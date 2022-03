C’est avec plaisir que l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé vous invite aux 61es journées d’échanges scientifiques de l’AQÉI. Intitulé « Voltaire et les Lumières au Québec : histoire ancienne ou nécessité présente ? » et organisé par Bernard Andrès (UQAM), Nicholas Dion (U. de Sherbrooke) et Pierre Hébert (U. de Sherbrooke), l’événement co-modal aura lieu le jeudi 7 avril 2022 de 8h45 à 16h30 au Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine et le 8 avril 2022 , de 8h45 à 15h au Séminaire de Sherbrooke.



Les deux journées seront retransmises en direct sur la plateforme en ligne Microsoft Teams. En remplissant ce formulaire, vous recevrez le lien afin de vous connecter sur Teams : https://forms.gle/EUpdUL5v29fLu8439. Veuillez noter que pour des raisons logistiques, les auditeurs en ligne ne pourront pas intervenir ou poser des questions.



Pour le présentiel, l’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire auprès de Pierre Hébert (Pierre.Hebert@USherbrooke.ca).



Nous vous convions donc à venir entendre les communications de Micheline Cambron, Jacques G. Ruelland, Sébastien Drouin, Joël Castonguay-Bélanger, Claude La Charité, Hans-Jürgen Lüsebrink, Bernard Andrès, Julien Vallières, Marc André Bernier, Pierre Hébert, Charlène Deharbe, Hervé Guay, Swann Paradis, Nova Doyon et Yvan Lamonde. Pour plus de détails, veuillez consulter le programme complet de la journée sur le site Web de l'AQÉI : http://www.aqei.etudedelimprime.com/journees-dechanges-scientifiques/