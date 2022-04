Adresse : Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, amphi 219 et amphi 220.

Colloque international « Satire et philosophie. Étude des rapports entre satire et philosophie dans les textes littéraires et philosophiques de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle » organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS-EA 4280, Université Clermont Auvergne) les 12 et 13 mai 2022 à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, amphi 219 et amphi 220.

Programme :

Jeudi 12 mai 2022

Matin



9h30 Ouverture du colloque par Bénédicte MATHIOS, directrice du CELIS



Présidente de séance : Micheline DECORPS

10h Grégory BOUCHAUD (Université Clermont Auvergne) : La confusion des genres : perméabilité entre satire et philosophie chez Xénophane de Colophon et Sémonide d’Amorgos

10h40 Katarzyna JAZDZEWSKA (Aarhus University) : Parody and Satire in Hellenistic Philosophy

11h20 Donatella IZZO (CERAM-Sorbonne nouvelle) : Le sal niger de la dérision : ‘assaisonnement’ formel et ‘moyen de purification’ morale entre philosophie cynique et satire latine

12h Pause déjeuner





Après-midi

Présidente de séance : Annick STOEHR-MONJOU



14h Mélanie LUCCIANO (Université de Rouen) : Parole philosophique, parole satirique : formes d’expression de Socrate à Rome

14h40 Sarah GAUCHER (Université Lyon 3) : La représentation républicaine de Lucilius et la question de la philosophie

15h20 Robin GLINATSIS (Université de Lille) : Le spectre d’un éclectisme philosophique dans les Satires d’Horace ?

16h Pause

16h20 Catherine NOTTER (Université de Strasbourg) : Les mentions des philosophes stoïciens dans les satires de Juvénal

17h Grégoire BLANC (Université Clermont Auvergne) : Discours satirique et mode de vie philosophique dans les œuvres de Perse et Sénèque



Vendredi 13 mai 2022

Matin



Présidents de séance : Fabrice GALTIER et Sandrine DUBEL

9h Barbara del GIOVANE (Université de Florence) : Savoir ménipée. Varron, les Satires et la philosophie

9h40 Céline DURAND (Sorbonne Université) : Sénèque et la satire politique : Les déformations du Prince au service d’une philosophie du pouvoir

10h20 Pause

10h40 Inger KUIN (Université de Virginie) : When Satire Turns Serious : Lucian and the Emperor

11h20 Eleni BOZIA (Université de Floride) : Ἐς τον Τάρταρον : Lucian’s philosophic camaraderie

12h Pause déjeuner



Après-midi



Présidente de séance : Françoise Le BORGNE

13h40 Anne-Marie FAVREAU (Université Clermont Auvergne) : Le Philopseudès de Lucien est-il une satire philosophique ?

14h20 Dominique BERTRAND (Université Clermont Auvergne) : Quelques traits facétieux dans Les Essais : jeux diogéniques et enjeux cyniques

15h Laurence PLAZENET (Université Clermont Auvergne) : Tragédie et “école de vertu” : la question de la satire chez Racine

15h40 Nicolas CORRÉARD (Université de Nantes) : Clôture