Paris

Claude Pélieu, courts-circuits & visions disjonctées

8 et 9 juillet 2021

Colloque organisé par James Horton (Ecole normale supérieure), Peggy Pacini (CY Cergy Paris University, UMR Héritages) et Franck Rynne (CY Cergy Paris University)

Inscription (Zoom ou sur place) : https://centerinparis.uchicago.edu/events/claude-pelieu-courts-circuits-visions-disjonctees



La recherche sur Pélieu s’est toujours avérée parcellaire, en ce sens qu’elle s’est toujours attachée à la réduire à une dimension : le cut-up. Son œuvre est bien plus vaste et s’articule autour de l’image et des images, mais aussi d’une manipulation du réel, des questions qui ont une forte résonance politique et culturelle de nos jours.



Cette manifestation scientifique souhaite redonner la place que mérite Claude Pélieu dans le paysage contre-culturel transatlantique en invitant les chercheurs français et étrangers à engager un dialogue critique sur la construction et l’évolution d’une œuvre globale (poèmes, cut-ups, mail-arts, collages, traduction), et sa place sur la scène artistique et littéraire des années 1960 à 1990.

*

PROGRAMME :

jeudi 8 juillet

10h-12h ICI, VITE, MAINTENANT : POÉTIQUES

Panel 1 - Moderateur : Benoît DelauneJacques Donguy Claude Pélieu et la poésie expérimentaleFranca Bellarsi (Université libre de Bruxelles) Vers une écopoétique de l’aléatoireJim Pennington Claude Pélieu était-il l’amant de Gertrude Stein?

13h-15h UN PANSEMENT SUR LE MONDE : COLLAGES

Panel 2 - Modératrice : Peggy PaciniBruno Sourdin Mary Beach, une lady chez les anges vagabondesJames Horton (Ecole normale supérieure) Pélieu et Beach, cut-up et décollées

15h30-17h30 ARTICULATIONS & BORBORYGMES : TRADUCTION

Atelier 1Pierre Joris (SUNY Buffalo) Claude Pélieu, poésie, traductionGérard-Georges Lemaire Claude Pélieu traducteur de Burroughs

vendredi 9 juillet

10h-12h LA BOUCHE D’OMBRE : ARCHIVES, TRACES, ABSENCES

Atelier 2Benoît Delaune Archives et manuscrits, Le pilote automatiquePeggy Pacini (CY Cergy Paris University, UMR Héritages) The Electric Banana et son archive sonorePamela Beach-Plymell Un entretien autour de Claude Pélieu et Mary Beach

13h-15h TOTAL ASSAULT : CONTRECULTURE ET EDITION

Panel 3 - Moderateur : Frank RynneAntonio Bonome The Post-May ’68 Rhizome : the Internationale Hallucinex of Pélieu et al. Raphael Haudidier (Université Ouest Bretagne) Pélieu, Burroughs, Suel : les cosmonautes français du cut-up