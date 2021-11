Adresse : ENS de Lyon, site Descartes, Lyon, France

Colloque

Arts (cinéma) et écocritique.

Formes de la catastrophe, d’Asie et d’ailleurs

Du 6 au 8 décembre

ENS Lyon, site Descartes



6 décembre 2021

Théâtre Kantor

18h - Conférence inaugurale : Jennifer Fay (Vanderbilt University) : A Portal to Another World: Tsai Ming-liang's Climate Fiction



7 décembre 2021

Site Buisson, salle D8001

9h15 – Ouverture et accueil des participant·e·s

9h45 – Conférence d’ouverture : Catherine Larrère (Univ. Paris 1) : La catastrophe: théorie et fiction



Table ronde : (Re)présentations du nucléaire dans le cinéma japonais

Animateur : Clément Dumas (ENS Lyon)



10h30 - 10h50 - Frédéric Monvoisin (IEP Saint-Germain-en-Laye): Hiroshima, le nucléaire et le Japon: les écrans du désaccord

10h50 - 11h10 - Elise Domenach (ENS Lyon): Ce que voir veut dire. Les “documentaires de la perspective du désastre” (Fukushima 2011-2013).

Discussion

11h20 - 11h40 - Aya Motegi (Univ. Paris 7 Diderot) : Représentation de la contamination radioactive comme « violence lente ». Le cas de Sayonara (2015) de Koji Fukada"

11h40 - 12h - Elodie Royer (ENS Ulm): Lieko Shiga, des « histoires plus qu’humaines »

Discussion



12h30 Déjeuner



14h Keynote : Gwennaël Gaffric (Univ. Lyon 3): La littérature taïwanaise comme marqueur de l'Anthropocène



Table ronde : Penser le temps et l’espace de/après la catastrophe

Animateur : Éric Dayre (ENS Lyon)



14h40 - 15h - Cécile Sorin (Univ. Paris 8): Pour une analyse écopoétique de La Rabbia de Pier Paolo Pasolini

15h - 15h20 - Ysé Sorel Guérin (Univ. Paris 8): La catastrophe comme délitement dans Le Cheval de Turin de Béla Tarr

Discussion

15h30 - 15h50 - Emilie Lamoine (Univ. Paris 8) : " La catastrophe a déjà eu lieu": indécidabilité de sa représentation dans mon film Les Dévastés.

15h50 - 16h10 Charlie Hewison (Univ. Paris 7 Diderot): Rien à voir, rien à entendre : Sounds of a million insects, light of a thousand stars (Tomonari Nishikawa, 2014)

16h10-16h30 - Alexandre Melay (Univ. Lyon): Territoires, paysages, pratiques documentaires de l’après-Fukushima chez Hatakeyama Naoya

Discussion



Pause-café



17h30-20h Soirée cinéma –

Le cinéma autochtone taiwanais. Trois courts-métrages de Mayaw Biho.

En partenariat avec le Taiwan Film and Audiovisual Institute & Taiwan Docs,

et le Festival International du Documentaire de Taiwan

Théâtre Kantor

Présentation par Wood Lin (directeur du festival international du documentaire de Taipei, et des Archives du cinéma documentaire de Taiwan), Clément Dumas et Elise Domenach



Projection de films de Mayaw Biho :

- C'roh Is Our Name (我們的名字叫春日) │1997 │13 min

En 1995, à la fête des bateaux-dragons, des Aborigènes Pangcah décident pour la première de représenter leur communauté à la fameuse compétition sous le nom de leur patrie, "C'roh of Yuli, Hualien", en quête de gloire pour honorer leur véritable origine.



- Children in Heaven (天堂小孩) │1997│ 13 min

Depuis une trentaine d’années, les Aborigènes taïwanais Pangcah affluent vers Taipei à la recherche d’un travail. En vertu d’une loi qui interdit toute construction en zone inondable, le district de Taipei envoie régulièrement des bulldozers détruire les logements. Le film décrit les événements à travers le regard des enfants du village.



- Pangcah As Life, As Pangcah (如是生活 如是)│1998│ 27 min

Ce documentaire, qui tient à la fois de l'histoire orale et de la réflexion sur une culture qui risque de disparaître, présente un dialogue profond entre un chef Pangcah de 94 ans et un cinéaste indigène.



Discussion avec le réalisateur Mayaw Biho (interprète : Zhang Xinyuan)



8 Décembre 2021

Amphithéâtre Descartes

9h45 accueil des participant·e·s

10h Keynote : Catherine Wheatley (King’s College London) - Wonder, renewal and the return of the world



Table ronde : Genres cinématographiques et formes de la catastrophe

Animateur : Teresa Castro (Univ. Sorbonne Nouvelle)



10h40 - 11h - Claire Salles (Univ. Sorbonne Nouvelle) : Mères en lutte dans le brouillard toxique : Sous le dôme de Chai Jing (2015) entre écocritique et écoféminisme

11h - 11h20 - Mathilde Grasset (Univ. Strasbourg) : Le cinéma burlesque au regard de la catastrophe : persistances et actualisations contemporaines

Discussion

11h30 - 11h50 - Wladislas Aulner (Univ. Paris 1) : Monde pulvérisé, images pulvérulentes : la valeur écocritique de la poussière dans les films apocalyptiques.

11h50 - 12h10- Alfonso Pinto (Ecole Urbaine de Lyon) : Le rôle du sublime toxique dans la série True Detective

Discussion



12h30 Déjeuner



14h Keynote : Christine Marran (University of Minnesota) - Return to Minamata in and beyond Tsuchimoto's Minamata Film Series



Table ronde : Habiter après la catastrophe. Vulnérabilité et care pour le monde

Animateur : Gaspard Delon (Univ. Paris 7 Diderot)



14h40 - 15h - Livia Monet (Univ. Montréal) : “Radioactive Mutants” and Nuclear Decolonization in Almagul Menlibayeva’s Video Installation Transformation (2013-2016)

15h - 15h20 - Rosine Bénard O’Kelly (Univ. Aix Marseille) - Réenchanter les paysages dévastés. The Land of Hope de Sono Sion et Homeland de Nao Kubota

15h20-15h40 – Lucie Rydzek (Univ. Lyon 2) : Le “ma” dans le cinéma post Fukushima de Naomi Kawase

Discussion

15h30 - 15h50 - Clément Dumas (ENS Lyon) : Figures et gestes documentaires de l’après.

15h50 - 16h10 - Pauline Nadrigny (Univ. Paris 1) : Samosely : retour à Tchernobyl, Peter Cusack et le journalisme sonore

Discussion



Pause café



17h Keynote : Lucia Ramos Monteiro (Univ. Federal Fluminense) : Cinémas amazoniens et le temps des catastrophes



17h40 Conclusions



Comité d’organisation :

Élise Domenach, Clément Dumas



Comité scientifique :

Catherine Larrère (présidente, Univ. Paris 1), Vincent Amiel (Univ. Paris 1), Stéphane

Grumbach (ENS Lyon), Teresa Castro (Univ. Paris 3), Livia Monnet (Univ. Montréal),

Bénédicte Meillon (Univ. Perpignan), Lucia Ramos Monteiro (Univ Federal Fluminense).