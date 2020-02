Céline Magrini-Romagnoli,

Histoire littéraire du Rhône. Le Rhône dans la littérature française et provençale 1800-1970,

Honoré Champion, collection "Romantisme et modernités", 2020.

EAN13 : 9782745352187.

678 pages

95 Eur.

Il n’existait pas, à ce jour, de véritable histoire littéraire du Rhône, un fleuve qui a pourtant inspiré les écrivains et les poètes depuis l’Antiquité. Le présent ouvrage réunit et analyse un grand nombre de références, de textes et de documents souvent inédits, en langue française et en langue provençale, constituant la bibliothèque rhodanienne la plus complète à ce jour, et propose une réflexion sur l’émergence, l’évolution et la spécificité d’une littérature rhodanienne entre 1800 et 1970, dont le point d’orgue et le pivot est le chef-d’œuvre de Frédéric Mistral, Lou Pouèmo dóu Rose / Le Poème du Rhône (1896).

Céline Magrini-Romagnoli a été enseignante de littérature française et provençale à l’Université de Provence et dans le secondaire. Elle s’est consacrée à littérature provençale de diverses manières, en tant qu’auteur et conférencière comme en tant que chanteuse, spécialisée dans les chansons de troubadours.

