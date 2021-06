En ligne (Teams)

Si vous êtes intéressés par le roman français de la période 1801-1830, vous êtes invités à assister à l'atelier

"CAT19 : Panorama du roman français, 1801-1830",

qui a lieu lundi 5 juillet 2021, de 9h à 12h30, en ligne sur Teams (programme détaillé ci-dessous).

Organisé en partenariat avec l'Université d'Oxford, l'Université Libre de Bruxelles et "Romantic Europe: The Virtual Exhibition" (REVE), l'atelier sera l'occasion de présenter le project et la base de données "CAT19".

Dirigé par Prof. Catriona Seth (All Souls College / University of Oxford) et Prof. Valérie André (Université Libre de Bruxelles), le projet élabore un panorama aussi complet que possible de tous les aspects du roman de langue française du premier XIXe siècle en créant un catalogue inclusif permettant des travaux de recherche sur les tendances formelles et thématiques, les identités d’auteurs et pratiques de publication, les questions matérielles, le lectorat, la réception critique et les trajectoires géographiques, sociales et politiques du roman comme objet.

Si vous souhaitez assister à l'atelier, il vous suffit de signaler votre intérêt à fanny.lacote@mod-langs.ox.ac.uk afin de recevoir une invitation Teams.

Programme

9h-9h40 / Dr Fanny Lacôte (University of Oxford)

Accueil et présentation de CAT19

9h50-10h / Dr Christie Margrave (Australian National University)

Mourning as a Means to Achieve Liberty: The Novels of Sophie Cottin

10h10-10h20 / Dr Bénédicte Prot

Ecrire entre chien et loup

10h30-10h50 / Pause

10h50-11h / Prof. Catriona Seth (All Souls College / University of Oxford)

Entre Londres et Paris : Le Pirate de Naples (An X - 1801)

11h10-11h20 / Dr Shelly Charles (CELLF 16-18 / CNRS-Sorbonne Université)

« A propos de botte » : roman, comédie et actualité dans Monsieur Botte de Pigault-Lebrun (1802)

11h30-11h40 / Nicolas Duriau (doctorant, FRS-FNRS / Université Libre de Bruxelles)

Félicité de Choiseul-Meuse, femme de « paradoxes » ou femme à « préjugés » ? Ses Récréations morales et amusantes (1810) ou la fabrique d’une œuvre à succès

11h50-12h / Dr Gillian Dow (University of Southampton)

Translation and Reception of Edgeworth’s Fiction for Children in France in the 1820s

12h10-12h30 / Dr Fanny Lacôte (University of Oxford)

Le Solitaire (1821) du Vicomte d’Arlincourt, un bestseller oublié

Remarques conclusives et discussion finale

Animation des discussions par Prof. Valérie André (Université Libre de Bruxelles).