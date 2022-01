Colloque « Transfert littéraire : concept et pratique en France et en Chine » (vendredi 4 mars 2022, ENS-PSL)

Ce colloque aura lieu en ligne. L'inscription en ligne est obligatoire. Cliquez ici : https://www.eventbrite.com/e/billets-colloque-transfert-litteraire-concept-et-pratique-en-france-et-en-chine-238512185367

Les textes littéraires, loin d’être définitivement figés, sont des objets dynamiques et vivaces grâce aux générations successives d’auteurs et de lecteurs. Cette tradition ancienne et ininterrompue de la (re)lecture et de l’(ré)écriture lance un appel aux jeunes chercheurs et chercheuses de nos jours et attire l’attention sur l’exploitation de ces espaces du croisement et de la rencontre des différentes cultures et des diverses coutumes d’écriture.

Dans cette perspective, ce colloque, composé de cinq sessions dont chacune est constituée des discours de deux ou trois intervenants et suivie d’un commentaire donné par un(e) discutant(e) invité(e), vise à présenter une succession de discussions sur les différents aspects du transfert littéraire dans des temps et des espaces variés.

Programme



Accueil (9 h 00)



Ouverture du colloque (9 h 30 à 9 h 45)



Par M. Michel ESPAGNE (CNRS / ENS-PSL)



Session 1 (9 h 45 à 11 h 00)

De l’authentique et de l’illusoire dans les littératures chinoise et européenne du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle



9 h 45 à 10 h 05

Dire le vrai en littérature : vérité, éthique et désir dans le Jin Ping Mei (《金瓶梅》) et la lecture foucaldienne du Marquis de Sade

Par M. Rubén Jesús ALMENDROS PEÑARANDA (INALCO)



10 h 05 à 10 h 25

Les libertins démasqués : sortir de l’illusion dans le Qingmeng tuo (《情梦柝》) et les contes sadiens

Par Mme. Chloé MUSSO (INALCO)



10 h 25 à 10 h 45

Théâtre de masques et masque du théâtre : le motif du travestissement féminin dans cinq pièces de Xu Wei (徐渭,1521-1593) et William Shakespeare (1564-1616)

Par M. Valentin GUICHARD (INALCO)



10 h 45 à 11 h 00

Discussions

Aimées par M. Vincent DURAND-DASTÈS (INALCO)



Pause (11 h 00 à 11 h 10)



Session 2 (11 h 10 à 12 h 05)

Construire et transférer l’exotisme : une communication à tâtons



11 h 10 à 11 h 30

De Contes chinois au Roman de l’Homme Jaune : Reconstruction d’une Chine fictive en Europe Fin-de siècle

Par Mme. QI Yue (École normale supérieure-PSL)



11 h 30 à 11 h 50

L’exotisme à l’inverse : La France dans le Journal de Shanghai à la fin du XIXe siècle

Par Mme. YANG Jingjing (Université Sorbonne Nouvelle)



11 h 50 à 12 h 05

Discussions

Aimées par M. Sarga MOUSSA (CNRS / Université Sorbonne Nouvelle)



Déjeuner (12 h 05 à 13 h 10)



Session 3 (13 h 10 à 14 h 25)

Transformation et transgression : la translation des formes et des genres au Moyen Âge



13 h 10 à 13 h 30

Une voix déplacée : réécrire l’auctorialité féminine dans le remaniement en prose de la Vie d’Edouard le Confesseurpar une religieuse de Barking

Par Mme. Emma CAVELL (UCL, Londres)



13 h 30 à 13 h 50

Le rire de Merlin : l’évolution d’un motif littéraire et la plasticité d’un personnage transfictionnel dans les romans arthuriens en prose au XIIIe siècle

Par Mme. CHENG Yuning (École normale supérieure-PSL)



13 h 50 à 14 h 10

Traduire en « vil langaige » au Moyen Âge : fragilité et care dans la poésie lyrique d’Eustache Deschamps

Par Mme. Elizabeth HARPER (Université de Virginie)



14 h 10 à 14 h 25

Discussions

Aimées par Mme. Nathalie KOBLE (ENS-PSL)



Pause (14 h 25 à 14 h 35)



Session 4 (14 h 35 à 15 h 30)

Le sens et la traduction chinoise du terme « rêverie » chez Rousseau



14 h 35 à 14 h 55

La Rêverie comme mode d’être chez Rousseau

Par M. Martin HEUMANN (École normale supérieure-PSL / Université Fudan)



14 h 55 à 15 h 15

Les traductions chinoises de « rêverie » dans les œuvres autobiographiques de Rousseau

Par M. ZHAO Mingjie (École normale supérieure-PSL)



15 h 15 à 15 h 30

Discussions

Aimées par Mme. Nathalie FERRAND (CNRS / ENS-PSL)



Pause (15 h 30 à 15 h 40)



Session 5 (15 h 40 à 16 h 35)

Activités de traduction littéraire dans la seconde moitié du XXe siècle : prendre comme exemple la traduction de Proust et Celan



15 h 40 à 16 h 00

Proust dans le champ des transfert culturels franco-chinois : histoire et problèmes de traduction et d’interprétation

Par Mme. WEN Zhu (École normale supérieure-PSL)



16 h 00 à 16 h 20

Autour de quelques lectures de Paul Celan

Par Mme. Ginevra Martina VENIER (École normale supérieure-PSL)



16 h 20 à 16 h 35

Discussions

Aimées par Mme. Nathalie MAURIAC DYER (CNRS / ENS-PSL)



Remerciement et mot de clôture (16 h 35 à 16 h 45)

Par M. ZHAO Mingjie, Mme. CHENG Yuning et Mme. WEN Zhu



Pour plus d'informations : https://www.ens.psl.eu/agenda/transfert-litteraire-concept-et-pratique-en-france-et-en-chine/2022-03-04t080000