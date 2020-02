Code/Poésie: l'émotion par-delà le livre

Du 14 février au 10 mai 2020, le Château de Morges accueille une exposition consacrée aux interactions entre poésie et technologies numériques. Conçue par l'UNIL, l’EPFL, la HEIG et la HEAD, l'exposition "Code/Poésie (Digital Lyric)" pour objectif de questionner l’évolution d’une littérature associée au livre vers une littérature à l’ère numérique.

Entrez dans une nouvelle ère poétique, par-delà le livre: voilà ce que vous propose l’exposition Code/Poésie. Développée par l’UNIL, l’EPFL, la HEIG et la HEAD, l’exposition internationale Code/Poésie (Digital Lyric) rassemble des institutions académiques, culturelles et scientifiques dans le but de mettre en place une exposition qui souligne les interactions de la poésie et des immersions numériques. Aboutissement d’un projet global mené sur plusieurs années, l’exposition reconsidère nos rapports au texte: par-delà le livre, elle travaille à montrer comment les nouvelles technologies permettent de créer de nouvelles expériences immersives (réalité augmentée, réalité virtuelle) ; et d’élaborer un nouveau regard sur la matière poétique, davantage incarné et sensible.

L'exposition Code/Poésie est à voir du 14 février au 10 mai 2020 au Château de Morges.

Commissaires de l’exposition: Antonio Rodriguez (professeur de littérature française, Faculté des lettres, UNIL) et Sarah Kenderdine (professeur en Humanités Digitales et directrice de l’Art Lab, EPFL).

Équipe scientifique: Nicolas Baldran (CFP), François Bavaud (UNIL), Loïc Cattani (UNIL), Demian Conrad (HEAD-CFP), Juan Gomez (CFP), David Héritier (CFP), Christian Kaiser (UNIL), Mélanie Lancien (UNIL), Isaac Pante (UNIL), Andrei Popescu-Belis (HEIG-VD), Aris Xanthos (UNIL).

L'UNIL à la pointe de la recherche sur la poésie

L'exposition Code/Poésie est soutenue par le Fonds national de la recherche scientifique (FNS) qui décerné le prix Optimus Agora à Antonio Rodriguez, commissaire de l'exposition et professeur de littérature moderne à la Section de français. L'exposition est intégrée au dispositif Lyrical Valley, un ensemble de projets de recherche et de médiation consacrés à la poésie comme le Printemps de la poésie, le congrès mondial d’études poétique 2019 ou le projet international Sinergia International Handbook of Lyric Poetry (dont deux partenaires sont lausannois, les professeur·e·s Antonio Rodriguez, Section de français et Kirsten Stierling, Section d'anglais).

Plus d'informations sur www.chateau-morges.ch et www.lyricalvalley.org.