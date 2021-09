Sorbonne Nouvelle

Colloque "Cesare Pavese. L'écriture, la langue, le style"

Éditeur, traducteur, passeur, poète et écrivain turinois, Cesare Pavese a refusé toutes les étiquettes qu’on a pu lui attribuer tout le long de sa carrière artistique (Interview 1950), pourtant il n’a jamais arrêté de se pencher sur son style, de travailler sa langue, de choisir le mot "nécessaire", "incontournable". Ses écrits ont toujours été traversés par nombre d’instances contradictoires, dont l’importance épistémologique attend encore à être interrogée. Soixante-onze ans après sa mort (1950), il paraît nécessaire de faire le point sur sa poétique, en apportant un regard nouveau sur sa figure d’écrivain et sur ce qu’il a représenté pour la littérature italienne de la deuxième moitié du XXe siècle. En 1938, Pavese écrivait qu’« on ne peut connaître son propre style et l’utiliser. On utilise toujours un style préexistant, mais d’une façon instinctive qui en forme un autre qui est actuel. On ne connaît son style présent que lorsqu’il est passé et définitif » (Métier de vivre). C’est précisément ce « style définitif » de Pavese que nous souhaiterions étudier à travers ses oeuvres et ses écrits. Les frontières mouvantes entre les genres, les spécificités d’une langue qui mélange dialecte, oralité et archaïsmes, la physiologie de l’écriture et des réécritures, l’œuvre au prisme des humanités numériques : voici autant de questions que pose l’oeuvre de Pavese, dont on dressera un bilan à la lumière des nouvelles interprétations et des dernières éditions, rééditions et traductions parues aussi bien en Italie qu’en France ou, encore, aux États-Unis.

Jeudi 30 septembre 2021

Matin

9 h 30 Allocutions d’ouverture

10 h Table ronde – Pavese oggi: bilanci e prospettive attorno ad alcune recenti edizioni e traduzioni

Modérateur : Christian DEL VENTO (Université Sorbonne Nouvelle / ITEM)

Francesca Belviso (Université de Picardie/Sorbonne Nouvelle),

Marie Fabre (ENS de Lyon),

Iuri Moscardi (City University New York),

Gabriele Pedullà (Université de Roma Tre),

(Université de Roma Tre), Salvatore Renna (Université de Turin)

12 h 30 Déjeuner

Après-midi

Session 1 – Lingua e stile nelle prime opere pavesiane

Présidence de séance : Maria Pia DE PAULIS (Université Sorbonne Nouvelle)

14 h 30 Valter BOGGIONE (Université de Turin) Onomastica e paremiologia in Paesi tuoi

15 h Michela RUSI (Université Ca' Foscari, Venise) «…una franca ricerca di stile»: proposte per una rilettura de La spiaggia

15 h 30 Discussion

16 h Pause

Session 2 – Le frontiere della scrittura, le frontiere nella scrittura

Présidence de séance : Michela RUSI (Université Ca’ Foscari, Venise)

16 h 15 Angela Francesca GERACE (Université de la Calabre) Dal logo al mito: indagine sul lessico dell’ultimo Pavese

16 h 45 Daniela VITAGLIANO (ITEM) Per una critica del ritmo dei Dialoghi con Leucò

17 h 15 Andrea Tullio CANOBBIO (écrivain) La frontiera nei diari giovanili e nei "brufoli poetici"di Cesare Pavese

(écrivain) La frontiera nei diari giovanili e nei “brufoli poetici”di Cesare Pavese 17 h 45 Andrea Tullio CANOBBIO (écrivain) La frontiera nei diari giovanili e nei “brufoli poetici”di Cesare Pavese

Discussion

Vendredi, 1er octobre

Matin

Session 3 – (Ancora) Tra mito e logos: indagini lessicali e tematiche

Présidence de séance : Valter BOGGIONE (Université de Turin)

9 h Lorenzo MARCHESE (Université de l’Aquila) Il momento giusto. La maturità nell’opera di Pavese

9 h 30 Massimiliano CAPPELLO (Université de Milan) Nulla è veramente successo: ipotesi su un lemma pavesiano

10 h Riccardo GASPERINA (Université de Bologne) Gli stilemi della colpa nell'opera narrativa di Cesare Pavese

(Université de Bologne) Gli stilemi della colpa nell’opera narrativa di Cesare Pavese 10 h 30 Discussion

11 h Pause

Session 4 – (Re)Visioni globali dell’opera pavesiana: riscrittura, riscritture

Présidence de séance : Daniela VITAGLIANO (ITEM)

11 h 15 Salvatore RENNA (Université de Turin) Da Esiodo al tragico. Sui Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese

11 h 45 Iuri MOSCARDI (City University New York) Cesare Pavese e la twitteratura: temi e motivi di un grande autore che rivivono

(City University New York) Cesare Pavese e la twitteratura: temi e motivi di un grande autore che rivivono 12 h 15 Discussion

12 h 45 Clôture des travaux

13 h Déjeuner

FORMAT DE L'ÉVÉNEMENT

Événement hybride sur site et en ligne

