Colloque international

« Chansons/Romans : fréquences croisées (depuis 1968) »

17-19 mars 2020

Bibliothèque nationale de France, Maison de la Poésie,

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Hôtel de Lauzun)

Organisé par Bruno Blanckeman et Catherine Brun

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / THALIM

C’est aux interférences de la chanson et du roman de langue française, depuis 1968, que ce colloque s’attachera. Il interrogera ce que le roman demande à la chanson : que font les chansons dans les romans ? quelle(s) place(s), quelle(s) fonction(s), quelles transformations réciproques ? Il se penchera aussi sur ce que les chansons retiennent des romans. Il prêtera une attention particulière aux figures hybrides de romancier.e.s devenus auteur.e.s de chansons et de chanteuses ou chanteurs devenus romancier.e.s. Il examinera enfin la pratique en développement des collaborations artistiques de romancier.e.s et de chanteuses ou chanteurs : quels dispositifs créatifs, quelles interactions, quels déplacements des cultures artistiques d’origine ?

À travers les zones de frottement, les espaces de porosité ainsi ménagés, il s’agira de saisir les enjeux d’une aimantation réciproque et de cerner des singularités irréductibles.

17 mars 2020, BnF, Petit auditorium

Bibliothèque François-Mitterrand, Quai François Mauriac, 75013 Paris

Entrée libre

Matinée

Ouvertures : 9h15 – 9h45

Ouvertures par un représentant de la BnF et par le Président de l’université Sorbonne Nouvelle, M. Jamil Jean-Marc Dakhlia

Session 1 : 9h45-11h15

Au prisme des romans I. Présidence : Catherine Brun

9h45-10h05 : Françoise Zamour (ENS Ulm), « Philippe Djian, La chanson comme mesure de l’écriture »

10h05-10h25 : Birgit Mertz-Baumgartner (Université d’Innsbruck), la trilogie noire de Jean-Claude Izzo (Total Khéops, Chourmo, Soléa) et le rôle de la chanson et du rap dans ces romans.

10h25-10h45 : Céline Pruvost (Université de Picardie Jules-Verne), « La chanson au service du personnage dans la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes »

10h45-11h15 : Discussion

Pause

Table ronde 1 : Romans/chansons : Histoire, politique, 11h30-12h30

Modérateur : Françoise Zamour

Bertrand Dicale, Stéphane Chaudier

Après-midi

Session 2 : 14h15-15h15

Les chanteurs-romanciers I. Présidence : Bruno Blanckeman

14h15-14h35 : Mathieu Messager (Université Nantes), « Figuration et défiguration du chanteur pop dans quelques récits exofictionnels (Johnny, Ziggy, Britney & co) »

Figuration et défiguration du chanteur pop dans quelques récits exofictionnels (Johnny, Ziggy, Britney & co) » 14h35-14h55 : Jean-Pierre Zubiate (Université Toulouse II), « Une histoire de mélancolies : magnétisme des lointains, impressions chantées et circulations romanesques chez Yves Simon »

14h55-15h15 : Discussion

Pause

Table ronde 2 : Chansons/romans : expériences, création, 15h30-16h30

Modérateur : Patrice Demailly

Colette Fellous, Michael Ferrier

Débat d’ensemble : 16h30-17h30

Cocktail

Romans/chansons, lectures croisées, par Émeline Bayart : 18h30-19h30

Entrée libre

18 mars 2020 :

Hôtel de Lauzun (Salle des gardes)

17 quai d’Anjou, 75004 Paris

Entrée libre, uniquement sur réservation auprès de romans.chansons@gmail.com

Matinée

Session 3 : 9h45-11h15

Au prisme des chansons. Présidence : Catherine Douzou

9h45-10h05 : Stéphane Chaudier (Université de Lille), « La chanson, un romanesque alternatif »

10h05-10h25 : Stéphane Hirschi (Université Polytechnique Hauts-de-France), « Les romans catalyseurs de chansons »

10h25-10h45 : Bruno Blanckeman (Université Sorbonne Nouvelle), « De la chanson comme micro-fiction »

10h45-11h15 : Discussion

Pause

Table ronde 3 : 11h30-12h30

Chansons/romans : romances, romanesque, 11h30-12h15

Modérateur : Gilles Bonnet

Joël July, Cécile Prévost-Thomas

Après-midi

Session 4 : 14h30-16h

Au prisme des romans II. Présidence : Stéphane Hirschi

14h30-14h50 : Luca di Gregorio (Université de Liège), « Copains d’abord et requiem pour les cons. La droite littéraire et l’« imaginaire français » dans la chanson des Trente Glorieuses »

14h50-15h10 : Joël July (Aix-Marseille Université), « La chanson comme déterminisme »

15h10-15h40 : Discussion

Pause

Conversation avec Annie Ernaux (Bruno Blanckeman et Catherine Brun) : 16h

19 mars 2020 : Maison de la poésie – Scène littéraire

Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris

Entrée libre

Matinée

Session 5 : 9h45-11h15

Les chanteurs-romanciers II. Présidence : Pascal Mougin

9h45-10h05 : Audrey Coudevylle-Vue (Université Polytechnique Hauts-de-France), « À la frontière des genres, l’œuvre protéiforme de Brigitte Fontaine »

10h05-10h25 : Cécile Prévost-Thomas (Université Sorbonne Nouvelle), « Nicole, Sapho, Lola, Mara et les autres. Lumières croisées sur les œuvres des autrices, compositrices, interprètes et romancières francophones »

10h25-10h45 : Gilles Bonnet (Université Lyon 3), « En chanson dans le texte »

10h45-11h15 : Discussion

Pause

Table Ronde 4 : Chansons/romans : scène de théâtre, scène d’écriture

Modérateur : Stéphane Hirschi

Olivier Chaudenson (directeur de la Maison de la Poésie), Yves Charnet (écrivain)

Après-midi

Session 6 : 14h30-16h30

Œuvres croisées. Présidence : Marc Dambre

14h30-14h50 : Catherine Douzou (Université de Tours), « La collaboration entre Patrick Modiano et les Editions musicales Fantasia »

14h50-15h10 : Pierre Pichon (BnF), « Stephan Eicher / Philippe Djian. “Tu ne me dois rien” : de l’intime universel »

15h10-15h30 : Bernard Jeannot (Université d’Angers), « La pratique d’un roman désenchanté : l’expérience des romans musicaux de Florent Marchet et Arnaud Cathrine »

15h30-15h50 : Catherine Brun (Université Sorbonne Nouvelle), « Roman, enquête, photos, chansons : le contre-dispositif d’Alex Beaupain et Isabelle Monnin »

15h50-16h20 : Discussion

Scène littéraire, à la Maison de la poésie, à 20h

A la ligne - Feuillets d’usine de Joseph Ponthus, par Michel Cloup Duo et Miossec.

Concert payant. Réservations auprès de la Maison de la poésie.