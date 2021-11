C’est à un voyage aux confluents de la biologie et de la philosophie que vous invite ce livre. Organisés comme un archipel, ses 20 chapitres constituent autant d’îlots dans lesquels vous perdre et partir à l’aventure. Vous découvrirez au fil de vos pérégrinations de singuliers aspects de l’évolution darwinienne, des idées nouvelles et surprenantes sur l’émergence du vivant et d’étranges mystères sur le fonctionnement des organismes. Au détour des chemins, surgiront des questions sur l’arbre des espèces, votre place dans celui-ci et la nature humaine, si humaine, de votre essence. Ce voyage achevé, votre perspective du vivant ne sera plus celle qu’elle était au départ; le monde vous apparaîtra plus merveilleux que jamais. Une centaine d’illustrations accompagnent cette évasion.

Sommaire

Préface

Partie I (musculo-squelettique): Une petite balade à travers un espace-temps qui s’en est allé

1. Peut-on saisir la particularité de l’évolution biologique en observant les étoiles?

2. Quelles sont les idées et les découvertes qui ont influencé Darwin, et dans quelle mesure a-t-il révolutionné les règles du jeu?

3. Quels sont les arguments les plus convaincants de la théorie de l’évolution?

4. Est-ce que la sélection naturelle explique l’essentiel de l’évolution? Comme «un seul anneau pour nous gouverner tous»?

5. Peut-on voir des fossiles, mais ne pas voir l’évolution?

6. Quels sont les enjeux de la fameuse explosion cambrienne?

7. Comment faire mieux que simplement inférer des ancêtres communs?

8. Peut-on répondre à la question du «pourquoi» en biologie?

Partie II (cardiovasculaire): Et si la fonction du cœur était toujours la même?

9. Le passé évolutif détermine-t-il la fonction biologique de vos organes ?

10. «L’ADN poubelle», ou dans quelle mesure la pratique scientifique détermine-t-elle la fonction biologique?

11. Quel rôle joue l’organisation dans votre fonctionnalité?

Partie III (respiratoire): Pour mieux vivre, il faut mieux respirer

12. Pourquoi est-il aussi difficile d’identifier des conditions nécessaires et suffisantes du vivant?

13. Quel est le lien entre l’origine chimique du vivant et sa définition?

14. Comment mettre fin à cette guerre de tranchées qui divise le débat sur la définition du vivant?

Partie IV (reproductive): L’essence de la phylogénèse

15. Que veut dire «espèces naturelles»? Et pourquoi ces espèces sont-elles rarement complexes ?

16. Quelles espèces chimiques se laissent comprendre de manière microstructuraliste?

17. Pourquoi est-ce qu’il y a autant de discontinuités entre les espèces bactériennes?

18. Est-ce que l’arbre de la vie est une image expressionniste abstraite de l’évolution?

19. En quoi l’isolement reproductif est-il une bonne nouvelle?

20. Pourquoi ne considère-t-on pas les espèces comme de véritables individus adultes?

Genèse du livre & remerciements