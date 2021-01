Référence bibliographique : C. Thomson, On croit comprendre le monde avec ça ! Entretiens memoriels avec Henri Mitterand, Éditions Atlande, collection "Témoignages", 2021. EAN13 : 9782350306513.

Clive Thomson,

On croit comprendre le monde avec ça !

Entretiens mémoriels avec Henri Mitterand,

Paris, Éditions Atlande, 2021,

EAN 9782350306513 — 19 €

À travers ses entretiens avec Clive Thomson, Henri Mitterand livre un regard lucide et mordant sur trois quarts de siècle de vie intellectuelle française et nord-américaine. De l’université expérimentale de Vincennes à Columbia (New York) en passant par l’université de Toronto et la Sorbonne Nouvelle, il a formé des générations d’enseignants et de chercheurs, avec notamment la création du centre Zola dont il est un des plus grands spécialistes et l’éditeur dans la “Pléiade”.

Henri Mitterand a modifié fondamentalement notre perspective sur la littérature française des XIXe et XXe siècles avec l’introduction de la sociocritique et de la génétique des textes. Un des représentants de la French Theory, il jouit aux États-Unis d’un immense respect. En France, il a profondément marqué le monde de l’édition, en particulier scolaire, avec les collections qu’il a dirigées chez Nathan. Ayant exercé son leadership bienveilant sur des cohortes de jeunes chercheurs, il livre ici les ressorts profonds de ses propres choix.

Sommaire

Avant-propos

Une amitié de cinquante ans



Premier entretien

Le destin passe et vous avez le coup de chance



Deuxième entretien

Une méthode, mais en même temps une poussée d'intérêt passionné



Troisième entretien

Relations extérieures



Quatrième entretien

Lisez Proust !



Derniers mots



Chronologie des principaux événements de la vie d'Henri Mitterand



Bibliographie des travaux d'Henri Mitterand



Choix d'articles

Chronotopies romanesques : Germinal

Pour une sémantique textuelle de Mallarmé

La quatrième dimension

Histoire/fiction : Les Onze de Pierre Michon

À la recherche du rythme



Index

*

