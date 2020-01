Université de Paris et INHA

Les manières de faire vernaculaires / Vernacular Ways

Colloque en hommage à François Brunet (1960-2018)

Université de Paris / Institut national d’histoire de l’art

22 – 23 – 24 janvier 2020

Colloque organisé par Jordi Ballesta (CIEREC, Université Jean Monnet), Eliane de Larminat (LARCA, Université de Paris), Mark Meigs (LARCA, Université de Paris) et Frédéric Ogée (LARCA, Université de Paris), et soutenu par le LARCA, l'INHA, et l'Institut Universitaire de France.

Programme

Mercredi 22 janvier

18h00

Auditorium, INHA, 2 rue Vivienne - 75002 Paris

Discours de bienvenue

Cécile Roudeau, directrice du LARCA UMR 8225

Eric de Chassey, directeur général de l’Institut national d'histoire de l'art

Conférence plénière

Clément Chéroux (San Francisco Museum of Modern Art) : Introducing Werner Kühler. Pour une histoire de la photographie vernaculaire

Cocktail de bienvenue

Jeudi 23 janvier

Amphithéâtre Turing, Université de Paris, 8 place Aurélie Nemours - 75013 Paris

9h30

Introduction

Jordi Ballesta (Université Jean Monnet) et Eliane de Larminat (Université de Paris)

10h00

Photographie et questionnement du vernaculaire / Photographing and Questioning the Vernacular

Modération : Eliane de Larminat (Université de Paris)

Chiara Salari (Université de Paris) : From the Grand Tour to the American road. The “commercial vernacular” in the photographic landscapes of Robert Venturi and Denise Scott-Brown

10h35 – 10h45 : Pause

Elène Levasseur (Université de Montréal) : La photographie du vernaculaire pour apprendre et penser l’architecture : Le parcours de Melvin Charney

Jerome Krase (Brooklyn College - The City University of New York) : Seeing Vernacular Landscapes Change: Toward a Visual Pedagogy of the Ordinary

12h00 : Déjeuner

13h45

Circulations transatlantiques des formes spatiales et graphiques / Transatlantic Circulations of Spatial and Graphic Forms

Modération : Sophie Stokes-Aymes (Université de Bourgogne)

Lucas Lei (Université Paris Nanterre) : L’hypothèse d’un cinéma vernaculaire. Agnès Varda à Los Angeles : lieu, habitants, paysage urbain

Antonello Frongia (Università Roma Tre) : Lost and Found in Translation: the Influence of the American Vernacular on Italian Post-War Photography

15h30 : Pause

15h45

Le vernaculaire comme objet historiographique / The vernacular as a historiographical object

Modération : Maurice Geracht (College of the Holy Cross)

Martha Langford (Concordia University) : Where the Iconic Meets the Vernacular: Historiographies of Photographic Experience

Carolin Görgen (Université de Paris) : Everyday Photography? Re-politicizing early twentieth-century “vernacular” photographs. The case of the San Francisco Earthquake and Fire of 1906

Hélène Valance (Université de Bourgogne Franche-Comté) : Playing the Past. The Vernacular Histories of American Toys

17h15 : Pause

17h30

Conférence plénière

Gary Van Zante (MIT Museum, Massachusetts Institute of Technology) : Words in the Street: Signs and the Commercial Vernacular as a Photographic Subject

Vendredi 24 janvier

Amphithéâtre Turing, Université de Paris, 8 place Aurélie Nemours - 75013 Paris

9h30

Conférence plénière

Michel Poivert (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) : La photographie sans photographe : le folklore vernaculaire

10h30 : Pause

10h45

Porter attention aux pratiques domestiques / Paying Attention to Domestic Practices

Modération : Jordi Ballesta (Université Jean Monnet)

Danièle Méaux (Université Jean Monnet) : Le logement, espace de syntaxes domestiques et provisoires

Chloé Bappel (Université Bordeaux-Montaigne) : La posture de l’amateur : expériences des pratiques de l’ordinaire

Gala Hernández (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis) : Appropriations et détournements critiques de la vidéo vernaculaire: le genre vernaculaire comme genre cinématographique

12h30 : Déjeuner

14h00

Des manières de bâtir / Of ways of building

Modération : Thibaut Clément (Sorbonne Université)

Edith Hallauer (Laboratoire Barbara) et Emmanuelle Guyard (Collectif Rural Combo) : Manières de construire

David Pereira-Martínez (Universidade do Porto/ Universidade da Coruña) : Vernacular mutations and ordinary patterns in the Galicia-North Portugal Euroregion

Peter Ekman (University of California, Berkeley) : Counterenvironments: Form, Formlessness, and the Vernacular

15h45 : Pause

16h00

Etendre la sphère des communs / Extending the commons

Modération : Jean-Marc Besse (UMR Géographie-cités)