Université Paris-Est Créteil

COLLOQUE FRONTIERES DE L’IMAGE, UPEC, 20-21 mars 2020

Sous l’intitulé « Frontières de l’image », nous proposons d’ouvrir un nouvel espace de réflexion sur les enjeux de l’image envisagée dans la pluralité de ses acceptions.

L’omniprésence des images pose au chercheur la question de leur conceptualisation. Le terme recouvre une diversité d’objets menant à des définitions instables et des questionnements mouvants. Une image se définit-elle par ses frontières ? La définition d’une image varie-t-elle en fonction de son médium ? Comment les frontières de l’image visuelle sont-elles interrogées par d’autres pratiques artistiques ?

Dans la mesure où les nouvelles technologies peuvent se substituer aux savoir-faire des artistes dans le traitement des matériaux – production d’effets de vraisemblance, altération des impressions visuelles captées sur un support... –, nous proposons de poursuivre le travail de redéfinition de l’art et de ses frontières, auquel nous incite cette malléabilité des images. La relation entre réel et virtuel avec les nouvelles technologies induit-elle une modification anthropologique de notre perception ?

PROGRAMME

Vendredi 20 Mars, Amphi MIEE (Maison de l'Innovation et de l'Entreuprenariat Etudiant)

9:00-9:20 Accueil

9:20 Ouverture du colloque : Guillaume Marche (directeur du laboratoire IMAGER)

Avec Claire Fabre et Karine Chambefort-Kay

09:30-10:30 Keynote : Catherine Bernard (Université de Paris)

‘Faire image / faire corps : praxis de l’installation et (re)présentation du commun (de Joseph Beuys à Mike Nelson…)’

10:30-10:45 Pause-café

10:45-12:15 Session 1 : Synesthésies

Modération: Stéphane Resche et Irène Gayraud

Giuseppe Crivella, Université Paris Nanterre, ‘«Je tentaculais [...], j'assistais – exalté et dérangé – à ma fonction imaginogène». Henri Michaux et Fred Deux’

Adrien Bordone, Université de Lausanne, ‘Le concept de jeux de présences pour penser l’image’

Marcela Scibiorska, Université Catholique de Louvain, ‘L’image surréaliste sous sa forme physique : manipulation, conservation, circulations de l’image-objet’

12:30-14:00 Déjeuner (Buffet)

14:00-17:00 Session 2 : l’image à bord du texte

Modération : Marie Olivier et Claire Fabre

Neli Dobreva, Université Panthéon Sorbonne, ‘Dessiner en poésie ou « faire image » du 11 septembre 2001 dans l’écriture de Patti Smith : Twin Death et Babelfield'

Lavinia Torti, Université de Bologne/Sorbonne Université, ‘Images dans les textes, images dans les images. Le phototexte métavisuel en Italie au XXIème siècle’

Marie Bretagnolle, Université Paris Est Créteil, ‘Des illustrations en quête de sens : J.R.R. Tolkien et la Terre du Milieu’

Laure de Nervaux Gavoty, Université Paris Est Créteil, ‘L’image face au texte : Le discours de la photographie dans Among the White Moon Faces de Shirley Geok-lin Lim’

17:30-19:00 Lecture théâtrale, La Pointe Jaune, CROUS

Un Démocrate (J. Timmerman, Compagnie Idiomechanic)

Suivie d’un débat avec Karine Chambefort-Kay, Elsa Jaubert, Stéphane Resche, Julie Timmerman

19:00-20:00: Cocktail

Samedi 21 Mars, Amphi 8, MSE (Maison des Sciences de l’Environnement)

9:20 Ouverture des travaux : Marie Olivier et Ivan Jimenez

9:30:-10:30 Session 3 : Aux frontières du réel

Modération : Carole Talon Hugon

Justine Simon, Université de Franche-Comté, ‘L’image au cœur de la désinformation sur les réseaux socionumériques’

Maxime Leblond, Université du Québec à Montréal, ‘Quand l’image dépasse la carte : utopique du cadre dans le Tableau de la Suisse de Marc Lescarbot’

10:30-10:45 Pause-café

10:45-12:30 session 3 suite

Corentin Lahouste, FNRS-UCLouvain, ‘L’étreinte d’Adrien Genoudet, exprimer l'irreprésentable aux frontières de l’image et du langage’

Martine Lambert-Charbonnier, Sorbonne Université, ‘Home and digital images : a new “ecstasy of communication”.’

12:30-13:30 : Déjeuner (Buffet)

13:30-14:30 Keynote : María Lourdes Cortés (Université de Costa Rica)

Frontières, corps et violence: la représentation du migrant centro-américain dans le cinéma contemporain.

14:30-16:00 Session 4 : Image, frontières de soi et du collectif

Modération: Ivan Jimenez et Karine Chambefort-Kay

Thomas Bertail, Université de Rennes 2, ‘Une lutte pour la visibilité et la revendication d’une identité collective : L’art au cœur des mouvements influencés par le Black Power’

Stéphanie Decante, Université Paris Nanterre, “Le cinéma de Lucrecia Martel: regards et écrans croisés pour repenser les frontières de la nation”

Céline Pruvost, Université de Picardie Jules Vernes, ‘Aux frontières de soi : l’image et la construction de l’ethos de l’auteur-compositeur-interprète sur les réseaux sociaux’

16:00-16:30 Pause-café

16:30-18:00 Entre le cinéma et le politique. Trois courts-métrages de Jean-Gabriel Périot

Présentation : Carlos Tello, Université de Paris / Université Paris-Est Créteil.

Projection des trois courts-métrages :

We Are Winning Don't Forget (2004) 6 minutes

Eût-elle été criminelle... (2006) 10 minutes

The Devil (2012) 8 minutes

Débat avec le public

18:00-19:00 Conclusions et pot de clôture