Chroniques de Port-Royal, n° 71 :

"Port-Royal et l'interprétation des Écritures",

Société des Amis de Port-Royal, 2021.

EAN13 : 9791092360080.

Port-Royal a marqué pour longtemps la culture biblique française, avec la fameuse Bible de Sacy, admirée par beaucoup pour la beauté de sa langue. Cette traduction de la Bible a déjà suscité des études, qui éclairent son contexte et ses enjeux, mais on manque encore d’une synthèse sur la manière dont l’herméneutique biblique était pratiquée dans le milieu intellectuel lié au monastère. Le colloque « Port-Royal et l’interprétation des Écritures » en propose une esquisse.

Deux axes on été privilégiés : d’une part, rendre compte des différents contextes où l’on trouve, à Port-Royal, une interprétation des Écritures, aussi bien sous forme de traduction que d’explication ; d’autre part, situer Port-Royal dans l’histoire longue de l’exégèse. Le rayonnement intellectuel de Port-Royal dans la société française arrive à un moment où le rapport à la Bible des chrétiens en général, et des catholiques en particulier, est en mutation profonde. La réflexion herméneutique de Port-Royal paraît assez libre : les autorités ecclésiales lui reprochent un défaut de catholicité, et Richard Simon, un défaut de scientificité. Mais cette réflexion n’est pas hors-sol. Elle revendique, outre un retour à l’Écriture, l’héritage des Pères de l’Église, dont l’oeuvre exégétique fondatrice est largement reconnue. Port-Royal s’inscrit ainsi dans le renouveau des études patristiques au XVIIe siècle.

Ce numéro des Chroniques de Port-Royal regroupe les actes du colloque organisé par la Société des amis de Port-Royal en octobre 2020, sous la direction scientifique d'Hubert Aupetit, Simon Icard et Elisabeth Vuillemin.

SOMMAIRE

ACTES DU COLLOQUE PORT-ROYAL ET L'INTERPRÉTATION DES ÉCRITURES

Introduction

Élisabeth Vuillemin

Communications

Le Maistre de Sacy et la Vulgate

Gilbert Dahan

Antoine Arnauld et le Nouveau Testament de Mons

Jean-Robert Armogathe

L’exégèse protestante dans les commentaires bibliques de Jansénius

Annie Noblesse-Rocher

La vogue des « écrits de morale » et les « grandes explications » de quatre livres sapientiaux

Élisabeth Vuillemin

« Que sa parole est stable et ne trompe jamais » : l’exégèse poétique au secours de l’invention dans la poésie biblique de Racine

Victoire Malenfer

Saint-Cyran et Origène

Denis Donetzkoff

Contradictions de l’Écriture, écriture de la contradiction : la résolution narrative des Pensées

Hubert Aupetit

La Bible de Port-Royal et l’exégèse patristique : l’exemple de l’Évangile de Jean

Pierre Descotes

Port-Royal figuriste

Simon Icard

Providens locutus est de resurrectione Christi : inspiration prophétique

et figures du Christ chez les Pères grecs et latins

Charles-Antoine Fogielman

Une clé d’or ? Les Règles pour l’intelligence des Saintes Écritures [de Jacques‑Joseph Duguet ?]

Leonhard Hell

SUPPLÉMENTS AU COLLOQUE

Jansénius exégète ou l’art du silence théologique

Simon Icard

« Aller » à la charité : la dynamique figurative des Pensées

Hubert Aupetit

IN MEMORIAM

Janine Féland (1933-2020)

Bernard Chédozeau (1937-2021)

Résumés

Abstracts

Informations diverses

Index

Liste des contributeurs

En vente à la librairie Vrin, place de la Sorbonne, F-75005 Paris, 38 €.