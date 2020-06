Référence bibliographique : Christophe Cosker, Cent mots du vocabulaire intellectuel comorien, L'Harmattan, 2020. EAN13 : 9782343203225.

Le chiffre cent possède une valeur symbolique forte. Il donne l’impression de faire le tour des choses. Il s’agit ici, dans la droite ligne de la bibliothèque idéale, de proposer un dictionnaire idéal, qui n’est à tout prendre qu’un dictionnaire portatif, un lexique, voire un glossaire, dont le but est de permettre la compréhension de la vie de l’esprit aux Comores à partir de la langue vernaculaire. Le lecteur, intérieur ou extérieur à ce lieu et à sa langue, récoltera des mots qui lui permettront de comprendre les différentes opérations intellectuelles comoriennes, de façon endogène, mais aussi interculturelle, au moyen d’une comparaison constante avec le français.

Agrégé de Lettres Modernes et docteur en linguistique, Christophe Cosker, dans le présent ouvrage, élargit la perspective lexicologique qui était la sienne, de façon plus discrète, dans ses ouvrages précédents, en particulier de l’Anthologie des lettres francophones à Mayotte (Paris, L’Harmattan, 2018) à Nassur Attoumani : un ironiste dans l’océan Indien (Saint-Denis, PUI, 2019). Il ne s’agit plus seulement de signaler les mots en langue vernaculaire et de donner leur sens, ni d’opérer le transfert culturel du concept d’ironie de la France vers Mayotte pour comprendre une œuvre littéraire francophone, mais de partir de la langue de l’archipel des Comores – shikomori ou shimasiwa –, dans ses variantes principales que sont le shingazidja, le shindzuani et le shimaore, pour comprendre les implications de la sphère intellectuelle dans cette zone de l’océan Indien.

Table des matières

Introduction : le rasoir d’Ockham 11

Première partie – Dictionnaire 31

Deuxième partie – L’Ordre du vocabulaire intellectuel comorien 131

I Système du vocabulaire intellectuel comorien 133

II Pour une sémantique du vocabulaire intellectuel comorien 139

Troisième partie – Annexes 135

Annexe 1 : Index de cent mots du vocabulaire comorien 145

Annexe 2 : Tableau des natures de mots 149

Annexe 3 : Tableau des classes nominales 153

Annexe 4 : Étymons 157

Annexe 5 : Concordancier des graphies 161

Appendice : Les Difficultés de la langue comorienne 164

Postface : Examen critique & chemin à parcourir 168

Bibliographie 184

Table des matières 194