Pourquoi Dieu se serait-il fait homme ? Y-a-t-il un lien symbolique entre Adam et le Christ ? Pourquoi pour racheter l’humanité, Dieu aurait-il décidé, même s’il disposait – on peut le supposer – d’autres moyens, qu’il fallait que son fils prenne une forme humaine et qu’il soit crucifié ? Et d’autre part, si la passion et la mort de Jésus sur la croix ont été décidées par Dieu afin de racheter le genre humain, pourquoi se serait-il fâché ensuite contre les Hébreux, qui somme toute, en demandant la condamnation de Jésus, n’avaient qu’incarné les instruments inconscients de ses desseins impénétrables ? Comment pourrait-on alors justifier les châtiments (la destruction de Jérusalem, la dispersion) que la colère divine leur a infligés ? Pourquoi, dans un monde où tout semble voué à la disparition, le corps de l’homme serait-il éternel ?

Les questions que Dante se pose dans le septième chant du Paradis de sa Divine comédie, qui fait l’objet de ce petit livre, avaient donné matière, à son époque, à plusieurs subtiles disquisitions. En termes purement rationnels, il s’agit parfois d’apories conceptuelles apparemment sans issue, qui semblent aujourd’hui dépasser la frontière du raisonnable : mais les arguments dont le poète se sert reposent sur une logique et des présupposés qui appartiennent désormais à un autre temps, à une autre civilisation. Et c’est précisément cela qui fait son charme…

Claudio Gigante est l’auteur d’essais et d’articles portant sur la littérature italienne de la Renaissance et de l’époque moderne. Son dernier livre, paru en 2020, propose une nouvelle interprétation du roman d’Italo Svevo, La coscienza di Zeno (Una coscienza europea. Zeno e la tradizione moderna, Rome 2020).