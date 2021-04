Sorbonne/Paris 8

Vers une Pensée Sensible : En lisant Luce Irigaray

Towards a Sensitive Thinking: Reading Luce Irigaray

En 1974 les éditions de Minuit publient Speculum, de l'Autre femme : ce livre connaît immédiatement un grand succès, au grand étonnement de son autrice, Luce Irigaray. Alors que Speculum devient en quelques années l'ouvrage de référence de la pensée féministe,, plus généralement féminine, Irigaray est éloignée de ses enseignements à Vincennes et de l'école de psychanalyse à laquelle elle appartient. Ce tournant dans sa vie professionnelle et dans son chemin de philosophe et psychanalyste est néanmoins le début d'une longue série de publications – parmi d'autres Ce sexe qui n'en est pas un (1977), Sexes et parentés (1987), Éthique de la différence sexuelle (1984) – dont certaines constituent le socle de nombreux ouvrages de la pensée féministe contemporaine, avec lesquels se confrontent des philosophes telles que Judith Butler et Rosi Braidotti, entre autres. L'œuvre de Irigaray, publiée et traduite en plusieurs langues s'est vite expatriée, en Italie où elle a collaboré avec plusieurs groupes des mouvements de libération de femmes et avec le Parti Communiste Italien, aux Etats-Unis, au Canada et en Angleterre où elle a dirigé des recherches et des publications (la plupart des livres post-2000 sont en anglais). Pour beaucoup c'est un des noms de référence du French Feminism (Cixous, Irigaray, Kristeva). Depuis un certain nombre d'années la pensée d'Irigaray clairement à l'enseigne de la différence sexuelle est systématiquement renvoyée à l’essentialisme et au différentialisme, auxquels on oppose les courants constructivistes et matérialistes. Alors que les ouvrages de la philosophe apparaissent souvent dans les bibliographies des cours et séminaires sur le genre et le féminisme, il semble important et nécessaire sur le plan épistémologique et scientifique d'apporter des éclaircissements sur ces concepts dans un cadre théorique extrêmement riche et complexe, afin de les sortir d'une confrontation réductrice et stérile.

La pensée d’Irigaray est transdisciplinaire, elle n'est pas uniquement philosophe et psychanalyste, elle est aussi linguiste : à ce titre elle a également enseigné dans plusieurs institutions et coordonné des recherches internationales sur le langage et la différence sexuelle dont les résultats ont été diffusés et publiés dans des revues en plusieurs langues (par exemple Langages n°27, 1993, Chi sono io? Chi sei tu ? Casalmaggiore : Biblioteca di Casalmaggiore, 1999, une analyse de la différence sexuée entre le langage des garçons et des filles à différents moments de leur cursus scolaire (1997) ; « Imparare ad amare » in Oltre i propri confini, 2007 ; Pedagogia e vita, n°3, 2017) et des publications (par exemple Sexes et genre à travers les langues, Grasset, 1990). Leur originalité et leur portée n'ont pas fait l'objet d'études approfondies dans la recherche universitaire en France.

Il est indéniable qu'un des axes principaux de la pensée de Luce Irigaray est l'élaboration d'une culture de la différence entre les sexes. Cette réflexion entraîne une autre approche de l'idée de démocratie, de communauté, d'hospitalité et de nature, que Irigaray développe dans de nombreuses ouvrages, tels que (entre autres) Oltre i propri confini (2007), La democrazia comincia a due, (1994) Democray Begins Between Two (1997), Through Vegetal Being, (avec Michael Marder, 2016), Sharing the Fire. Outline of Dialectics of Sensitivity (2019).

Un groupe international de chercheurs et chercheuses travaillent ensemble depuis une dizaine d’années pour élaborer une culture appropriée à une subjectivité féminine et à un rapport entre les sexes respectueux de leur(s) différence(s) – une culture de la différence sexuée et non seulement sexuelle au sens strict. Ces chercheurs appartiennent à diverses disciplines : philosophie, politique, arts notamment architecture, littérature, théologie, etc. et la plupart d’entre eux et elles occupent un poste d’enseignant(e)s à l’université. Leur principale référence théorique est l’œuvre de Luce Irigaray, en particulier ses derniers livres consacrés à la construction d’une nouvelle culture et non seulement la critique d’une culture passée. Ces chercheurs et chercheuses mettent l’œuvre de Luce Irigaray en relation avec les écrits théoriques correspondant à leurs disciplines (Working with Luce Irigaray | Where postgraduate researchers work in collaboration with Luce Irigaray )

Ce groupe de chercheurs et chercheuses se réunit régulièrement en différentes universités, en particulier au Royaume-Uni – notamment les universités de Bristol, Nottingham, Sussex, Warwick, Cambridge, Londres – pour comparer l’évolution de leurs recherches, les féconder réciproquement et les poursuivre dans leurs institutions respectives. Leurs travaux ont déjà donné lieu à plusieurs publications collectives dont les dernières sont Towards a New Human Being (Palgrave, 2019) et Challenging a Fictitious Neutrality (soumise pour publication en 2021 à Palgrave).

Certain(e)s de ces chercheurs et chercheuses ont accepté de venir échanger avec des collègues français et italiens dans le cadre de l’université de Paris 8, poursuivant ainsi le travail d’un séminaire qu’y a déjà tenu Luce Irigaray pour étudiant(e) en master ou doctorat en 2019.

De nombreux aspects de la pensée d’Irigaray font écho aux axes de recherche du LEGS, qu'il s'agisse de l'interrogation de la généalogie des pensées de la différence sexuelle, des identités sexuées, de la construction et transmission des savoirs, des relations entre corps, pouvoir, société (rapports de domination et assujettissement), des représentations des corps, de la question du vivant, de l'élaboration de nouvelles pratiques pédagogiques qui tienne compte « du genre comme système de normes de sexe » qu’Irigaray propose de déconstruire à travers un processus d'apprentissage d'une culture de la différence sexuée. Plusieurs chercheurs et chercheuses étant engagées dans un travail de recherche autour du genre en traduction, ce colloque sera un moment fertile de confrontation et réflexion autour des généalogies d'une pensée et de ses multiples traductions.

Malgré la renommée internationale de Luce Irigaray, il n'y a pas encore eu en France de colloque dont l'ambition est de re-parcourir les étapes et les nombreuses facettes de ses activités et de sa pensée. Ce colloque est l'occasion d'approfondir et d'actualiser ses idées à tous les niveaux, philosophiques, éthiques, linguistiques, et politiques, en tenant compte mais aussi en allant au-delà des concepts qui ont été repris par les théories féministes. Ces concepts ont évolué et interrogent au plus près les conditions et les limites de la culture humaine, en vue d'une reconnexion profonde avec les énergies de la nature, du cosmos, du vivant. Au moment où la pandémie en cours, les alertes climatiques, les changements des relations sociales et environnementales nous conduisent à revoir profondément nos modes de vie au niveau individuel et social, dans le respect du vivant, la pensée de Luce Irigaray peut nourrir les réflexions sur la démocratie et le genre, sur la complexité du processus nature culture, la signification de l'hospitalité, du respect, de l'intersubjectivité, et des rapports inter-espèces. C'est notamment dans les ouvrages des années 2000 que ces questions sont traitées sous différents angles.

Ce colloque pourra offrir l'opportunité d'une mise en perspective de cette pensée et de ces concepts, par rapport au féminisme et aux pensées contemporaines capables de repenser l’humain et la culture en relation avec le monde et l'environnement du vivant. Dans les mots d’Irigaray : « Je crois que le temps est venu de promouvoir une culture qui privilégie le bonheur par rapport à toute forme de domination, appropriation, possession, y compris celle de la vérité et du bien » auxquels font écho ceux d’Audre Lorde (Sister Outsider) :

« The white fathers told us: I think therefore I am. The Black Mother within each of us – the poet – whispers in our dreams: I feel, therefore I can be free. »

[“Je pense donc je suis”, nous ont appris les pères blancs. En rêve, notre mère intérieure noire nous souffle : “Je sens, donc je suis libre”»].

Programme

7-8 juin 2021

Lundi 7 juin 2021

La Sorbonne, Salle des Actes

9h30 – 10h : Paroles d’accueil par Nadia Setti et par Luce Irigaray

10 00 – 10h30 : Le « care » de la différence sexuelle. Damien Tissot (Cornell University, USA)

10h30 - 11h : Between Asceticism and Abundance: Towards an Ethics of Passivity with Luce Irigaray. Angelica Stathopoulos (The New School of Social Research, New York)

11h00 - 11h30: Pause

11h30 -12h00 : The Gift of the Vegetal: Cultivating Sensitivity and Learning Reciprocity from the Teachings of Plants. Emily Holmes (Christian Brothers University, USA)

12h00 - 12h30 : Love, Energy and the Heart of Architecture. Andrea Wheeler (Iowa State University, USA)

15h00 - 15h30 : Revenir à soi, partager le désir : Itinéraire de philosophie de l’éducation en dialogue avec Luce Irigaray. Antonella Lo Sardo (Université Catholique de Milan)

15h30 - 16h00 : Sensible Transcendence, Silence and Listening. Ferdia Stone-Davis (Cambridge University, UK)

16h00 - 16h30 : Towards a New Politics of Desire and Difference: A Response to Luce Irigaray’s Sharing the Fire. Jennifer Carter (Stony Brook University, New York)

17h15 - 18h15 : Confinés dans un univers métaphysique. Luce Irigaray (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Mardi 8 juin

Université de Paris 8, Amphi M2

9h30 : Accueil

10h : Peut-on penser à partir du deux ? Fabienne Brugère (Université Paris 8, UPL, LEGS)

10h30 : /My-kys/ : Irigaray and the phonet(h)ics of mucus. Marie-Dominique Garnier (Université Paris 8, LEGS)

11h : La langue entre-nous : toucher – parler. Nadia Setti (Université Paris 8, LEGS)

11h45 : Vers une création du sensible au féminin. Federica Doria (Université Paris 8, Université UCA, LEGS)

12h00 : De l'aliénation à la libération par le langage. Adelphe Adambadji Tadagbé (Université Paris 8, LEGS)

14h-16h : Discussion générale à partir des principaux thèmes abordés (questions écrites)

