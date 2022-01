Dans Exotique Mayotte : l’île aux parfums vue par les écrivains wazungu, Christophe Cosker poursuit son analyse du discours littéraire de l’île de Mayotte. Après l’étude historique et textuelle des écrivains autochtones, il se tourne vers les écrivains allochtones : Patrick Turgis, Joëlle Herry, Jean-Claude et Janine Fourrier, Bruno de Villeneuve, Jacqueline Aria, Christophe Grosdidier, Fred Bonnet, Anthony Orion, William Souny, Carine Le Bourdon-Gaubert et Alain Lincker.



Pour les étudier, il propose la catégorie d’écrivain mzungu. Ce livre, qui est une anthologie proposant une vision exotique de Mayotte embrasse successivement l’aspect positif et l’aspect négatif de l’île, appelés respectivement ombre et lumière avant une analyse de la manière dont les écrivains réfléchissent sur leur écriture.



Agrégé de Lettres Modernes et docteur en littératures francophones, Christophe Cosker est membre des laboratoires HCTI (Université de Bretagne Occidentale) et LCF (Université de La Réunion). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la littérature à Mayotte : Petite histoire des lettres francophones de Mayotte (Anibwé, 2015), Anthologie des lettres francophones de Mayotte (L’Harmattan, 2018), L’Invention de Mayotte (La Route des Indes, 2019), La Littérature de jeunesse et Mayotte : introduction & guide (L’Harmattan, 2021).