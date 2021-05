Université nationale de Tchernivtsi

Université nationale Yuriy Fedkovytch, Tchernivtsi

Département d’études romanes et de traduction

Ambassade de France en Ukraine

Colloque international francophone (en visioconférence)

Accueillir l’Autre dans sa langue. La traduction comme dispositif de médiation

Tchernivtsi, 7-8 mai 2021

PROGRAMME

Vendredi, le 7 mai 2021

9-30 de l’heure de Kyïv (à Paris 8h30) Ouverture du colloque :

Roman Petryshyn, président de l’Université nationale de Tchernivtsi

Andriy Samila, vice-président de l‘Université nationale de Tchernivtsi en charge de la recherche

Iryna Osovska, doyenne de la faculté des langues étrangères de l‘Université nationale de Tchernivtsi

Galyna Dranenko, coordinatrice scientifique du colloque, maîtresse de conférences au Département d’études romanes et de traduction à l’Université nationale de Tchernivtsi

10-00 de l’heure de Kyïv (à Paris 9h00)

Conférence de Valérie Zenatti,

écrivaine, scénariste, traductrice, présidente de la commission Littératures étrangères du Centre National du Livre (Paris, France)

Traduire Aharon Appelfeld, écrivain de Czernowitz : de la terre à la langue, et retour

Ø La traduction littéraire : faire entendre dans sa propre langue la langue de l’Autre

Modératrice : Galyna Dranenko (Université nationale, Tchernivtsi, Ukraine)

10-45 Thibaut Chaix Bryan (CPGE, Lyon, France)

Poétique de Martine Broda, traductrice française de Paul Celan

11-10 Lucie Kaennel (Université de Zurich, Suisse)

Le yiddish, trésor d’un monde disparu. De l’impossibilité de traduire le yiddish ou les limites de la traduction

11-35 Imane-Sara Zouini (Université Toulouse-Jean Jaurès, France)

Traduire la littérature marocaine d’expression française : cas du roman Les Temps noirs d’A. Serhane

12-00 Discussion

12-15 Pause café

Ø La langue des écrivains sous influence de leur pratique traductive

Modérateur : Dmytro Tchystiak (Université nationale de Kyïv, Ukraine)

12-30 Hanae Abdelouahed (Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc)

De la traduction à la ré-écriture chez Marguerite Yourcenar : pour une poétique palimpseste de la création

12-55 Thais A. Fernández (École supérieure des traducteurs à Pérouse, Université Internationale des Études sociales à Rome, Italie)

La traduction poétique comme enrichissement et processus transculturel : Julio Herrera y Reissig traduit Albert Samain

13-20 Fouad Aissani (Université de Bretagne Occidentale, Brest, France)

Virginie Despentes traductrice : les racines américaines

13-45 Discussion

14-00 Déjeuner

Ø La traduction comme médiation transculturelle

Modérateur : José Luis Aja Sánchez (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Espagne)

15-00 Florence Casulli (Universités d’Angers et de Lausanne, France / Suisse)

La traduction de Revolting Rhymes de Roald Dahl par Anne Krief : une nouvelle création destinée à un public français

15-25 Nataliia Yakubovska (Université nationale de Tchernivtsi, Ukraine)

Le Propre et l’Étranger : le problème de la traduction de la littérature de jeunesse française en ukrainien

15-50 Pierre Van Cutsem (Université de Silésie à Katowice, Pologne)

Classiques fantastiques ? Sur la problématique de la traduction de la littérature fantastique dans la francophonie

16-15 Iryna Prushkovska (Université nationale de Kyïv, Ukraine)

Les traductions des textes littéraires turcs : processus transculturel de l’adaptation de l’étrangeté de l’Autre

16-40 Discussion

17-00 Pause café

Ø L’hospitalité langagière : la dimension éthique de la traduction littéraire

Modérateur : Toby Garfitt (Université d’Oxford, Royaume Uni)

17-15 Ornella Tajani (Université pour étrangers de Sienne, Italie)

Contre la rationalisation, la clarification et l’ennoblissement : ouvrir la langue italienne aux poèmes de Rimbaud

17-40 José Luis Aja Sánchez (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Espagne)

La réception d’Octave Mirbeau dans le cadre historique espagnol contemporain (1939-2020)

18-05 Galyna Dranenko (Université nationale de Tchernivtsi, Ukraine)

La traduction : accueil ou écueil de l’Autre ?

18-30 Discussion

Samedi, le 8 mai 2021

Ø Dispositifs de (re)création de la langue cible par la traduction

Modérateur : Mykhaïlo Popovytch (Université nationale, Tchernivtsi, Ukraine)

9-30 Jun Mita (Kitasato University, Tokyo, Japon)

L’Unheimliche en tant que source du fantastique. Autour de la traduction des notions de l’« étrange » todorovien et de l’« inquiétante étrangeté » freudienne

9-55 Iryna Shargay (Université nationale de Zaporijjia, Ukraine)

Les moyens lexicaux de la (re)création des effets sonores dans l’original et dans la traduction: le cas du roman de J.-M. G. Le Clézio Ritournelle de la faim

10-20 Amal Arrame (Université Abdelmalek Assaadi, Tanger, Maroc)

La traduction des expressions idiomatiques par équivalent idiomatique (de l’arabe vers le français et vice versa)

10-45 Ludmila Fenuk (Université nationale, Tchernivtsi, Ukraine)

La traduction des « internationalismes » en ukrainien : la médiation de l’étranger

11-10 Discussion

11-30 Pause café

Ø Pensée du traduire dans le renouvellement des paradigmes théoriques

Modérateur : Taras Ivassioutine (Université nationale, Tchernivtsi, Ukraine)

11-45 Mykhaïlo Popovytch (Université nationale de Tchernivtsi, Ukraine)

Le traducteur « doit percer une obscurité Cymérienne » : réflexions traductologiques de Marie de Gournay

12-10 Dmytro Tchystiak (Université nationale de Kyïv, Ukraine)

Mythologie trahie : analyse comparée de la traduction du théâtre maeterlinckien en ukrainien et en russe

12-35 Fabio Giraudo (Universités de Turin et de Strasbourg, Italie / France)

Traduire pour partager : un compromis énigmatique entre tradition et trahison

13-00 Olena Stefurak (Université nationale de Tchernivtsi, Ukraine)

Les traductions françaises dans le polysystème littéraire ukrainien

13-25 Discussion

13-40 Déjeuner

Ø La traduction en classe de FLE comme un moyen de sensibilisation à l’Autre

Modératrice : Olena Stefurak (Université nationale de Tchernivtsi, Ukraine)

14-30 Naoufal El Bakali (École Supérieure de Traduction de Tanger, Maroc)

L’enseignement des langues comme piédestal du cours de traduction : cas de la traduction vers le français

14-55 Diana Rousnak (Université nationale de Tchernivtsi, Ukraine)

Médier un document publicitaire en classe de FLE dans le but de sensibiliser à l’Autre

15-20 Rachida Sadouni (Université Blida 2, Algérie)

L’articulation langue-culture dans un projet de télécollaboration universitaire : Projet de Télécollaboration Algérie-Moldavie (PTAM)

15-45 Yuliya Tretyak (Université nationale de Zaporijja, Ukraine)

Aspects linguo-didactiques de la traduction des textes des guides de voyage

16-10 Table ronde et discussion : Traduction et didactique

Modératrice : Diana Rousnak (Université nationale, Tchernivtsi, Ukraine)

avec la participation de M. Paul Souligoux, attaché de coopération pour le français à Ambassade de France en Ukraine et les représentantes de l’association des professeurs de français d’Ukraine (APFU)

16-45 Bilan du colloque

Modérateurs : Mykhaïlo Popovytch, Galyna Dranenko et Diana Rousnak

17-00 Clôture du colloque

*

Comité scientifique du colloque

AJA SÁNCHEZ José Luis, professeur de traduction (Departamento de Traducción e Interpretación y Comunicación Multilingüe, Universidad Pontificia Comillas, ESPAGNE) ;

BADIOU Bertrand, traducteur, professeur des universités, responsable du groupe « Paul Celan » (Département Littérature et Langages, École Normale Supérieure, Paris, FRANCE) ;

CHERVINSKA Olha, professeure des universités, directrice du Département de littérature étrangère, de théorie littéraire et d’études slaves (Université de Tchernivtsi, UKRAINE) ;

DRANENKO Galyna, maîtresse de conférences, HDR au Département d’études romanes et de traduction (Université de Tchernivtsi, UKRAINE) ;

FABIANI Daniela, professeure de traduction (Dipartemento di Studi umanistici, Università di Macerata, ITALIE) ;

FERNANDEZ Thaïs, professeure de traduction (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma ; Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Perugia, ITALIE) ;

GARFITT Toby, professeur émérite (Faculty of Medieval and Modern Languages, Magdalen College, University of Oxford, GRANDE BRETAGNE) ;

KRAVETS Yarema, traducteur, maître de conférences (Université de Lviv, UKRAINE) ;

LECLERC Yvan, professeur émérite, responsable du groupe « Flaubert sans frontières » (Université de Rouen, FRANCE) ;

LIIV Rolf, traducteur assermenté (Tehnilise Tõlke Keskus, Tallinn, ESTONIE) ;

POPOVYTCH Mykhaïlo, professeur des universités, directeur du Département d’études romanes et de traduction (Université de Tchernivtsi, UKRAINE) ;

PRATI Patrizia, interprète, professeure de musique (Universidad Pontificia Comillas, ESPAGNE) ;

ROUSNAK Diana, maîtresse de conférences au Département d’études romanes et de traduction (Université de Tchernivtsi, UKRAINE) ;

RYKHLO Petro, traducteur, professeur des universités au Département de littérature étrangère, de théorie littéraire et d’études slaves (Université de Tchernivtsi, UKRAINE) ;

TCHEREDNYTCHENKO Oleksandr, traductologue, professeur des universités au Département de théorie et de pratique de la traduction des langues romanes M. Zerov (Institut de philologie, Université de Kyïv, UKRAINE).

WALTER Jacques, professeur des universités, directeur du Centre de Recherche sur les Médiations (Université de Lorraine, FRANCE).

*

Comité d’organisation

Mykhaïlo POPOVYTCH, responsable du colloque, professeur des universités en linguistique, directeur du Département d’études romanes et de traduction à l’Université de Tchernivtsi ;

Galyna DRANENKO, coordinatrice scientifique du colloque, maîtresse de conférences, HDR en littérature au Département d’études romanes et de traduction à l’Université de Tchernivtsi ;

Diana ROUSNAK, secrétaire responsable du colloque, maîtresse de conférences en didactique au Département d’études romanes et de traduction à l’Université de Tchernivtsi.

Comité technique (Université de Tchernivtsi) :

Taras Ivassioutine, Olena Stefurak, Nataliia Yakubovska, Marina Smirnova, Olena Matveieva, Ludmila Fenuk, Renata Orlova.

Contacts : colloquetchernivtsi@ukr.net

*

FORMULAIRE d’inscription :

https://sites.google.com/a/chnu.edu.ua/colloque-a-tchernivtsi/programme/inscription-au-colloque