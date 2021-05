En ligne

Le colloque "Charles Pennequin : poésie tapage" se tiendra en ligne les 3 et 4 juin 2021.

Organisation :

Anne-Christine Royère (Université de Reims, CRIMEL) et Gaëlle Théval (Université de Rouen / Lyon 3, MARGE)

Le colloque est à retrouver sur https://poesietapage.wordpress.com.

Les sessions en visioconférence seront consacrées aux discussions et à la table ronde.

Inscription obligatoire pour l'accès au site et à la visioconférence : poesietapage@gmail.com

PROGRAMME

JEUDI 3 juin 2021 14h-18h

Ouverture du colloque par Benoît Auclerc (MARGE)

Introduction Anne-Christine Royère, Gaëlle Théval

1. Situations de Charles Pennequin - modération : Anne-Christine Royère

Hugues Barra (Chercheur indépendant) : Charles Pennequin dans l’œuvre du collectif – affinités restreintes et communauté élargie

Henri Guette (Critique d’art) : Charles Pennequin : l’écriture comme enseignement (sur les workshops)

Serge Martin (Université Sorbonne nouvelle) : De Péguy à Pennequin, quel peuple de voix ?

2. Charles Pennequin : dedans, dehors, en marge des genres - modération : Gaëlle Théval

Chantal Lapeyre (Université de Cergy-Pontoise) : En attendant Gabineau

Élodie Bouygues (Université de Franche-Comté) : Pamphlet contre la mort (le deuil)

Philippe Chanjou (Chercheur indépendant) : Être et poésie, ou de la poésie au roman

Jean-François Puff (Université de Cergy-Pontoise) : Le premier jet. De l’amour chez Charles Pennequin

VENDREDI 4 juin 2021 14h-18h

3. Dans la fabrique du poème - modération : Serge Martin

Anne-Christine Royère (Université de Reims) : « La parole est une chair truquée » : Charles Pennequin, écrire au corps

Gaëlle Théval (Université de Rouen / Lyon 3) : Bidouiller « la bande passante du vivant » : Charles Pennequin l’enregistré

Table ronde : Collaborations et Armée Noire / animée par Henri Guette, avec Charles Pennequin, Stéphane Nowak, Quentin Faucompré

4. Idiotie ? - modération : Jean-François Puff

Julia Raymond (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Mots du corps bas et figure de l’idiot. Résurgences de l’être dans les poèmes performés de Charles Pennequin

Jeff Barda (Université de Manchester) : To Bi or not to Bi : L’exo-cogito de Charles Pennequin

Sylvain Santi (Université Savoie Mont-Blanc) : Le rire de Charles Pennequin

Benoît Toqué (Université Paris 8) : Gester, gesticuler. Kunisme et idiotie

Clôture du colloque.