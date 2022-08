Adresse : Paris, Collège d'Espagne

Como consecuencia de la censura inquisitorial, en los territorios del Sur de Europa surgieron múltiples formas de escrúpulo y desconfianza hacia la textualidad. Las prohibiciones y las medidas de control lograron infundir en los lectores una aprensión hacia la lectura, ante la posibilidad de encontrarse frente a un libro potencialmente peligroso o de errar en la “recta” interpretación del mismo. Además de las instancias oficiales de censura, formas de control más sutiles, menos visibles, pero a veces más cercanas al lector, ejercieron sobre este una potente influencia inhibitoria, que buscaba fomentar una aproximación cautelosa a la lectura, la interiorización de los criterios censorios e, in fine, la conversión del lector en censor de su propia conducta. Tales formas de control, más “difusas”, se alojan en particular en los discursos pedagógicos y moralistas, así como en las prescripciones, guías y recomendaciones de lectura, formuladas por eclesiásticos, teólogos, teóricos, docentes, pares, etc.

Este encuentro se enmarca en las actividades del Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles (EA 3979 LECEM0, Universidad Sorbonne Nouvelle), y el proyecto I+D+i “Los límites del disenso: La política expurgatoria de la monarquía hispánica en el siglo XVI” (PGC2018-096610-B-I00) del Seminario de Estudios sobre el Renacimiento, con sede en la Universidad Autónoma de Barcelona y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Programa provisional

Jueves 22 de septiembre

10h00-10h30 Introducción. Lectura y escrúpulo en la Primera Edad Moderna

María José Vega & Mathilde Albisson (U. Autónoma de Barcelona)

10h30-11h00 Lire différemment, lire avec méfiance. Livres et lecteurs dans l'Italie moderne

Giorgio Caravale (U. Roma 3)

12h00-12h30 “Algo más ganarían con esta lectión que con aquella”: lectura, culpa y

escrúpulos en los manuales de confesores españoles (1550-1699)

Emilio Blanco (U. Complutense de Madrid)

12h30-13h00 Las cautelas de los hagiógrafos: las vidas de santos como lectura para la fe

de los simples

Carme Arronis Llopis (U. Alicante)

15h30-16h00 Ser intérprete de los errores de los chinos: el peligro de los textos misioneros

en la Primera Edad Moderna

Iveta Nakládalová (U. Palacký de Olomouc)

16h00-16h30 El peligro de la lectura y el lector simple en el Guzmán de Alfarache y

la Pícara Justina

Folke Gernert (U. Triër)

Viernes 23 de septiembre

10h00-10h30 Estrategias de escritura y lectura de Penso de la Vega

Valentina Nider (U. Bologna)

10h30-11h00 “Coscienze scrupolose” e impatto del controllo librario nel Regno di Napoli.

Donne lettrici e prospettive a confronto

Milena Sabato (U. Salento)

12h00-12h30 La lectura y sus escrúpulos en el ámbito palatino español (siglos XVI-XVII)

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero (U. Complutense de Madrid)

12h30-13h00 Las maravillas de la naturaleza y los límites del disenso confesional. Algunos

casos de la lectura de Gessner en la España de los siglos XVI y XVII

Karine Durin (U. Nantes)

