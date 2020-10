Logis du Roy (UPJV, Amiens)

Colloque international

Ecrire à quatre mains (XIXe-XXIe siècles)

13-14 octobre 2020

Org. Bernard Alavoine, Noëlle Benhamou, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy (CERCLL, EA 4283)

Mardi 13 octobre

9h : accueil des participants

9h15 : Propos d’introduction

Présidence : Daniel Compère

9h30 : Aurore Nicolas (U. Goethe de Francfort), « Pour une approche socio-historique de l’écriture à quatre mains : d’une pratique subversive à une pratique mondialisée. »

10h : Ludolf Pélizaeus et Caroline Schaubert-Fasquel (UPJV), « A quatre mains ou à plus ? La naissance de l’œuvre des frères Grimm entre coopération et occultation. »

10h30 : Discussion

11h : Hind Jouini (U. La Manouba), « La collaboration des Goncourt : source d’unité ou de disparité ? »

11h30 : Pierre Dufief (U. de Paris X Nanterre), « Sur l’écriture à quatre mains (Jean-Louis Cabanès/ Pierre Dufief) de la biographie des frères Goncourt. »

12h : Discussion

12h30 : Déjeuner

13h45-14h45 : visite guidée de la cathédrale d’Amiens.

Présidence : Marie-Françoise Melmoux-Montaubin

15h : Noëlle Benhamou (UPJV), « Emile Erckmann et Alexandre Chatrian : « ces deux têtes dans un bonnet qu’on appelle d’un seul nom ». »

15h30 : Anne-Simone Dufief (U. d’Angers), « Notre collaboration, un éventail japonais » : Julia Daudet »

16h : Discussion et pause

16h30 : Audrey Delecour (U. d’Artois), « Colette et Willy : de l'écriture à quatre mains à l'individualité assumée. »

17h : Ioanna Papaspyridou (U. d’Athènes), « Colettevilli : l'écriture entravée ? »

17h30 : Discussion

18h : fin de la journée

20h : Dîner pour les participants

Mercredi 14 octobre

Présidence : Bernard Alavoine

9h : Jean-Michel Pottier (U. de Reims), « L’Équipée littéraire des frères Rosny »

9h30 : Carme Figuerola (U. de Lleida), « Les frères Marguerite, une équipe progressiste »

10h : Discussion

10h30 : Angels Santa (U. de Lleida), « Delly, une écriture problématique ? »

11h : Daniel Compère (U. de la Sorbonne Nouvelle), « Vérités et légendes sur l’écriture de Fantômas de Souvestre et Allain »

11h30 : Juliette Sauvage, (UPJV), « La Machine à finir la Guerre (Dorgelès - Gignoux, 1917) : « du roman à la réalité » »

12h : Discussion

12h30 : Déjeuner

Présidence : Marie-Françoise Lemonnier-Delpy

14h : Martha Asuncion Alonso (U. de Alcala de Henarès), « Contre la rivalité des mémoires : l’écriture conjointe de Simone et d’André Schwartz Bart »

14h30 : Béatrice Finet (UPJV), « Golem ou l’écriture à six mains »

15h : Discussion

15h30 : Françoise Simonet-Tenant (U. de Rouen), « L’autobiographie bicéphale »

16h : Nachwa Rached (U. d’Ain Chams), « Révolutions de Dominique Fortier et Nicolas Dickner : une nouvelle forme de l’écriture collaborative »

16h30 : Oriane Deseilligny (U. Paris XIII), « Écritures collectives, écritures collaboratives : communautés d’auteurs en ligne »

17h : Discussion et clôture du colloque.

Laboratoire CERCLL, Université de Picardie Jules Verne (Amiens)