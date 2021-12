Table des matières du nº 20 (automne 2021) de Çédille

José M. Oliver : Presentación del nº 20 de Çédille



Monografía / Dossier thématique nº 13



Flavie Fouchard & Andrea Schellino (eds.) : La réception des femmes poètes de la Belle Époque en France et en Espagne



Flavie Fouchard & Andrea Schellino : La réception des femmes poètes de la Belle Époque en France et en Espagne. Présentation



Nelly Sanchez : Le Massacre des Amazones, une reconnaissance des femmes de lettres ?



Wendy Prin-Conti : Étude comparative de la représentation des poètes et poétesses dans la presse de la fin de la Belle Époque (1908-1914)



Nicole Laval-Turpin : Femina et son tournoi des poétesses : simple stratégie médiatique ? Le cas exemplaire d’Hélène Picard



Carmen Ramírez Gómez : La réception de Marie Dauguet dans la presse de la Belle Époque



Isabel Clúa Gines : La recepción de Lucie Delarue-Mardrus en la Edad de Plata: tensiones en torno a autoría y feminidad



Francisco Lafarga : La recepción de Anna de Noailles en España: imágenes, impresiones y críticas en ocasión de su muerte



Irene Atalaya : Aproximaciones a las poetas francesas de la Belle Époque en España: traducciones actuales de la obra de Anna de Noailles



Varia



Clara-Cristina Adame de Heu : «Oublieuse mémoire»: el olvido placentero en las Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand



Irene Aguilá-Solana : L’image de l’Amérique dans Nouveau Voyage en Espagne de Peyron



Manuela Álvarez Jurado : ¿Traducir para sanar? En torno al prólogo de la traducción al español del Codex o Pharmacopée française de 1837



Antoni Biosca i Bas : Michel de Montaigne, traductor de griego. Sobre dos citas griegas y la traducción latina de Conrad Gesner



Tatiana Blanco Cordón : Autobio-graphiées : enjeux discursifs de la représentation du Moi dans la bande dessinée féminine franco-belge



María Flores-Fernández : Le paysage thanatique et féminin chez Gustave Moreau. Étude mythocritique de Orphée sur la tombe d’Eurydice



Isabel González Gil : Una creadora olvidada: Irène Hillel-Erlanger, entre el simbolismo y las vanguardias



María Luisa Guerrero Alonso : Consideraciones sobre el profetismo en los escritos de Joseph de Maistre



Adelaida Hermoso Mellado-Damas : De adverbio de constituyente a adverbio de actitud enunciativa: sincèrement, franchement, entre nous



Adriana Lastičová : Les Lumières sous le prisme d’un mot : l’emploi et l’usage du mot

citoyen dans la littérature française du XVIIIe siècle



Irene Beatriz Olalla Ramírez : Autoficción e identidades híbridas en Bélgica de Chantal Maillard y Ni d’Ève ni d’Adam de Amélie Nothomb



Lourdes Rubiales Bonilla : Franceses y españoles en el Cádiz de 1700 a través de Voyages du P. Labat des FF. Prescheurs en Espagne et en Italie



Gemma Sanz Espinar & Aránzazu Gil Casadomet : La combinatoria de peur con verbos en un diccionario sintáctico-combinatorio bilingüe francés-español



José Vicente Salido López : Cuentos y leyendas escritas para los niños: un testimonio manuscrito de la presencia de Perrault y Mme d’Aulnoy en el ámbito hispánico



Juan de Dios Torralbo Caballero : La epístola Eloisa to Abelard de Alexander Pope y sus traducciones e imitaciones en Francia en el siglo XVIII



Notas de lectura / Comptes-rendu



Alejandra Aguinaco Merayo : La querella de la donna mobile



Fátima Contreras : La nueva mujer egipcia y su historia literaria francófona



Ainhoa Cusácovich Torres : Boris Vian en collage, al rebufo del centenario



M. Carme Figuerola Cabrol : Sobre folletines, anarquismo y revolución



Adriana Lastičová : Comment est-ce que les histoires nous séduisent



Ana Belén Soto : Al rescate de la oralidad: el arte de contar en el occidente africano