Tom Johnson, Jean Claude Pennetier, Michel Ronvaux & Vincent Vittoz.

18h Générale publique du spectacle Variations autour d’une barque, proposé par les étudiant.e.s de l’université de Poitiers, de la Sorbonne-Nouvelle et de Sorbonne Université.

Trois personnages embarquent le public dans une rêverie aquatique : l’histoire d’un bateau où l’on fait de la musique. On y vogue, on s’y chamaille, on y rêve, on y chante, on s’y énerve, on y donne des opéras, il y pleut, on y prend l’apéritif, on y joue avec les mots, et on y croise parfois l’ombre de sa marinière… Le fil de ce récit, librement composé par Cécile Auzolle, tresse des archives de la Péniche-Opéra choisies par Clara Roupie et des pièces musicales emblématiques du répertoire de la compagnie : quinze madrigaux de La Barca di Venetia per Padova (1623), des extraits de O comme Eau et Utopopolis de Claude Prey, de Nina ou les comédiens ambulants et Rêve d’écluse, quelques Cantates de Bistrot de Vincent Bouchot et les Allocations familiales de Graciane Finzi.

Préparation musicale : Chantal Pelhâte et Clément Berny, avec Irène Bourdat et Christophe Crapez. Mise en scène et vidéo : Cécile Auzolle avec Clara Roupie et Lucie Gryson, Sarah Clément, Hélène Bernard, Nedjoi Chikh, Adèle Liners. Comédien.nes : Théo Hadener, Nadelia Zulueta, Monica Abi-Khalil. Instrumentistes : Jean Cotro (piano), Aliette Steffan (accordéon), Léo Gaillard (violoncelle), Julie Duhaut (flûte), Aglaé Bonnet (saxophone), Antoine Fabri (percussions). Chanteur.se.s : Lou Memmi, Léa Rabah-Otmani, Alexandre Sital-Dahone, Octave Saulnier, Clément Gaultier, Mathéo Morrisset, Mathilde Blanchet, Léa Gandolfo, Thomas Joao, Elsa Ravier, Lauriane Grosjean, Chloé Vernoux, Aurore Charriot, Loyzun Guinebert, Logan Beaulieu, Ernest Richard.

19h30 Buffet festif de lancement du colloque.

MARDI 5 AVRIL 2022

SORBONNE UNIVERSITE, 1 rue Victor Cousin, PARIS Ve, SALLE DES ACTES

La Péniche-Opéra au miroir de son époque

Avec des intermèdes musicaux proposés par les étudiant.e.s de Sorbonne Université

10h Introduction du colloque : Cécile Auzolle, Gilles Demonet, Catherine Treilhou-Balaudé

Présidence : Sylvie Douche

10h15 Conférence inaugurale : Damien Schoevaert, Université Paris-Saclay, « La science à bord de la Péniche Opéra. Le pop-up marionnettique »



10h45 Thomas Niel, Sorbonne Université, « La Péniche Opéra (1982-2015) : un modèle original de

démocratisation lyrique »



11h15 PAUSE



11h30 Olivier Class, ITI CREAA, Université Marc Bloch de Strasbourg, « La Péniche Opéra, une réponse aux critiques des compositeurs de l’avant-garde vis-à-vis de l’opéra ? À la recherche d’un lieu alternatif »



12h Marion Coste, Université de Cergy-Pontoise, « Les résidences de la Péniche Opéra : une volonté de démocratisation du théâtre lyrique »



12h45 DÉJEUNER

Présidence : Gilles Demonet

14h30 Olivier Lazzarotti, Université de Picardie, « La Péniche Opéra : le monde d’un lieu »



15h Thierry Sauzeau, Criham, Université de Poitiers, « Géohistoire de l’itinérance d’une entreprise culturelle décentralisée »



15h30 PAUSE



15h45 Augustin Braud/Thomas Bottini, IReMus : présentation de la base de données



16h30 FIN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

PÉNICHE ADÉLAÏDE, face au 59 quai de la Seine, PARIS XIXe



19h Spectacle Variations autour d’une barque

MERCREDI 6 AVRIL 2022

MAISON DE LA RECHERCHE DE LA SORBONNE-NOUVELLE, 4 rue des Irlandais, PARIS Ve, SALLE ATHÉNA

La Péniche Opéra, espace d’expérimentation artistique

Avec des intermèdes théâtraux proposés par les étudiant.e.s de la Sorbonne-Nouvelle

Présidence : Daniel Urrutiaguer



9h45 Cécile Auzolle, Criham, Université de Poitiers et IReMus, « La Péniche Opéra et Radio France : dans l’effervescence de l’avant-garde »



10h15 Clara Roupie, IRET, Sorbonne-Nouvelle, « L’adaptabilité de la compagnie Péniche Opéra sur la pensée dramaturgique (1982-2015) »



10h45 Aude Ameille, CRLC, Sorbonne Université, « Les créations d’opéras adaptant des oeuvres littéraires »



11h15 PAUSE



11h30 Table ronde animée par Catherine Treilhou-Balaudé, IRET, Sorbonne-Nouvelle, « Scène, décors et costumes » : Danièle Barraud, Daniel Buren, Alexandre Heyraud, Alain Patiès, Michel Ronvaux.



12h45 DÉJEUNER



14h15 Présentation des travaux de master, animée par Cécile Auzolle : Valentin Gauthier, U. Brest (les tournées), Sarah Hamon, U. Poitiers (les costumes), Busra Kulakli, PSU (portrait de Mireille Larroche).



15h PAUSE



15h15 Table ronde animée par Judith le Blanc, CESR – Centre de musique baroque de Versailles / CEREdI, Université de Rouen, « La Péniche Opéra, creuset et laboratoire du renouveau baroque en France » : Béatrice Cramoix, Christophe Crapez, Mireille Larroche, Florence Malgloire, Dominique

Visse.



16h45 FIN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

PÉNICHE ADELAÏDE, face au 59 quai de la Seine, PARIS XIXe



18h Spectacle Variations autour d’une barque

JEUDI 7 AVRIL 2022

UNIVERSITÉ DE POITIERS, UFR Sciences Humaines et Arts, BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE MICHEL FOUCAULT, 8 rue René Descartes, POITIERS

16h30 Inauguration de l’exposition « La Péniche Opéra, quarante ans de musique et de théâtre à la rencontre de tous les publics », avec un mini concert des étudiants de Poitiers

Une découverte visuelle de l’univers de la Péniche Opéra : des cartes géoréférencées, des photographies de la tournée Paris-Berlin-Prague, des éléments de spectacles (costumes, maquettes de décors, accessoires), de communication et quelques surprises !

PAVILLON UNIVERSITAIRE MUSIQUE ET DANSE, 15 RUE GUILLAUME VII LE TROUBADOUR, POITIERS – AUDITORIUM

18h30 Spectacle Variations autour d’une barque

20h Buffet festif

VENDREDI 8 AVRIL 2022

PAVILLON UNIVERSITAIRE MUSIQUE ET DANSE, 15 rue Guillaume VII Le Troubadour, POITIERS – AUDITORIUM

La Péniche Opéra au coeur des débats musicaux

Avec des intermèdes musicaux proposés par les étudiant.e.s de l’université de Poitiers

Présidence : Isabelle His



10h Étienne Kippelen, Université d’Aix-en-Provence, « La Péniche Opéra entre chanson française et musique contemporaine »



10h30 Karyna Zybina, Université Paris-Lodron-Salzbourg, « L’oca del Cairo à la française : W.A. Mozart’s opera fragments in Paris (1867-2006) »



11h Irène Bourdat, IReMus, Sorbonne Université, « Les nouvelles vocalités dans le théâtre musical, à travers Opéra Louffe et Actualités »



11h30 PAUSE

Présidence : Augustin Braud



11h45 Massimiliano Ottocento, Criham/Université de Rome, « La Péniche Opéra : une scène ouverte ? le cas d’Isabelle Aboulker »



12h15 Andriana Soulele, Criham/IReMus, Université de Poitiers, « Alexandros Markéas à la Péniche Opéra : un regard particulier sur Outsider (2008) »

12h45 DÉJEUNER

Présidence : Étienne Kippelen



14h30 Isabelle His, Criham/IReMus, Université de Poitiers, « De La Barca à la péniche : les spectacles de l’Ensemble Clément Janequin »



15h Maxime Margollé, Université Norvégienne de Sciences et de Technologie, « Nina et les comédiens ambulants : un regard sur le Bicentenaire de la Révolution »



15h30 Augustin Braud, IReMus : « La question d’une esthétique Péniche-Opéra »



16h15 DÉBATS ET CLÔTURE DU COLLOQUE



18h Spectacle Variations autour d’une barque

SAMEDI 9 AVRIL 2022

PÉNICHE ADÉLAÏDE, face au 59 quai de la Seine, PARIS XIXe

14h-17h Navigation conviviale, poétique et musicale



18h Concert proposé par les étudiants de Sorbonne Université et Sorbonne-Nouvelle



19h Buffet festif de clôture du colloque

Comité d’honneur : Mathias Auclair (BnF), Vincent Bouchot (compositeur), Daniel Buren (plasticien, scénographe), Graciane Finzi (compositrice), Mireille Larroche (metteuse en scène, directrice de la Péniche Opéra)

Comité scientifique : Cécile Auzolle (Université de Poitiers), Guillaume Bourgeois (Université de Poitiers), Gilles Demonet (Sorbonne Université), Sylvie Douche (Sorbonne Université), Catherine Treilhou-Balaudé (Université Sorbonne-Nouvelle), Daniel Urrutiaguer (Université Sorbonne-Nouvelle)