Namur / en ligne

Le jeudi 4 février, le centre ESPHIN de l’Université de Namur organise une journée d’étude en ligne, via Teams, intitulée “Capitalisme et religion. Autour de Walter Benjamin”. Elle se penche sur la façon dont l’œuvre de Benjamin inscrit la critique de la vie capitaliste dans des perspectives religieuses diverses (divin, foi, culte, liturgie…). Son but sera tout autant d’affiner la compréhension que l’on peut avoir de Benjamin aujourd’hui que de prolonger certaines de ses intuitions pour forger des concepts adéquats au monde contemporain. On affirme par là l'actualité de la pensée benjaminienne.

Pour assister à l'événement en ligne, veuillez contacter les organisateurs via : vivien.giet@unamur.be

Programme :

9h-9h15 Introduction et présentation de la journée d’études

9h15-10 h15 Deborah Brosteaux. (ULB / Bergische Universität Wuppertal) : « Benjamin, la Grande Guerre et les chocs du monde moderne »

10h15-11h15 Salomé Frémineur (UNamur, ESPHIN/ULB) : « Essence spirituelle du langage et communication chez Benjamin : enjeux de la lecture de Derrida »

Pause

11h30-12h30 Laëtitia Riss (UNamur, ESPHIN / Paris I-Panthéon Sorbonne) : « La marxisme théologique de Walter Benjamin : décrire et défaire le capitalisme »

Pause déjeuner

13h15-14h15 Stephan Dorf (Bergische Universität Wuppertal) : «"Umkehr": charnière d'une analyse impossible »

14h15-15h15 Louis Carré (UNamur, ESPHIN / FNRS) : « Le capitalisme est un paganisme. Benjamin critique de la mythologie »

Pause

15h30- 16h30 Vivien Giet (Unamur, ESPHIN/ Paris 8) : « L'anthropologie économique devrait-elle être nietzschéenne ? »

16h30-17h30 Paul Slama (UNamur, ESPHIN / FNRS) : « Théologie du management. Éléments de psycho-théologie à partir de Benjamin »