Caietele Echinox / Echinox Journal

Volume 39 / 2020

Subversions and Censorship.

The Relationship between the Writer and Power during the Century of Dictatorships

Coordinateur : Emilia David

Editeur : Phantasma. Centre de Recherches sur l’Imaginaire

Université Babeș-Bolyai,

Cluj-Napoca, Roumanie

website: caieteleechinox.lett.ubbcluj.ro

ISBN 1582-960X (Romania)

DOI : 10.24193/cechinox.2020.39

346 p., 22 €

Sommaire/Summary

Emilia David, Introduction

Prospettive nell’analisi critica della letteratura romena e della censura ai tempi del regime comunista

Mircea Martin, De l’esthétisme socialiste

Liviu Malița, The Self-Portrait of Censorship in Socialist Romania

Ruxandra Cesereanu, La biographie de la censure en Roumanie à travers le regard de trois chercheurs: Adrian Marino, Liviu Malița, Liliana Corobca

Corina Croitoru, Censure communiste et dérision poétique

Andrada Fătu-Tutoveanu, Masterpieces in an Inferno. Censorship in Cold War Translation Experiences (Micaela Ghițescu’s and Antoaneta Ralian’s Memoirs)

Cenni storici all’interno del rapporto fra la cultura e il potere. I meccanismi dell’(auto)censura e dell’autorappresentazione identitaria dei romeni

Traian Sandu, Ceaușescu face à la création littéraire et artistique, ou comment modérer la censure pour ne pas casser l’élan nationaliste

Cristian Vasile, The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Institutional Censorship in Communist Romania

Onoriu Colăcel, Self-Censorship (of the Pre-Emptive Kind): English-Written Discourses as a Lens into Romanian Self-Identification

Radu Toderici, On the Fringes of the Classless Society: Notes on Constantin Stoiciu’s Film Scripts

Sovversione e censura in letterature e contesti politici autoritari d’Europa nel secolo delle dittature

Giovanni Rotiroti, L’empreinte du Rhinocéros

Valeria Tocco, Retoriche dell’invisibilità nel Portogallo salazarista

Serena Grazzini, «Cinque difficoltà per chi scrive la verità» di Bertolt Brecht: un contributo alla riflessione teorica e storica su letteratura e totalitarismo

Roberta Ferrari, “A Boot Stamping on a Human Face – For Ever”: George Orwell, Language, Literature, and Politics

Enrico Di Pastena, Il bavaglio e la parola. Note su una pièce allegorica di Alfonso Sastre

Luigi Tassoni, La catastrofe del testo

Matei Vișniec – uno scrittore bilingue ed europeo per i traumi dell’individuo di oggi proiettati a scala storica

Matei Vișniec, Les trois sources de mon amour pour le théâtre

Emilia David, Tradurre il bilinguismo di uno scrittore che si autotraduce: Matei Vișniec

Evelio Miñano Martínez, L’auteur et ses personnages dans le caléidoscope spéculaire du théâtre de Matei Vișniec

Antonietta Sanna, Matei Vișniec : l’expérience de la limite

Eva Marinai, Train de vie. Il miraggio proibito dell’Occidente nel teatro di Matei Vișniec

Elena-Brândușa Steiciuc, « Et les gens qui ne voulaient pas aller jusqu’au bout ont été envoyés au camp » : Matei Vișniec et la condition de l’écrivain dans les régimes totalitaires

Horia Corneliu Cicortaș, Un personaggio in cerca d’autore. Cioran, l’esilio e il teatro decomposto di Matei Vișniec

Stefano Brugnolo, Sur les avantages et les désavantages des littératures périphériques

Book Reviews

*

Pour commandes s’adresser à : Megaprint (Roumanie)

http://www.edituramega.ro/domeniu.php?domeniu=20