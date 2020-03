ENS de Lyon (Amphithéâtre Descartes)

Journée d’étude

« Chercher la petite bête. L’homme et l’animal dans l’Antiquité »

Mercredi 25 mars 2020,

organisée par Claire-Emmanuelle Nardone (ENS de Lyon – Roma Tre)

et Sara Cusset (ENS de Lyon)

à l'ENS de Lyon (Amphithéâtre Descartes).

Dans le cadre de la 14eédition des Rendez-vous de l’Antiquité de Lyon-Festival Européen Latin Grec (voir : http://festival-latingrec.eu), qui met à l’honneur les Métamorphoses d’Apulée, est organisée une journée d’étude sur le thème de l’homme et de l’animal à destination principale des jeunes chercheurs.

C’est d’une métamorphose involontaire, non en oiseau, comme il le souhaitait, mais en âne, que naissent les aventures du héros du premier roman latin. Dans la culture gréco-romaine, le monde des humains et celui des animaux apparaissent en effet intimement liés : l’homme se dit à travers l’animal, jusqu’à faire l’animal à son image et, inversement, à prendre parfois son apparence de manière temporaire ou définitive. Si la métamorphose et, plus largement, l’exploration de la ressemblance entre l’être humain et l’animal constituent, en tant que modes de rencontre de l’humain et de l’animal, un motif récurrent dans la littérature grecque, c’est qu’elles permettent d’interroger la nature humaine : sa définition, par la différenciation ou l’assimilation avec le monde animal, mais également ses caractéristiques morales, notamment par le biais de la notion d’animalité, et politiques et sociales, particulièrement dans les fables, qui offrent une transposition symbolique de situations typiques de la vie en communauté. Par ailleurs, le bestiaire antique, par sa variété, sa diversité, mais aussi l’ambivalence et les relations d’opposition et de hiérarchie des figures qui le composent offre un détour qui traduit une certaine perception des réalités que ces relations symbolisent, qu’il s’agisse de personnages – et le choix des animaux reflète parfois la différenciation des genres, aussi bien sexuels que littéraires – ou de postures philosophiques ou poétiques.

Organisée de manière à éclairer le contexte culturel, historique et artistique au sein duquel s’inscrit l’œuvre d’Apulée, cette journée d’étude a pour but de permettre à de jeunes chercheurs de présenter des travaux consacrés au rapport entre homme et animal tel qu’il peut se lire dans les textes et les images antiques. Nous souhaitons analyser les modalités et les enjeux de ce rapport, ainsi que ses origines mythiques et historiques, grâce aux approches complémentaires de la littérature, de la philosophie, de l’archéologie et de l’histoire de l’art. Les contributions pourront concerner, au-delà des mondes grec et romain, les cultures antiques du bassin méditerranéen, particulièrement égyptienne et sémitique, ainsi que la tradition indo-européenne.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

10:15. Introduction de la journée d’étude

1. Animal et animaux

10:25. Présentation des intervenants

10:30. D. Izzo (Université de Trente), « Un rat vous a-t-il jamais fait quoi que ce soit pour générer l'animosité qu'il vous inspire ? »

11:00. S. Cusset (ENS de Lyon), « La symbolique animale dans les Fables de Phèdre »

11:30. P. Belenfant (Université de Rouen), « La bergeronnette et la grue dans l'épigramme 22 de Posidippe de Pella »

12:00. Pause déjeuner

2. Analogies et rapprochements

13:45. Présentation des intervenants

13:50. M. Prévost (Sorbonne Université), « L'âne humanisé et l'homme animalisé en Égypte ancienne : rapprochements et identifications entre l'homme et l'âne dans les textes et images d'époque pharaonique »

14:20. E. Morel (Université Lyon 2), « Voix humaine et voix animale : l’expression du cri des animaux dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes »

14:50. Pause-café

3. Métamorphoses

15:15. Présentation des intervenants

15:20. H. Benchikh-Lehocine (ENS de Lyon), « Le cerf, le lion et le serpent : métamorphose et châtiment divin dans les Dionysiaques de Nonnos de Panopolis »

15:50. O. Demerliac (Université de Nice-Sophia Antipolis), « La transformation de l’amant infidèle en animal dans les Métamorphoses d’Apulée : évolution du motif de la colère de la dura puella élégiaque ? »

16:20. Conclusion de la journée d’étude