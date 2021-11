Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique.

Le projet de retrouver l’unité de la philosophie de Bergson ne pouvait être mené à bien que depuis la méthode qui en avait fait une œuvre. Il procède au retournement de la métaphysique traditionnelle : non plus se fonder sur un premier principe, mais se fondre dans l’expérience immédiate, c’est-à-dire descendre en soi-même, livre après livre, vers des couches de plus en plus profondes de la durée concrète. L’œuvre entière de Bergson doit se comprendre à rebours, atteignant dans son dernier livre le véritable principe agissant.

Camille Riquier reprend ce mouvement unique qui traverse l’œuvre. En l’étayant des notes et des cours inédits de Bergson, il montre comment chaque livre se prolonge dans le suivant en gravitant à chaque fois autour d’un problème précis : la liberté, l’union de l’âme et du corps, la causalité, la volonté enfin. Bergson approfondit en vérité un unique problème, celui de la personne qui est pour la première fois pensée comme temps, chaque livre privilégiant l’une de ses dimensions : le présent (Essai sur les données immédiates de la conscience), le passé (Matière et mémoire), l’avenir (L’Évolution créatrice), l’éternité (Les Deux Sources de la morale et de la religion). C’est l’œuvre entière qui s’avère être un corpus sur le temps.

Spécialiste de Bergson et Charles Péguy, Camille Riquier est professeur de philosophie, vice-recteur à la Recherche à l’Institut catholique de Paris et membre de la revue Esprit .

