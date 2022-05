« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. » Comment expliquer que, près d’un demi-siècle après l’indépendance des colonies africaines de la France, le président Nicolas Sarkozy ait pu ainsi afficher, à Dakar en 2007, son ignorance crasse de l’histoire du continent ? C’est que cette histoire, riche et complexe, a longtemps été ignorée des représentations publiques de l’ancienne métropole. Elle n’est devenue que récemment accessible à un large public, grâce au long combat conduit par des historiennes et des historiens, au premier rang desquels Catherine Coquery-Vidrovitch.

D’où l’intérêt majeur de ce livre très personnel, où elle retrace, au fil de six décennies, le combat d’une vie : découvrir et faire connaître l’importance de l’histoire africaine si longtemps niée. Elle y relate d’abord, avec pudeur et émotion, son enfance clandestine de fillette juive née dans une famille assimilée de longue date : la première grande aventure de sa vie, source de son insatiable curiosité. Une expérience qui nourrira sa lutte constante contre le racisme. Et tout autant son long travail d’enquête sur l’histoire en « terres africaines » à partir des années 1960, qu’elle évoque dans des pages passionnantes donnant à voir la dure réalité de la colonisation française et ses effets toujours actuels.

Une réalité qu’elle a contribué à faire connaître par sa volonté de fonder un cadre novateur de réflexion au sein des universités françaises et de celles d’Afrique francophone. Et par les liens qu’elle a su établir avec les universités étatsuniennes, comme avec des médias européens enfin soucieux de faire découvrir au grand public l’importance de l’histoire africaine dans l’histoire du monde.

Catherine Coquery-Vidrovitch, née en 1935, est une historienne spécialiste de l’Afrique, professeur émérite de l’université Paris-Diderot. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, dont, à La Découverte, Petite histoire de l’Afrique. L’Afrique au sud du Sahara de la préhistoire à nos jours (2010) et Être esclave. Afrique-Amériques, XVe-XIXe siècle (avec Éric Mesnard, 2013).

Table des matières

Introduction. Pourquoi j’ai choisi l’histoire de l’Afrique

I. De l’enfance clandestine au choix de l’Afrique (1940‑1960)

1. 1940-1942, de Beauvais à Paris, la mort du père

Les années de ma prime enfance

L’exode et le retour à Beauvais

La conversion au christianisme pour nous protéger

Un père mort trop jeune

2. 1942-1943 et le choc de la déportation de mon grand-père Émile

Le suicide de grand-père Paul

L’arrestation de mon grand-père Émile

Face aux nazis, l’attitude folle et superbe de ma mère

L’aide d’Henri Menardais, curé résistant

Déménagement rue de Grenelle

En dépit de tout, une enfance heureuse

3. La vie quotidienne sous l’Occupation

Face aux risques, la résistance silencieuse

Les Clozier et la Résistance

La vie à la maison, Denise et quelques autres

La Libération, une immense jubilation

4. Une vocation d’historienne à la fois enracinée et conjoncturelle

Une vocation précoce ?

« Mouton noir » à Normale Sup

1960 : l’expérience marquante de l’Algérie en guerre

Automne 1962 : l’entrée à la VIe section de l’École pratique des hautes études

II. L’Afrique et les années 68

5. La découverte de l’Afrique néocoloniale des années 1960 et 1970

Août-novembre 1965 : mon premier voyage en terre africaine

Le choc de la découverte du racisme néocolonial

L'ORSTOM des années 1960 et 1970, bastion de la « coopération » néocoloniale

Les ambiguïtés de la coopération universitaire

La « coopération technique », autre pivot néocolonial

L’utile regard des « broussards » coloniaux

Le massacre de la Mpoko en 1905 : les révélations tardives du gouverneur Gaston Guibet

Le flagrant déficit éducatif hérite de l’époque coloniale

6. 1965‑1967 : la quête des sources

Mes premières plongées dans les archives coloniales

Sur les traces de Savorgnan de Brazza au Congo

À la découverte des chantiers forestiers du Gabon et du Congo

L’hôpital d’Albert Schweitzer et les archives coloniales du Gabon

Bangui, N’Djaména, Yaoundé, Conakry, Dakar : des archives dans tous les états

Mes premières découvertes des réalités culturelles africaines : quelques moments forts

Ma visite au makoko de Mbé au Congo

Une intéressante expérience ivoirienne

La place secondaire des femmes

7. Les années 1968‑1970 en France

Le marxisme poststalinien des années 1960 et 1970

Le rôle oublié des congrès d’études africaines en Afrique

L’effervescence de Mai 68

Mes deux thèses : de Brazza l’aventureux aux compagnies prédatrices

L’échec et la violence de l’économie prédatrice en AEF

Au contact de la « langue de bois » stalinienne

8. En Afrique de l’Ouest (1970‑1990)

L’université de Dakar des années 1970 : de la Faculté d’économie…

… au département d’histoire

L’éclosion de l’« école de Dakar »

À la découverte du Sénégal

Du Burkina-Faso au Gabon : mes autres missions universitaires en Afrique francophone

1973 : mon étrange entrevue avec Omar Bongo, le corrupteur

Du Congo au Benin, les régimes marxistes-léninistes des années 1970

Mali : les espoirs politiques du début des années 1990

9. Incursions en pays anglophones et au Mozambique

1971 : du Ghana au Nigeria

1983 : du Botswana à la Zambie

La découverte du Zimbabwe

Du Mozambique à l’Afrique du Sud

10. L’aventure du laboratoire « Connaissance du tiers monde » de Paris-7

Après 1968 : la réorganisation de l’histoire a l’université

1974 : le laboratoire « Connaissance du tiers monde », une création originale à imposer

La reconnaissance du CNRS et le rayonnement du laboratoire

Un combat d’idées permanent

La reconnaissance des historiens africains francophones

III. L’Ouverture sur le monde

11. L’aventure américaine

De Montréal à New York

Un quart de siècle d’enseignement à la State University of New York de Binghamton

Les universités américaines, un paradis pour les chercheurs

12. L’accomplissement des années 2010

L’émergence publique de la mémoire de l’esclavage

Retours sur l’histoire de l’esclavage africain

L’Afrique des routes dans l’histoire au Musée du Quai Branly

La nouvelle Histoire générale de l'Afrique

Les Français noirs

Conclusion. L’histoire africaine, ouverture au monde

L’évolution des études africaines en France après les indépendances

Le racisme toujours présent, toujours à combattre

Notes

Index.