Alessio Pagliarulo

Capriole. La folie Baudelaire, tra soggetto e immagine

Mimesis, collection "Eterotopie ", 2021.

EAN13 : 9788857569420.

Bisogna imparare a masticare, solo così si può ridar vita. Anche a Baudelaire. E questo scritto è innanzitutto un tentativo di critica artistica. Non resta che combattere, senza nemici. Non resta che andare. Tutto è là. Qui si odono le corrispondenze, a una profondità ove è l’indescrivibile della vita a far le regole. Superamento delle dualità, delle dialettiche, del risentimento. Caducità dell’infinito, o meglio, infinito della caducità. Vertigine, “silencio”, choc. Capriole.

Il faut apprendre à mâcher, c'est le seul moyen de redonner la vie. Même pour Baudelaire. Et cet écrit est avant tout une tentative de critique artistique. Il ne reste plus qu'à se battre, sans ennemis. Il ne reste plus qu'à partir. Tout est là. Les correspondances s'entendent ici, à une profondeur où l'indescriptible de la vie fait la loi. Dépasser les dualités, les dialectiques, les ressentiments. Caducité de l'infini, ou plutôt, infinité de caducité. Vertige, "silencio", choc. Pirouettes.