Claire Wrobel

Roman noir, réforme et surveillance en Angleterre (1764-1842). Gothique et panoptique

Paris, Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, 2022

À travers une lecture croisée des œuvres de Jeremy Bentham (1748-1832) et d’Ann Radcliffe (1764-1823), cet ouvrage propose une exploration du moment culturel dans lequel elles s’inscrivent et des ramifications qui sous-tendent le rapport dialectique entre réforme pénale et roman gothique.

Table des matières