Caroline Chevalier-Royet

Les Livres des Rois dans l’empire carolingien. Exégèse et actualité

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d'histoire médiévale, 2021

EAN : 9782406108160

602 pages

59 €

PRÉSENTATION

La lecture des commentaires carolingiens des livres des Rois – deux recueils anonymes et trois commentaires suivis de Claude de Turin, Raban Maur et Angélome de Luxeuil, composés entre 800 et 840 – éclaire les méthodes de ces exégètes et leur vision du monde, notamment leur conception du pouvoir terrestre.

Table des matières