Catherine Colomb's Vision of Time: in Dialogue with Marcel Proust and Virginia Woolf. Soutenance de thèse de T. Barbakadze (dir. G. Philippe, Lausanne)

Adresse : Université de Lausanne

Catherine Colomb's Vision of Time: in Dialogue with Marcel Proust and Virginia Woolf

Soutenance de thèse de Mme Tamar Barbakadze, candidate au doctorat ès Lettres.

Mercredi 30 mars 2022 (16h30 - 20h00) - Anthropole - 2120

Directeur de thèse :

M. Gilles Philippe, Professeur, Faculté des lettres, UNIL



Membres du jury :

M. Jérôme David, Professeur, Université de Genève

Mme Sara Sullam, Dr, Università degli studi di Milano, La Statale, Italie

Mme Ilaria Vidotto, Dr, Première assistante, Faculté des lettres, UNIL



La séance est publique.

Notice bio-bibliographique

ATamar Barbakadze a étudié les littératures anglaises, françaises et italiennes à l’Université d'État de Tbilissi durant 4 ans, à l’Université de Bologne (2013-2014), à l’Université de Haute Alsace (2014-2015) et à l’Université de Lausanne en qualité de doctorante ès lettres depuis septembre 2016. Elle a obtenu un Bac-calauréat en sciences humaines, avec la spécialisation en Langue et littérature anglaises et un Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes(CLE). Tamar a bénéficié d’une bourse d’excellence de la Confédération, du financement de la Fondation Erna Hamburger et de la Société Académique Vaudoise (SAV) afin de préparer une thèse de doctorat consacrée à la romancière vaudoise Catherine Colomb dans ses rapports à l’œuvre de Marcel Proust et à celle de Virginia Woolf.

En parallèle de la réalisation de sa thèse de doctorat sous la direction du Professeur Gilles Philippe, elle a participé à plusieurs événements, rencontres, colloques scientifiques en Suisse et à l’étranger, notamment au Colloque international et pluri-disciplinaire A Room of One’s Own : l’apprentissage au féminin(Mulhouse, février 2017), au 11e Congrès de l’Association des francoromanistes allemands (Osnabrück, septembre 2018), au Colloque annuel de l'Association Suisse de Littérature générale et comparée (Lausanne, novembre 2018), au 8e Congrès de la Société Européenne de Littérature comparée SELC (Lille, août 2019), etc. Ses articles peer-reviewed en français et en anglais, notam-ment : « Perceptions of space as a gateway for women's freedom and emancipation » (2018), « Colomb et Woolf : raconter la guerre à travers des métaphores » (2020) et « Proust’s and Woolf’s Dialogue Regarding Language » (2022) sont apparus dans les éditions de Reims, de Classiques Garnier, et d’ibidem-Verlag, respectivement.