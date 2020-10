Université Paul-Valéry Montpellier

Séminaire annuel 2020 – 2021 « Théories et pratiques du Care »

Care, émotions et apprentissages

Jeudi 19 novembre 2020

Salle des colloques 002

Site Saint Charles – Université Paul-Valéry Montpellier

9h30 – 12h30 : Atelier « Théâtre-Forum »

avec Laurène Grangette et Françoise Morato-Lallemand

Et si les conflits et inconforts vécus avec d’autres étaient supports à développer nos compétences relationnelles et à favoriser l’intelligence collective ?

Nos théâtres-forum sont une opportunité d’imaginer ensemble des attitudes et des propositions qui prennent en compte la diversité des interprétations sur une même situation. En écho, nos théâtres-forum intérieurs, inspirés du travail d’Augusto Boal (créateur du théâtre-forum) et de Dick Swartz (créateur de l’IFS Internal Family System), sont une invitation à aller à la rencontre des personnages qui habitent en nous. Et si, plutôt que de nous juger ou de nous épuiser à tenter de nous débarrasser de parties de nous que nous jugeons, nous allions à leur rencontre : que nous veulent-elles ? Derrière leurs maladresses et leur radicalité, que cherchent-elles à nous transmettre ?

Laurène Grangette est psychopraticienne IFS, formatrice-comédienne en théâtre-forum et développement relationnel au sein de l’organisme de formation Étincelle (Montpellier). Pour faciliter cet atelier, elle fait alliance avec Françoise Morato-Lallemand, maître de conférences à la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier, psychanalyste formée à l’alliance éducative et à la CNV, engagée dans un accompagnement neuro-éducatif des étudiants depuis plusieurs années.

15h – 17h : Conférence-débat avec Daniel Favre

«Penser ce que l’on sent et sentir ce que l’on pense :

Comment prendre en compte la dimension affective

dans les apprentissages ?»

Daniel Favre est Professeur honoraire des Universités en Sciences de l’Éducation à la FDE de l’Université Montpellier et formateurs d’enseignants depuis 1983. Il a également été neurobiologiste de 1975 à 1990. Ses thèmes de recherche portent sur : l’apprentissage de la pensée non dogmatique ; l’interaction entre émotion et cognition ; les liens entre échec et violence scolaires ; la construction des savoirs ; le statut du sujet apprenant et l’éducation à la responsabilité. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont : Favre D. (2020), Cessons de démotiver les élèves : 18 clés pour favoriser l’apprentissage (3e ed.), Paris : Dunod ; Favre D. (2016), Éduquer à l’incertitude, Paris : Dunod ; Favre D. (2007), Transformer la violence des élèves. Cerveau, motivations et apprentissage, Paris : Dunod.

Rencontre organisée dans le cadre du Séminaire

« Théories et pratiques du care : une éthique en action »

Université Paul-Valéry et Université de Montpellier, équipes LLACS et LIRDEF

Lieu: Université Paul-Valéry, Site de St Charles 1, salle des colloques 002

Rue du Professeur Henri Serre Montpellier (arrêt Tram Albert 1er)

Participation à l’atelier du matin sur inscription (20 places)

Entrée libre pour la conférence l’après-midi: présentiel (40 places) et diffusion en streaming lien disponible sur le site https://tepcare.hypotheses.org 48h avant l'événement

Contact : tepcare@gmail.com

Informations: https://tepcare.hypotheses.org

Page Facebook: @theoriesetpratiquesducare.