Adresse : Université Paris Est Créteil (métro Créteil Univ) et Cité Internationale Universitaire de Paris

Colloque et université d’été EUR du Grand Paris FRAPP « Francophonies – Plurilinguismes : Politique des langues »

22-30 juin 2022, Université Paris-Est Créteil

« Imaginaires des langues : enjeux de pouvoir, nouveaux savoirs »,

en partenariat avec la Maison de l’Ile-de-France et la Maison des Etudiants de la Francophonie, Cité Internationale Universitaire de Paris

Rappel de l'argumentaire sur cette page…

Mercredi 22 juin 2022 – Université Paris-Est Créteil, Auditorium MSE

Ouverture de l’université d’été « Imaginaires des langues : enjeux de pouvoir, nouveaux savoirs »

9h – Accueil des participants

9h30 – Ouverture du colloque par Jean-Luc Dubois Randé, Président de l’UPEC, et Simon Gilbert, Vice-président de la Commission de la recherche de l’UPEC

10h – Présentation du colloque par le Comité d’organisation

10h30 – Conférence inaugurale de Souleymane Bachir Diagne, Directeur de l’Institut d’Etudes Africaines, Columbia University, Président du Conseil scientifique de l’EUR FRAPP, « Parler même langage »

12h – Déjeuner

—

« Pour un universalisme de la traduction : l’exemplarité des littératures francophones ? » : en l’honneur du Pr. Papa Samba Diop (1)

14h – Conférence de Papa Samba Diop, LIS, UPEC, « À quelles fins traduire ? L’écrivain francophone entre hypoculture et hyperculture »

15h15 – Pause-café

15h30 – Pierre Halen, Université de Lorraine, Écritures EA 3943, « De quel monde sommes-nous ? La résistance du rapport aux cultures régionales dans quelques textes critiques de P.S. Diop »

16h – Xavier Garnier, Université de la Sorbonne-Nouvelle, « De l’hypoculture à l’hypo-lieu. Papa Samba Diop et la lecture écopoétique du roman sénégalais »

16h30 – Olga Hel-Bongo, Université Laval (Québec), « Plurilinguisme et pratique de la citation chez les écrivains francophones »

17h –Sylvère Mbondobari, Université Bordeaux-Montaigne, LAM UMR 5115, « La francophonie senghorienne, entre Négritude et civilisation de l’Universel »

Dîner pour les conférenciers



—

Jeudi 23 juin 2022 – Maison de l’Ile-de-France, Cité Internationale Universitaire de Paris

9h – Accueil des participants

9h15 – Mots de bienvenue de Francesco Torrisi, directeur de la Maison de l’Ile-de-France

« Pour un universalisme de la traduction : l’exemplarité des littératures francophones ? » : en l’honneur du Pr. Papa Samba Diop (2)

9h30 – Conférence de Hans-Jürgen Lüsebrink et de Judith Lamberty, Université de Saarbrücken, « L’hétérolinguisme littéraire. Concept théorique, enjeux coloniaux, configurations (post-)coloniales (Afrique, Québec, Suisse romande) »

10h30 – Pause-café

10h45 – Isaac Bazié, directeur du LAFI (Laboratoire des AFriques Innovantes), UQAM, « Figurer le temps afro-mondial : Lieux, langues et narration »

11h15 – Mounira Chatti, Université Bordeaux-Montaigne, « L’imaginaire des langues dans les champs franco-arabes : pour une vision du monde décloisonnée »

11h45 – Romuald Fonkoua, directeur du CIEF, Sorbonne-Université, « "Petite histoire du décolonial": réécrire les anthologies, réinventer les dictionnaires »

12h15 – Déjeuner

14h – Mamadou Bâ, Université Cheik Anta Diop, « Voix de passage. L’écrivain africain et ses doubles »

14h30 – Sylvie Kandé, SUNY Old Westbury, « Les bibliothèques intérieures d’une Afro-Grecque »

15h – Christiane Ndiaye, Université de Montréal, « Langues, langages et silences dans les romans de Marie-Célie Agnant »

15h30 – Pause-café

16h – Rencontre littéraire avec Sylvie Kandé et Samy Tchak, animée par Bernard Magnier

Cocktail

—

Vendredi 24 juin 2022 – Maison de l’Ile-de-France, Cité Internationale Universitaire de Paris

9h – Accueil des participants

IV – Du plurilinguisme à la politique des littératures francophones

9h30 – Conférence de Lydie Moudileno, Marion Frances Chevalier Professor of French, University of Southern California, « Tangentes francophones des littératures »

10h30 – Pause-café

10h45 – Session Du plurilinguisme à la politique des littératures francophones

Mohamed Lamine Rhimi, Université de Tunis, « L’imaginaire des langues chez Edouard Glissant : une nouvelle donne géopolitique »

Bocar Aly Pam, Université de Ziguinchor, « L’hétérogénéité linguistique chez Ahmadou Kourouma »

Alice Chaudemanche, Université de la Sorbonne Nouvelle, « L’imaginaire des langues dans le roman en wolof, entre nationalisme linguistique et diversalité »

12h – Déjeuner

—

V – Langages, identités et enjeux de pouvoir

14h – Session Langages artistiques, identités et enjeux de pouvoir

Mohamed Araci, Université de Bejaia, « Le français dans le discours artistique : le cas du français dans la chanson "Rai" en Algérie »

Stéphanie Diane Tsakeu Mazan, University of Virginia, « Le petit-nègre : langue africaine d’hier d’aujourd’hui et de demain ? Une lecture des romans et chansons africaines francophones et de ses diasporas »

Claudia Costa Cantos, Universitat de Girona, « Le rôle de la langue dans la construction d’une identité. Le cas de la Catalogne et les Jeux Floraux (1859-1901) »

—

Lundi 27 juin 2022 – Université Paris-Est Créteil, MSE

9h30 – 11h30 Réunion du Conseil scientifique de l’EUR du Grand Paris FRAPP

11h30 Déjeuner du conseil scientifique

VI – Imaginaires de la langue : territoires et institutions

13h – Conférence d’Yves Frenette, Chaire de Recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones, Université Saint-Boniface, Manitoba, « Qu’est-ce que l’Amérique francophone continentale ? »

Session organisée par Laure Clément-Wilz, MIL, UPEC

14h – Conférence de Jean Sylvestre Berger, Université Côte d’Azur, CNRS GREDEC, EUR LexSociété, IUF, « La langue du droit et ses imaginaires : regard sur nos a priori ». Répondante : Lucie Sponciado, MIL, UPEC.

15h – Pause-café

15h15 – Table-ronde « Langues, droit européen, traduction et enjeux de domination » :

Susan Wright, directrice de la traduction juridique, CJUE, et Laure Clément-Wilz, MIL, UPEC, « La langue française et les Français à la Cour de Justice de l’Union Européenne »

Günter Herzig, Université de Salzburg, atelier : La traduction du règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – quels enjeux économiques et sociaux ?

Fernanda Nicola, American University Washington College of Law, atelier : L’influence italienne sur le droit européen

—

Mardi 28 juin 2022 – Université Paris-Est Créteil, MSE

9h – Accueil des participants

VII – Les imaginaires face aux crises de la démocratie

9h30 – Conférence de Luis-Alberto Quevedo, Directeur de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina, UNESCO, « Imagenes, cuerpos y restos en la obra de Ai Weiwei »

10h30 – Pause-café

10h45 – Atelier organisé par Emilie Frenkiel, LIPHA, UPEC, sur la Convention Citoyenne Etudiante de l’Ecole internationale d’Etudes Politiques, UPEC.

12h15 - Déjeuner

—

14h - Session Réinventer la communauté, repenser les savoirs

Alenka Ambrož, Université Nova Gorica, Slovénie et Gael Caignard, Université Jean Moulin – Lyon 3, « L’anthropocène plurilingue : les enjeux environnementaux entre les langues »

Mara Magda Maftei, Université de Bucarest, « La fiction posthumaniste, un nouveau rapport au savoir »

Sébastien Heiniger, IMAF, Campus Condorcet, « Les langues absentes. Communauté imaginée et politique linguistique dans la revue Présence Africaine (1947-1980) »

15h15 – Pause-café

VIII – Didactique des langues, interculturalité et enjeux bio- et géopolitiques

15h30 – Atelier organisé par Languenact / IMAGER, UPEC : « Statuts des langues et représentations des imaginaires culturels dans l’enseignement/apprentissage des langues », Joëlle Aden, Vera Delorme, Anne-Laure Dubrac, Stephen Scott Brewer, Malgorzata Jaskula, Nanfei Wang

—

Mercredi 29 juin 2022 – Maison des Étudiants de la Francophonie, Cité Internationale Universitaire de Paris

8h45 – Accueil des participants

9h – Mots de bienvenue de Sophie Nordmann, directrice de la MEF

IX – Imaginaire des langues, fictions de communauté

9h30 – Conférence de Jeff Rider, Wesleyan University, « La Francophonie Médiévale : Le français et le pouvoir en Flandre au 12eme siècle »

10h30 – Pause-café

10h45 – Session Imaginaire des langues, fictions de communauté

Farid Gadhami, IMAGER / FRAPP, UPEC, « Imagined Poetic/Political Communities: From Poetry to Biology and Vice Versa »

Andrea Perunovic, Université de Belgrade, « De l’imaginaire des langues dans les Balkans »

Guy Nda’ah, Université de Yaoundé 1, « La littérature d’Afrique francophone à la croisée des langues : manifestations et significativité d’une altérité nouvelle »

12h – Déjeuner

—

14h – Conférence de Fiona McLaughlin, University of Florida, « Writing across the desert : Vernacular literacies in the trans-Sahara »

15h – Table-ronde organisée par Frédérique Sitri et Iris Padiou, CEDITEC : « Langue(s), discours, pouvoir(s) » : Iris Padiou (CEDITEC, Université Paris-Est), Nicanor Tatchim (CEDITEC, Université de Lille), Caroline Panis (CERLIS, Aix-Marseille Université), Marie Veniard (EDA, Université Paris Cité). Discutant.e.s : Dominique Maingueneau (Sorbonne-Université), Emilie Née (UPEC) et Frédérique Sitri (UPEC).

17h – Pause-café

17h30 – Rencontre avec Bernard Magnier animée par Graciela Villanueva (IMAGER) et Mario Dulcey (Master LLCCI – aires hispanophones – EUR FRAPP)

Cocktail

—

Jeudi 30 juin 2022 – Université Paris-Est Créteil, MSE

9h30 – Accueil des participants

X- Pratiques linguistiques comme pratiques sociales

10h – Atelier : traduction transculturelle et français pluriels

Agatino Lo Castro, LIS / CEDITEC / FRAPP, UPEC « Traduire au-delà des frontières : l’acte traductif comme pratique transculturelle et décentrée »

Myriam Suchet, directrice du Centre d’études québécoises, Université de la Sorbonne-nouvelle, « Kit de désapprentissage de la langue »

12h – Déjeuner

—

13h30 – Session Pratiques linguistiques comme pratiques sociales

Joseph Nguemo Kengmo, Université de Maroua, Cameroun, « La majuscule déférencielle chez Paul Biya : entre auto-politesse et vison du pouvoir »

Cécile Ibarra, Master 2 Sciences du langage, Université de Montpellier 3, DIPRALANG, « La diaspora chinoise francophone en Afrique »

Ana-Cecilia Hornedo, EHESS / UPEC, « Le projet du Train Maya (Mexique) dans son contexte. Une expérience de l’enseignement de l’espagnol pour des étudiants en ingénierie civile »

14h45 – Atelier organisé par Languenact / IMAGER, UPEC « Théâtre et éducation plurilingue, une traversée des imaginaires culturels » : Joëlle Aden, Carla Tome, Isabel Vazquez, Maite Munoz, Stéphane Ginet, Ana Castelo, Marie Potpushkina-Delfosse, Anne-Marie Voise, Laura Nicolas

16h45 – Pause-café

17h – Restitution par les doctorant.e.s et masterant.e.s FRAPP. Conclusions et perspectives.

Pot de fin.