« Des amnésies mémorables. La mise en texte et en images de l’oubli collectif »

Colloque international organisé par

Elvina Le Poul, Pauline Hachette et Bernabé Wesley

Semaine du 31 mai au 4 juin 2021(en ligne)

Dans Récits d’Ellis Island, Georges Perec rapporte une anecdote célèbre que reprend l’incipit de 4321 de Paul Auster. Un immigré juif polonais, à peine débarqué du bateau, se voit demander son nom par l’officier d’immigration d’Ellis Island. Comme il s’identifie, on lui répond qu’il lui faut un nom américain. Or l’étranger, qui ne parle pas anglais, n’en connaît pas. Le cerbère lui donne alors celui de Rockfeller et lui recommande de s’identifier ainsi au poste de contrôle suivant. Seulement les heures passent dans la vaste salle de triage de « l’Île aux larmes » et, lorsque l’immigré arrive enfin au guichet administratif, il répète au second officier posté derrière son pupitre : « Schon vergessen ! Schon vergessen ! », soit, en yiddish : « J’ai déjà oublié ! J’ai déjà oublié ! » Imperturbable, l’agent des frontières note soigneusement sur son registre ce qu’il vient d’entendre : « John Ferguson ». Alors qu’il efface l’identité de celui qu’il nomme, le nom garde la trace de cet effacement.

Comment la littérature et le cinéma font-ils des effacements qu’une société opère sur son passé la matière même d’une histoire des oublis de l’histoire ? La mémoire collective rassemble un ensemble de rites, de phénomènes commémoratifs et d’hommages qui participent d’un besoin anthropologique de conjuration de l’oubli. Comment les œuvres littéraires et les films font-ils, non pas un simple enregistrement de ce qui est relégué, mais une réinvention de ces oublis dans un espace imaginaire ?

Ce colloque questionne l’oubli et sa mise en forme au XXe siècle et dans la période contemporaine, en portant un regard nouveau sur la production littéraire et cinématographique du XXe et du XXIe siècle et sur la façon dont une œuvre littéraire ou un film reconfigurent la mémoire collective à partir de ses oublis.

L'événement aura lieu en ligne, sur cinq demi-journées, du 31 mai et au 4 juin 2021.

Programme

Lundi 31 mai

9h Mot de bienvenue

9h15-9h55 (Canada) / 15h15-15h55 (France)

Conférence inaugurale – Isabelle Daunais (Université McGill)

Pause

10h15-11h45 Ca. / 16h15-17h45 Fr.

Pertes et fragments

Présidente de séance : Martine Créac’h (Paris 8)

« La pratique fragmentaire de Maurice Blanchot : art de l’oubli, art de la mémoire » - David Azoulay ( UQÀM)

« Continuer pour ne pas effacer » - Patrick Maurus (INALCO)

« De l’écriture de l’oubli au diktat de la mémoire. Une collection très particulière (I) L’écriture et l’oubli » de Bernard Quiriny » - Antoine Paris (Sorbonne Université - Université de Montréal)

Mardi 1er juin

9h-10h30 Ca. / 15h-16h30 Fr.

Fascisme et mémoires traumatiques

Présidente de séance : Raphaëlle Guidée (Université de Poitiers)

« L’encre sur le silence. Les objets de la mémoire et les images de l’oubli dans Heimat, loin de mon pays et L’amour ferme les yeux » - Claudia Cerulo (Université de Bologne)

« Les lieux abandonnés d’Auschwitz. Les traces du travail forcé que ne photographient pas les visiteurs » - Nathanaël Wadbled (CREM)

« De la nuit de l’amnésie aux lumières du cosmos : poétiques de la mémoire traumatique en temps de terrorisme » - Céline Richard (UPMC)

« Du silence à l’oubli : étude de cas de la (re)construction filmique de la mémoire des prisonniers politiques franquistes » - Sabrina Grillo (UPEC)

Pause

10h45 Ca. / 16h45 Fr

Conférence - Yervant Gianikian, cinéaste

Animation : Elvina Le Poul

Mercredi 2 juin

9h-10h30 Ca. / 15h-16h30 Fr

Figurations de l’amnésie

Présidente de séance : Pauline Hachette (Paris 8)

« Les personnages-refuges de l’après-guerre dans le cinéma français » -Marion Froger (Université de Montréal)

« L’oubli salvateur dans N’zid de Malika Mokeddem » - Dalila Belkacem (Université d’Oran 2)

« Faire monument : amnésie collective et monument littéraire dans l’œuvre de Joséphine Bacon, Koleka Putuma et Igiaba Sciego » - Micol Bez (Université de Johannesburg)

« … I don’t know who I am » Amnésies au féminin dans le cinéma contemporain : la mise en scène d’une identité morcelée - Joy Seror (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Pause

10h45 Ca. / 16h45 Fr

Traquer et recomposer les mémoires sociales

Présidente de séance : Élisabeth Nardout-Lafarge (Université de Montréal)

« Régine Robin : Écrire tout contre l’oubli » - Sam Racheboeuf (Université Grenoble-Alpes)

« Nos fantômes et nos vies. Littérature et théâtre aux prises avec l’amnésie sociale (Didier Eribon et Edouard Louis) » -Delphine Edy (CRLC – Sorbonne Université / ACCRA – Université de Strasbourg)

Jeudi 3 juin

9h-10h15 Ca. / 15h-16h15 Fr

Amnésies pathologiques

Président de séance : Pierre Bayard (Paris 8)

« L’amnésie pathologique et la figure du double : Siegfried et le Limousin de Jean Giraudoux » - Bernabé Wesley (Université de Montréal)

« Effacement et répétition. Dynamique de l’oubli dans Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) d’Arnaud Desplechin » - Alban Pichon (Université Bordeaux Montaigne)

Pause

10h30 Ca. / 16h30 Fr

Ethnocide et mémoire recouverte

Présidente de séance : Mireille Séguy (Paris 8)

« Comment filouter l’Histoire : Louise Erdrich et la mémoire en pagaille » - Jean-François Chassay (UQÀM)

« Détours et silences du poème pour dire l’histoire chez Édouard Glissant et Layli Long Soldier » - Solène Mehat (Paris 8)

Vendredi 4 juin

9h-10h15 Ca. / 15h-16h15 Fr

Mémoires aquatiques

Présidente de séance : Lucie Bourassa (Université de Montréal)

« Necropolis européenne. Glisser ensemble vers ce lieu où tu te demeures » - Claire Buisson

« Mémoire des eaux vives chez Jean-Christophe Bailly » - Elvina Le Poul (Paris 8)

« Les spectres de Zong !, un poème hauntologique de Marlene NourbeSe Philip » - Felicia Cucuta (Harvard University)

Pause

10h30 Ca. / 16h30 Fr

Conférence - Marie Cosnay

Animation : Bernabé Wesley (Université de Montréal)