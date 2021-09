Institut d'études slaves, Paris

Les Mérejkovski et l’Europe

Colloque international (en mode hybride)

Paris, 30 septembre-1er octobre 2021

Institut d’études slaves

9, rue Michelet, 75006 Paris

Le colloque est organisé avec le soutien de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (programme ACCES, géré par CAMPUS France), du GEO – UR1340 et de l’UMR8224 Eur’ORBEM.

PROGRAMME

Jeudi 30 septembre 2021

9h00 : Mot de bienvenue aux participants : Luba Jurgenson (France, Sorbonne Université, Directrice de l’UMR-8224 Eur’Orbem).

Présidente de séance : Luba Jurgenson

9h15-9h45 : Olga Démidova (Russie, Université Pouchkine de Leningrad, Saint-

Pétersbourg) : «Польша в судьбе Зинаиды Гиппиус» (« La Pologne dans la destinée de Zinaïda Guippius »).

9h45-10h15 : Alexandre Stroev (France, Sorbonne Nouvelle) : «Мережковский во время немецкой оккупации (1940-1941)» (« Mérejkovski sous l’occupation allemande (1940-1941) »).

10h15-10h30 : Discussion.

Présidente de séance : Tatiana Victoroff

10h30-11h00 : Vadim Polonski (Russie, IMLI RAN, Moscou et Chine, Sichuan University) : «Биографика Мережковского в контексте западноевропейской и российской традиции жизнеописательного жанра» (« Les textes biographiques de Mérejkovski dans le contexte de la tradition russe et ouest-européenne du genre biographique »).

11h00-11h30 : Olga Zoubovitch (France, Lycée international des Pontonniers,

Strasbourg) : «Образ Наполеона в историко-философской концепции Мережковского» (« L’image de Napoléon dans la conception historico-philosophique de Mérejkovski »).

11h30-12h00 : Florence Corrado-Kazanski (France, Université Bordeaux Montaigne) : « Les Mérejkovski et la petite Thérèse » («Мережковские и маленькая Тереза»).

12h00-12h15 : Discussion.

12h15-14h00 : Déjeuner.

Président de séance : Alexandre Stroev

14h00-14h30 : Leonid Livak (Canada, Université de Toronto) : « Dmitri Mérejkovski et la communauté culturelle moderniste » («Дмитрий Мережковский и модернистское культурное сообщество»).

14h30-15h00 : Elena Andrushchenko (Russie, IMLI RAN, Moscou) : «Мережковский

между Реми де Гурмоном и Эмилем Людвигом» (« Mérejkovski entre Remy de Gourmont et Emil Ludwig »).

15h00-15h30 : Tatiana Victoroff (France, Université de Strasbourg) : « "L’Europe –

Sodome" ? Le dialogue des Mérejkovski avec Proust dans Le Mystère de l’Occident : Atlantide– Europe » («"Европа – Содом" ? Диалог Мережковских с Прустом в книге Мережковского Тайна Запада : Атлантида – Европа»).

15h30-15h45 : Discussion.

15h45-16h15 : Pause.

Présidents de séance : Andrejs Gordins et Leonid Livak

16h15-16h45 : Youri Orlitski (Russie, Université d’État des sciences humaines de Russie, Moscou) : «Зинаида Гиппиус и европейская поэзия» (« Zinaïda Guippius et la poésie européenne »).

16h45-17h15 : Olga Blinova (France, Université de Strasbourg) : « Séraphîta de Balzac et le concept d’union à trois de Guippius et Mérejkovski : une enquête sur les voies d’influence possibles » («Серафита Бальзака и концепт тройственного союза Гиппиус и Мережковского : изыскание возможных путей влияния»).

17h15-17h45 : Olga Matich (États-Unis, Université de Berkeley) : «Зинаида Гиппиус в Таормине : Вильгельм фон Глëден, Елизавета фон Овербек и другие» (« Zinaïda Guippius à Taormina : Wilhelm von Gloeden, Elizabeth von Overbeck et d’autres »).

17h45-18h00 : Discussion et clôture de la première journée.

Vendredi 1er octobre 2021

Présidentes de séance : Elena Andrushchenko et Olga Blinova

9h00-9h30 : Ludmila Lucewicz (Pologne, Université de Varsovie) : «"Августин близок нам…" : Проблема зла в истолковании Августина и Мережковского» (« "Augustin nous est proche…" : Le problème du mal dans l’interprétation de saint Augustin et de Mérejkovski »).

9h30-10h00 : Heinrich Kirschbaum (Allemagne, Université de Fribourg) : «Мессианская литературософия. Мережковский и Мицкевич» (« La philosophie de la littérature messianique. Mérejkovski et Mickiewicz »).

10h00-10h30 : Daria Kuntsevich (France, Université Bordeaux Montaigne) : « Mérejkovski et Minski, deux voix religieuses chez Mercure de France » («Мережковский и Минский, два религиозных голоса в Меркюр де Франс»).

10h30-10h45 : Discussion.

Président de séance : Leonid Livak

10h45-11h15 : Alexandre Medvédev (Russie, Université d’État de Tioumen) : «"Франциск Ассизский" Д. Мережковского : модернистский образ и его европейские источники» (« "François d’Assise" de D. Mérejkovski : l’image moderniste et ses sources européennes »).

11h15-11h45 : Svetlana Garziano (France, Université Jean Moulin Lyon 3) :

«Литературоведческое наследие Д.С. Мережковского на французском языке в период эмиграции : переводы и рецензии» (« L’héritage de critique littéraire de D.S. Mérejkovski en français pendant la période de l’émigration : traductions, recensions »).

11h45-12h15 : Daria Sinichkina (France, Sorbonne Université, Paris) : «Верлен, гендер и философско-религиозные искания : у истоков жизнетворчества Николая Клюева» (« Verlaine, le genre et la quête philosophico-religieuse : aux origines de la création de soi de Nikolaï Kliouev »).

12h15-12h30 : Discussion.

12h30-14h15 : Déjeuner.

Présidente de séance : Daria Sinichkina

14h15-14h45 : Rosina Neginsky (États-Unis, Université de l’Illinois) : « Le couple Sofia Balakhovsky-Petit et Eugène Petit, et leur rôle dans la vie du couple Mérejkovski » («Супруги Софья Балаховская-Пëти и Ëжен Пëти и их роль в жизни Мережковских»).

14h45-15h15 : Margarita Pavlova (Russie, IRLI RAN, Saint-Pétersbourg) : «Новые

материалы к биографии А.Н. Гиппиус : годы эмиграции (1920-1942)» (« ouveaux

matériaux pour la biographie d’A.N. Guippius : les années de l’émigration (1920-1942) »).

15h15-15h45 : Maria Turgieva (France, Sorbonne Université, Paris) : «Собрания общества "Зелëная лампа"» (« Les réunions de la Société de la lampe verte »).

15h45-16h00 : Discussion.

16h00-16h30 : Pause.

Présidente de séance : Olga Blinova

16h30-17h00 : Victoire Feuillebois (France, Université de Strasbourg) : « L’influence du L. Tolstoï et Dostoïevski de Mérejkovski sur le Goethe et Tolstoï de Thomas Mann » («Влияние Л. Толстого и Достоевского Мережковского на Гëте и Толстого Томаса Манна»).

17h00-17h30 : Andrejs Gordins (Lettonie, Université de Lettonie, Riga) : «Дмитрий

Мережковский в Латвии : Антон Аустриньш, Виктор Эглитис, Адольф Эрс» (« Dmitri Mérejkovski en Lettonie : Antons Austriņš, Viktors Eglītis, Ādolfs Erss »).

17h30-18h00 : Claire Delaunay (France, Sorbonne Université, Paris) : « La réception

française du Tolstoï et Dostoïevski de Mérejkovski » («Французское восприятие

Л. Толостого и Достоевского Мережковского»).

18h00-18h15 : Discussion.

18h15-18h30 : Synthèse et clôture du colloque.

***

