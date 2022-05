Ce colloque émane du programme de recherche BEAUVIATECH, partie française du

programme international TECHNÈS (Des techniques audiovisuelles et de leurs usages : histoire,

épistémologie, esthétique). Né à l’université Rennes 2 en 2013 et associant au Canada, en

Suisse et en France trois universités (Montréal, Lausanne, Rennes 2), quatre écoles de

cinéma (Institut National de l’Image et du son/INIS à Montréal, École Cantonale d’Art de

Lausanne/ECAL, La Fémis et l’ENS Louis-Lumière à Paris) et trois cinémathèques nationales

(Cinémathèques québécoise, suisse et française), le programme TECHNÈS travaille à repenser

l’histoire du cinéma et ses méthodes en étudiant les techniques et technologies qui ont

accompagné les mutations du médium. Après un colloque consacré à l’immersion au cinéma

(mai 2021), puis un autre s’intéressant à la transition argentique/numérique (décembre 2021),

il s’agit pour ce colloque final du programme d’appréhender la technique sous l’angle de sa

représentation au sein des films eux-mêmes, c’est-à-dire d’un point de vue principalement

esthétique et culturel.



Nombreuses sont les œuvres qui font écho par leur mise en scène à des imaginaires

technologiques suscités par la présence d’appareils singuliers dans la diégèse, notamment

quand ils ont trait à la vision et/ou à l’audition. Caméras, postes de télévision, appareils

photo, photocopieuses, ordinateurs, magnétoscopes, (vidéo)projecteurs, téléphones fixes ou

mobiles, radios, cibis, talkie-walkies, magnétophones, appareils de diffusion de la musique

(gramophones, tourne-disques, chaînes hi-fi, radios, baladeurs) mais aussi télescopes,

microscopes et autres appareils scientifiques producteurs d’images, sont autant de

machines à voir et/ou à entendre, autant d’objets techniques qui interrogent les modes de

représentation liés aux formes filmiques, tout autant que la place du film dans un contexte

technologique plus vaste dont le cinéma constitue, à différentes époques et selon différentes

modalités, une caisse de résonance privilégiée.



En s’inscrivant dans la continuité d’une réflexion sur la présence des autres arts dans l’art

du cinéma, mais en la plaçant plus résolument sous l’angle des machines productrices

d’images et/ou de sons, ce colloque final du programme Beauviatech propose de mettre

l’accent sur les formes de « sensibilités appareillées » qu’elles permettent de travailler, et

sur la manière dont ces dernières teintent la mise en scène des cinéastes de manière plus

ou moins ostensible. Il s’agit ainsi de penser les vertus de l’analyse filmique en tant que

socle méthodologique pour comprendre les enjeux de la technique, et mettre au jour certains

imaginaires médiatiques sous le prisme singulier de l’image cinématographique – elle-même

travaillée par ses propres imaginaires esthético-médiatiques

Accessible en ligne sur inscription : https://forms.gle/vhQcM6x29T3NeC8SA

PROGRAMME

JEUDI 2 JUIN 2022 (MSHB, amphithéâtre Robert Castel)

8h30 > Accueil

8h50 > Mot de bienvenue et ouverture du colloque par les organisateurs

Keynote

Modération : Jean-Baptiste Massuet (Université Rennes 2)

9h > Alain Boillat (Université de Lausanne)

La technophobie paradoxale des «projections» du dispositif de télécommunication visiophonique

dans le genre cinématographique de la science-fiction : de 2001: A Space Odyssey à la série

«Star Wars» (1997-2019)

9h45 Échanges

10h Pause

Panel 1 - « Au service de la fiction »

Modération : Élisa Carfantan (Université Rennes 2)

10h20 > Cécile Carayol (Université de Rouen Normandie) et Chloé Huvet (Université Évry-Val-d’Essonne)

Les appareils de diffusion audiovisuelle, catalyseurs du drame dans le cinéma fantastique hispanique

contemporain

10h45 > Occitane Lacurie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Tsukumogami des médias visuels. Objets hantés dans le cinéma d’épouvante japonais au tournant du

millénaire

11h10 > Arnaud Widendaële (Université de Lille)

Au doigt et à l’œil : représentations de la télécommande au cinéma et à la télévision

11h35 Échanges

12h Déjeuner

Panel 2 - « Machines et gestes documentaires »

Modération : Simon Daniellou (Université Rennes 2)

14h > Cécile de Coninck (Université de Lille)

Innovations technologiques et manipulations médiatiques. Le rôle de la caméra dans les documentaires

d’exploration Chez les mangeurs d’hommes de Paul-André Antoine et Robert Lugeon (1928) et

Promenade en Chine de Titaÿana et Robert Lugeon (1931)

14h25 > Marie Marquelet (Université Rennes 2 et Université de Bretagne Occidentale)

«Je voulais […] devenir la matière même.» Les appareils de prise de vue dans les journaux filmés

de Dominique Cabrera (Demain et encore demain, 1997 et Grandir (Ô heureux jours), 2013)

14h50 > Antony Fiant (Université Rennes 2)

Combler les distances : appareils de vision et d’audition dans Nous d’Alice Diop (2022)

15h15 Échanges

15h40 Pause

Panel 3 - « Cinéastes technophiles »

Modération : Éric Thouvenel (Université Rennes 2)

16h > Élisa Carfantan (Université Rennes 2)

Parole appareillée dans les films de Wes Anderson

16h25 > Marie Gueden (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Appareil radiophonique, forme plastique, apparences audibles cinétiques et matérialisme

ondulatoire dans les films sonores de Jean Epstein

16h50 Échanges

17h15 Fin de la première journée

VENDREDI 3 JUIN 2022 (MSHB, amphithéâtre Robert Castel)

8h30 > Accueil

Keynote

Modération : Gilles Mouëllic (Université Rennes 2)

9h > Laurent Guido (Université de Lille)

Le film comme critique de l’écoute musicale «appareillée» (radio et disque)

9h45 Échanges

10h Pause

Panel 4 - « Circulations plurimédiatiques »

Modération : Jean-Baptiste Massuet (Université Rennes 2)

10h20 > Mélissa Gignac (Université de Lille)

Le tournage en fiction : film, photographie et frontières médiatiques

10h45 > Giusy Pisano (ENS Louis Lumière)

Images persistantes du Phonographe et du Gramophone

11h10 > Gilles Mouëllic (Université Rennes 2)

What’s happening ! The Beatles in the USA (Albert et David Mayles, 1964) : le cinéma direct dans le flux

des médias

11h35 Échanges

12h Déjeuner

Panel 5 - « Usages de la photographie »

Modération : Simon Daniellou (Université Rennes 2)

14h > Rémi Lauvin (Université de Paris)

L’anthropométrie judiciaire à l’écran

14h25 > Jean-Baptiste Massuet (Université Rennes 2) et Éric Thouvenel (Université Rennes 2)

«La mémoire neuve». Usages supplétifs de la photographie dans Bienvenue à Marwen

de Robert Zemeckis (2018) et Marwencol de Jeff Malmberg (2010)

14h50 Échanges

15h15 Pause

Panel 6 - « Question d’écoute et de regard »

Modération : Marie Marquelet (Université Rennes 2 et Université de Bretagne Occidentale)

15h35 > Louis Daubresse (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Entendre depuis l’appareil auditif : une modulation du sonore au cinéma

16h > Vincent Jacques (ÉNSA Versailles)

Harun Farocki face à ses écrans : de l’outil de travail au travail du regard

16h25 Échanges

16h45 Clôture du colloque