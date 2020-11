Chroniques de Port-Royal, n° 70 :

"Port-Royal, littérature et cinéma (XXe-XXIe siècles)",

Société des Amis de Port-Royal, 2020. EAN13 : 9791092360073.

38 €, 542 p.

« Port-Royal m’attire trop » écrivait Julien Green. Trois siècles après sa destruction, l’abbaye continue de fasciner. Écrivains et cinéastes ont été nombreux au XXe et au XXIe siècles à mettre en scène le monastère et les grandes figures qui ont marqué son histoire, sans être retenus par l’hostilité bien connue de Port-Royal envers les fictions et les images abusives, mais en se montrant parfois étonnamment critiques, à l’instar de Julien Green qui juge excessif l’intérêt qu’il porte à l’abbaye. Ainsi est-il nécessaire de s’interroger tant sur cet intérêt perpétué, voire redoublé, pour Port-Royal, que sur les réserves qu’il peut inspirer. Pourquoi parler, d’ailleurs, de « fascination » ? Que représente Port-Royal pour les écrivains et les cinéastes qui s’y confrontent encore aujourd’hui ? Emblème de la liberté de conscience et symbole d’une résistance à l’oppression injuste des hommes ? Occasion d’une exploration « des abysses » (Jean-Philippe Toussaint) du mal et de la finitude ? Remède au « monde moderne » (Charles Péguy) ? Pourquoi Port-Royal est-il placé du côté d’une séduction irrésistible et troublante, sinon dangereuse ? Que fait-il aux âmes et que dit-il d’elles ? Que laisse-t-il entrevoir de l’écriture contemporaine ?

Au carrefour de la littérature et du cinéma, de la critique et de la création, le colloque 2019 de la Société des Amis de Port-Royal s’est efforcé d’explorer un Port-Royal méconnu, et souvent surprenant, celui des artistes, écrivains et cinéastes, d’hier et d’aujourd’hui. Port-Royal demeure une source vive d’inspiration. Tantôt elle irrigue abondamment ; tantôt elle ne fait qu’affleurer sous les jeux divers de la réécriture et du détournement. Revisité, relu, Port-Royal n’en finit pas d’exaspérer le désir de percer une vérité énigmatique, éclatante et fuyante.

SOMMAIRE

ACTES DU COLLOQUE "PORT-ROYAL, LITTERATURE ET CINEMA (XXe-XXIe SIECLES)"

Numéro publié sous la direction de Constance Cagnat-Deboeuf, Tony Gheeraert et Laurence Plazenet

Gérard Ferreyrolles

Introduction

I. Port-Royal aux XXe et XXIe siècles : un feu d’artifice

Gilles Declercq

Solitaires in fabula. Le Port-Royal de Pascal Quignard

Stella Spriet

Vivre dans l’angle du monde : l’évocation des solitaires dans Georges de La Tour (1991) et L’Amour conjugal (1992) de Pascal Quignard

Emmanuelle Tabet

Fragmentation et dépossession : Paul Auster au miroir de Pascal

Boris Donné

Guy Debord sur les fleuves de Babylone

Myriam Tsimbidy

La Blessure et la soif est-il le roman de Port-Royal ?

Laurence Plazenet

Blaise au bain ? Pascal dans l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint

II. Port-Royal et le cinéma : l’image fascinée

Marie Gil

Bresson augustinien : l’allusion et la nuit

Hubert Aupetit

Giono et les idées pascaliennes devenues folles

Laurent Thirouin

Sous le signe de Pascal : le cinéma d’Éric Rohmer

Faustine Crochu

La Princesse de Clèves de Jean Delannoy (1961), ou l’augustinisme artificiel

David Lengyel

L’hypothèse d’un Dieu auteur du mal : à propos du Cheval de Turin de Béla Tarr

Laurent Susini

Greffes pascaliennes dans Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin

Sylvie Robic

Eugene Green ou le cinéma comme présence réelle

III. Solo ostinato : Port-Royal et la littérature du XXe siècle

Claire Daudin

Péguy, lecteur de la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies dans la série des Grippes

Dominique Millet-Gérard

Haro sur jansénistes et jansénisants : un aspect du catholicisme esthétique à l’époque symboliste

Jérôme Pourcelot

Julien Green et Port-Royal : la dilection spirituelle et littéraire de toute une vie de diariste au XXe siècle

Mykyta Steshenko

Penser, écrire, s’exprimer comme Pascal : cas de Mauriac épistolier

Pierre Lyraud

Présence de Pascal chez Sartre et Malraux : un style d’existence

Anne-Claire Volongo

Port-Royal et l’Académie : une conversation immortelle



Tony Gheeraert

Conclusions

IN MEMORIAM

Bernard Gazier

André Damien (1930-2019)

Daniella Kostroun

F. Ellen Weaver (1924-2019)

Simon Icard

Jacques Le Brun(1931-2020)

